Nintendo Switch 2 – Physische Spiele teurer als Downloads ab Mai 2026

Nintendo plant für die Nintendo Switch 2 eine ungewöhnliche Preisstrategie: Einige physische Spiele sollen künftig teurer werden als ihre digitalen Pendants. Die Änderung betrifft ausgewählte, von Nintendo selbst veröffentlichte Switch-2-Titel und soll ab Mai 2026 greifen. Damit rückt das Unternehmen Produktions- und Herstellungskosten stärker in den Fokus, während sich Fans künftig noch bewusster zwischen Download und Modul entscheiden müssen.

Wichtig: Es geht nicht um eine generelle Preiserhöhung für alle Switch-2-Spiele, sondern um eine getrennte Preisgestaltung je nach Verkaufsform. Zudem bleibt Spielraum, weil Händler ihre Endpreise selbst festlegen können.

Getrennte Preise für Download und Modul

Was ändert Nintendo bei physischen und digitalen Switch-2-Spielen? Nintendo will bei bestimmten First-Party-Spielen, die exklusiv für die Switch 2 erscheinen, physische und digitale Versionen unterschiedlich bepreisen. Als Hauptgrund nennt das Unternehmen die unterschiedlichen Kosten für Produktion und Fertigung in beiden Formaten.

Unterm Strich bedeutet das: Digitale Versionen können je nach Spiel günstiger ausfallen, während physische Editionen in manchen Fällen spürbar anziehen. Nintendo verkauft die Maßnahme zugleich als Wahlfreiheit für Fans, die lieber sammeln oder lieber ohne Modul wechseln möchten.

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Da Handelspartner ihre Preise selbst setzen, kann das Endergebnis je nach Händler variieren. Wer auf Nummer sicher gehen will, dürfte sich in Zukunft häufiger zwischen eShop-Preis und Ladenpreis entscheiden müssen, statt automatisch von identischen Preisetiketten auszugehen.

Konkretes Beispiel mit Yoshi und Speicherbedarf

Welche Switch-2-Neuheit zeigt die neue Preislinie schon jetzt? Auf Nintendos eigener Shop-Seite ist die getrennte Preisgestaltung bereits bei den Vorbestellungen von Yoshi and the Mysterious Book zu sehen. Der Release ist für den 21. Mai 2026 angesetzt.

Für die digitale Version werden 20,6 GB Speicherplatz auf der Konsole benötigt. Das ist ein Punkt, der für viele Switch-2-Besitzer relevant sein dürfte, denn nicht jeder möchte direkt eine größere microSD-Karte einplanen oder regelmäßig Speicher freiräumen.

In der Vorbestellung ist die digitale Edition günstiger gelistet als die physische Version. Damit liefert Nintendo ein erstes, sehr klares Signal, dass Module nicht automatisch die preislich attraktivere Option bleiben.

Was gilt für andere Spiele und Plattformen

Welche Titel sind von der Umstellung betroffen? Nintendo spricht von einigen First-Party-Titeln, die exklusiv für Switch 2 erscheinen. Nicht betroffen sein sollen Spiele, die zusätzlich auf der originalen Nintendo Switch oder auf anderen Plattformen erhältlich sind.

Offen ist außerdem, wie Nintendo mit bereits erhältlichen Switch-2-Spielen umgehen wird und ob eine solche Preislogik nachträglich auch auf ältere Veröffentlichungen angewendet wird. Gleichzeitig gibt es weiterhin Switch-2-Titel, deren Preise je nach Edition schon heute unterschiedlich ausfallen können.

Parallel dazu experimentieren einige Drittanbieter auf der Switch 2 mit dem sogenannten Game-Key-Card-Format, das vor allem über niedrigere Herstellungskosten diskutiert wird. Wie gut sich Nintendos Ansatz mit getrennten Preisen im Vergleich dazu behauptet, dürfte sich erst in den kommenden Monaten zeigen.

Switch 2 bekommt Updates und steht wirtschaftlich unter Beobachtung

Welche Rolle spielen Updates und die aktuelle Switch-2-Lage? Nintendo hat im März 2026 außerdem ein Systemupdate veröffentlicht, das den Handheld Boost Mode einführt. Damit können viele Switch-Spiele auf der Switch 2 im Handheld-Modus mit 1080p laufen, was sichtbar schärfere Darstellung als die bisherigen 720p ermöglicht, allerdings auf Kosten eines höheren Akkuverbrauchs.

Wirtschaftlich bleibt die Lage ebenfalls in Bewegung: Berichte deuten darauf hin, dass Nintendo die Produktionsmenge der Switch 2 in einem kommenden Quartal senken könnte. Zudem hatte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa im Februar betont, die Entwicklung rund um RAM-Preise im Blick zu behalten, bevor Entscheidungen getroffen werden, die auch Auswirkungen auf Preisfragen haben könnten.

Wie stehst du zu getrennten Preisen bei Switch-2-Spielen: Kaufst du künftig eher digital, oder bleibt das Modul für dich trotz möglicher Aufpreise Pflicht? Schreib es gern in die Kommentare.