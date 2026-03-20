Crimson Desert – alle 9 Kopfgelder in Hernand, Fundorte und Festnahme erklärt

In Crimson Desert gibt es nicht nur Festungen voller Banditen und Straßen voller Ärger, sondern auch ein klassisches Kopfgeldsystem für einzelne Kriminelle. Ab einem bestimmten Punkt in der Story tauchen in Hernand Steckbriefe auf, die dir Zielperson, Belohnung und ein Suchgebiet liefern. Klingt simpel, kann aber je nach Wegstrecke und Umgebung richtig zäh werden, vor allem wenn dein Ziel in schwer zugänglichen Regionen oder mitten in einer feindlichen Gruppe steckt.

Damit du nicht planlos durch die Landschaft irrst, erkläre ich in diesem Guide, wie du Kopfgelder freischaltest, wie die Festnahme genau abläuft und wo du alle neun Kopfgelder der Startregion Hernand findest. Dazu gibt es ein paar kurze Hinweise, wie du dir die schwierigeren Wege spürbar angenehmer machst.

Kopfgelder freischalten und starten

Wann werden Kopfgelder in Crimson Desert verfügbar? Die Steckbriefe erscheinen ab Kapitel 2 der Hauptstory in der Stadt Hernand an verschiedenen Aushängen und Pfosten. Sobald du einen Steckbrief aufnimmst und liest, wird der letzte bekannte Aufenthaltsort des Gesuchten auf deiner Karte markiert.

Zusätzlich gibt es im Norden von Hernand eine Quest, mit der du das erste Kopfgeld auf Jeffrey jagst. Die Aufgabe dient als Tutorial für das System und belohnt dich außerdem mit einer Maske. Praktisch ist das besonders dann, wenn du das Stehlen-System noch nicht aktiv genutzt hast.

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Welche Belohnungen bringen Kopfgelder? Jede Abgabe bringt dir eine direkte Auszahlung und zusätzlich Hernandian Contribution. Die Contribution wirkt wie ein regionaler Fortschrittswert und ist ein netter Bonus, wenn du ohnehin in Hernand unterwegs bist und nebenbei Ressourcen, Quests oder Storyziele abarbeitest.

Festnahme Schritt für Schritt

Wie fängt man ein Kopfgeld lebend? Das Vorgehen ist bei allen Zielen gleich und funktioniert wie ein kleines, wiederholbares Festnahme-Minispiel:

Du tacklest das Ziel. Du schlägst dreimal zu. Du fesselst die Person und nimmst sie auf. Du setzt sie auf dein Pferd und reitest zum Gefängnis im Norden von Hernand.

Was ist der wichtigste Tipp für stressfreie Abgaben? Plane die Rückroute direkt mit. Sobald das Ziel gefesselt ist, zählt vor allem ein sicherer Weg zurück zur Stadt. Gerade in den südlichen und westlichen Bereichen kann es sich lohnen, bekannte Gefahrenstellen zu umreiten, statt Zeit in Kämpfen zu verlieren.

Alle Kopfgelder in Hernand im Überblick

Welche Kopfgelder gibt es in der Startregion Hernand? Insgesamt warten neun Ziele in Hernand. Acht Steckbriefe hängen in Hernand bereits in den frühen Kapiteln aus, das neunte Kopfgeld erscheint erst in Kapitel 8 in der Nähe der Equinsher Saddlery.

Name Belohnung Fundort Jeffrey Maske, 1 Silber Tagsüber westlich von Hillside Manor in Hernand unterwegs Billy 2 Silber Abends ab 18 Uhr beim Taschendiebstahl nahe Rhetts Laden in Hernand Bianca 5 Silber Im verschlossenen Gebäude am Kirchenkomplex von Hernand. In die Kirche, rechts, Treppe nach unten. Bei mir gegen 16 Uhr aufgetaucht. Blix 15 Silber In einer Felsspalte westlich des Goldleaf Guildhouse an der Unicorn Cliff. In den Spalt springen, dort ist seine Bande. Alessio 20 Silber Bei der Trembling Gorge auf der Straße Richtung Norden in die Ironwood, östlich in Hernand. Mit Bande neben einem kaputten Wagen. Warren 25 Silber Südlich von Pororin im äußersten Süden von Hernand. Du brauchst zuerst Zugang nach Florindale. Salvatore 12 Silber In der Siedlung Sunset Valley im Süden von Hernand, bei einer Brücke am Westende der Stadt. Simon De Montfort 8 Silber An einem Straßen-Bienenstock im Südwesten von Hernand. Route über Senia im Südwesten der Hernand Highlands empfohlen, dann westlich über Felsen. Haldin 30 Silber Im Vilkom Outpost, als Hernand-Soldat verkleidet. Erst den Außenposten von den Wolf Trackers befreien. Danach erscheint der Steckbrief entlang des Pfads zwischen Goldleaf Trading Post und Bloomwood Ranch.

Tipps zu den kniffligeren Zielen

Welche Kopfgelder machen am meisten Ärger? Blix, Simon De Montfort und Haldin sind die typischen Zeitfresser, weil bei ihnen weniger der Kampf, sondern der Zugang das Problem ist. Bei Blix hilft es, die Gruppe in der Felsspalte gezielt auseinanderzuziehen: Mit dem Bogen aggressiv machen, Gegner weglocken, ausschalten, dann rennt Blix oft und ist leichter zu packen.

Wie kommt man zu Simon De Montfort ohne Umwege? Der Weg ist eher ein Navigationsrätsel: Von Senia in den südwestlichen Hernand Highlands nach Westen über die Felsen, um blockierte Pfade zu vermeiden. Nach der Festnahme kannst du Richtung Norden und dann östlich an Scholastone Institute vorbei, anschließend vorsichtig über Felsen in die Witchwoods absteigen und von dort nach Hernand zurück. Alternativ wird die Hauptroute später im Verlauf von Kapitel 4 deutlich bequemer.

Was muss man für Haldin erledigen? Hier ist die Reihenfolge entscheidend: Erst den Vilkom-Außenposten von den Wolf Trackers befreien, dann taucht Haldin als getarnter Hernand-Soldat dort auf. Das macht die Jagd weniger zu einer Suche im offenen Feld und mehr zu einer Kontrollaktion in einem Bereich, den du vorher aktiv freiräumen musst.

Welche Kopfgelder in Hernand haben dich bisher am meisten genervt und welches Ziel ging überraschend schnell? Schreib es gern in die Kommentare.