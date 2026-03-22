Switch 2 – Zehn Switch-Spiele erhalten neue Kompatibilitäts-Fixes

Nintendo dreht weiter an der Abwärtskompatibilität der Switch 2: Mit einem neuen Schwung an Systemanpassungen bekommen zehn weitere Nintendo Switch-Spiele gezielte Fixes, damit sie auf der neuen Konsole sauberer laufen. Zusätzlich benennt Nintendo mehrere Titel, die aktuell noch mit Fortschritts- oder Darstellungsproblemen kämpfen und damit als nächste Kandidaten für weitere Updates gelten.

Seit dem Launch der Switch 2 steht fest, dass Nintendo nicht nur neue Exklusivtitel und bekannte Marken nachliefert, sondern auch die riesige Switch-Bibliothek möglichst reibungslos auf die neue Hardware bringen will. Passend dazu gab es bereits mehrere Patches für problematische Klassiker und zuletzt sogar eine Funktion, die es ermöglicht, Switch-1-Spiele im Handheld-Modus der Switch 2 im Docked-Modus laufen zu lassen.

Neue Kompatibilitäts-Updates für zehn Switch-Spiele

Welche Switch-Spiele bekommen neue Fixes auf der Switch 2? Laut Nintendo wurden jetzt für zehn Titel konkrete Kompatibilitätsanpassungen ausgerollt. Auffällig ist die bunte Mischung: Neben einem Nintendo-Titel sind auch große Third-Party-Spiele und mehrere Indie-Hits dabei, die auf der Switch 2 durch die Updates stabiler laufen sollen.

Die folgenden Spiele sind Teil der neuen Update-Welle:

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A Hat in Time

Botany Manor

Dadish

DariusBurst: Another Chronicle EX+

DariusBurst SC Core + Pack

DOOM (2016)

(2016) Earnest Evans Collection

Final Fantasy 12: The Zodiac Age

Kirbys Return to Dream Land Deluxe

Limbo

Besonders spannend ist, dass mit Kirbys Return to Dream Land Deluxe auch ein First-Party-Spiel explizit genannt wird. Gleichzeitig dürften viele Fans aufatmen, dass mit DOOM (2016) und Final Fantasy 12: The Zodiac Age auch größere Produktionen berücksichtigt werden, die bei Kompatibilitätsfragen oft stärker auffallen als kleine Titel.

Diese Spiele haben weiterhin Probleme auf der Switch 2

Welche bekannten Fehler nennt Nintendo aktuell noch? Neben den konkreten Fixes listet Nintendo auch Spiele, die auf der Switch 2 derzeit noch Schwierigkeiten machen. Dabei unterscheidet Nintendo zwischen Problemen, die den Spielfortschritt betreffen, und anderen technischen Auffälligkeiten wie Grafik- oder Touchscreen-Fehlern.

Als sogenannte Game-Progression-Issues werden aktuell fünf Spiele geführt, bei denen es also um Störungen geht, die den Fortschritt beeinträchtigen können:

Hoop Shoot

Roman Rumble in Las Vegum – Asterix and Obelix XXL 2

Summer Games Challenge: Jumping and Shooting

Summer Games Challenge: Running

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed

Zusätzlich nennt Nintendo zwei weitere Titel, die auf der Switch 2 aktuell noch andere Fehler zeigen. Hier geht es nicht um Progression, sondern um konkrete technische Baustellen:

Pizza Tower: Grafikprobleme

Laysara: Summit Kingdom: Touchscreen-Probleme

Für Betroffene heißt das: Augen offenhalten, ob diese Spiele schon im nächsten Kompatibilitäts-Update auftauchen. Dass Nintendo die Probleme überhaupt öffentlich so klar benennt, ist zumindest ein gutes Zeichen für eine kontinuierliche Pflege der Abwärtskompatibilität.

Switch-2-Upgrades und nächste Termine

Wie unterstützt Nintendo Switch-Spiele über reine Fixes hinaus? Neben Kompatibilitätsupdates setzt Nintendo auch auf sogenannte Switch 2 Edition-Veröffentlichungen. Diese Upgrades versprechen je nach Spiel bessere Performance, schärfere Optik und teils sogar zusätzliche Inhalte. Genannt werden in diesem Zusammenhang unter anderem The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Animal Crossing: New Horizons und Stardew Valley.

Auch ein konkreter Termin steht bereits im Raum: Das Switch-2-Upgrade für Super Mario Bros. Wonder soll am 26. März 2026 erscheinen. Dazu kommen weitere bereits angekündigte Exklusivtitel für das Jahr 2026 und darüber hinaus, darunter Yoshi and the Mysterious Book im Mai 2026 sowie Fire Emblem: Fortunes Weave im Laufe von 2026. Für 2027 ist außerdem Pokémon Winds and Waves angekündigt, bisher ohne konkretes Datum.

Wie zufrieden seid ihr aktuell mit der Abwärtskompatibilität der Switch 2, und welche Switch-Spiele sollten eurer Meinung nach als Nächstes dringend ein Update bekommen? Schreibt es in die Kommentare.