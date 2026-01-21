Neuer Held für Overwatch 2 – Emre Sarioglu tritt ins Rampenlicht

Ein neuer Held steht offenbar in den Startlöchern für Overwatch 2: Emre Sarioglu. Die jüngste Comic-Veröffentlichung mit dem Titel Search & Destroy lässt kaum Zweifel daran, dass Blizzard diesen lange angedeuteten Charakter bald offiziell in den Heldenkader aufnimmt.

Emre, der bereits seit Jahren in der Lore angedeutet wurde, tritt nun erstmals mit voller Wucht in Erscheinung – und das in einer düsteren und dramatischen Ausführung, die deutliche Auswirkungen auf das Overwatch-Universum haben könnte.

Ein dunkler Auftritt im neuen Comic

Wie wurde Emre Sarioglu in Szene gesetzt? Der neue Comic setzt die Geschichte von Freja fort, der Heldin, die 2025 in Overwatch 2 eingeführt wurde. In der Erzählung verfolgt Freja ihren alten Kollegen Emre, der nach seinem Austritt aus Overwatch offenbar zum Schurken geworden ist.

Während ihrer Suche trifft sie auf bekannte Talon-Mitglieder wie Moira, Mauga und Reaper. Schließlich entdeckt sie Emre bei einem Angriff auf ein globales Satellitenzentrum. Seine Erscheinung ist erschreckend: schwarze, leere Augen, ein „demonischer“ Look und eine neue Waffe – eine Hardlight-Pistole, die bisher in Overwatch 2 nicht existierte.

Ein Held mit zwielichtiger Vergangenheit

Was wissen wir über Emres Hintergrund? Emre Sarioglu war bisher nur am Rande Teil der Overwatch-Geschichte, unter anderem in einem Porträt aus Anas Ursprungsgeschichte und später in offiziellen Lore-Dokumenten. Erst im Buch Overwatch: Declassified aus dem Jahr 2023 wurden sein Name und Gesicht eindeutig zugeordnet.

Der Comic offenbart nun, dass Emre nach seiner Zeit bei Overwatch zu Talon überlief – nur um später erneut unterzutauchen. Seine Taten konzentrierten sich auffällig auf bestimmte Zielorte: Satellitenzentralen, die weltweite Sicherheitsdaten überwachen. Eine dieser Einrichtungen greift er aktiv an – dort kommt es zur Konfrontation mit Freja.

Einzigartige Fähigkeiten und Hinweise auf seine Spielbarkeit

Welche Fähigkeiten könnte Emre im Spiel besitzen? Der Comic deutet spektakuläre Kräfte an: eine mächtige Explosion, die mehrere Gegner auf einmal ausschaltet, und eine neuartige Waffe. Beides spricht für ein explosives Skill-Set, das ihn als Schadens- oder Hybrid-Held positionieren könnte.

Während Freja von Olivia Le Andersen gesprochen wird, bekommt Emre im Comic eine eigene Stimme – ein starkes Indiz dafür, dass bereits ein Voice Actor für ihn engagiert wurde. In Overwatch 2 deutet das oft auf die baldige Einführung eines spielbaren Helden hin.

Verbindungen zu alten und neuen Verschwörungen

Wie passt Emre in das größere Overwatch-Universum? Auf seiner Rüstung trägt Emre ein Symbol aus drei roten Punkten – dieses tauchte bereits in früheren Overwatch-Geschichten auf, insbesondere in Zusammenhang mit Sombra. Diese ist bekannt dafür, eine geheime Organisation zu untersuchen, die angeblich hinter der Zerstörung des Overwatch-Hauptquartiers steckt.

Die Verbindung zwischen Emre und dieser Organisation könnte ein zentrales Element der Overwatch 2-Lore im Jahr 2026 werden. Es ist möglich, dass seine Rückkehr nicht nur neue Fähigkeiten ins Spiel bringt, sondern auch eine neue Welle von Story-Inhalten und Verschwörungen lostritt.

Was bedeutet das für 2026?

Welche Rolle spielt Emre im kommenden Overwatch-Jahr? Nach einem erfolgreichen Jahr 2025 mit der Einführung von Freja und weiteren Inhalten scheint 2026 erneut ein Jahr großer Enthüllungen für Overwatch 2 zu werden. Emre Sarioglu könnte als zentraler Held sowohl spielmechanisch als auch narrativ im Mittelpunkt stehen.

In Kombination mit anderen Teasern – unter anderem über den Charakter Anran – deutet alles darauf hin, dass Blizzard die Hintergrundgeschichte weiter ausbaut und neue Helden tief in die Lore integriert.

Mit 45 spielbaren Helden, wie sie derzeit in Overwatch 2 verfügbar sind, hätte Emre das Potenzial, als 46. Held mit einem einzigartigen Profil eingeführt zu werden. Seine Verbindung zu Talon, seine neue Waffe und seine innere Zerrissenheit versprechen frischen Wind für das Meta und die Story gleichermaßen.

Was denkst du über Emre Sarioglu? Wäre er für dich ein spannender Neuzugang im Overwatch-Kader?