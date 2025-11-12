Neue Twitch-Drops für Overwatch 2 – So kriegst du epische Belohnungen!

Overwatch 2 hat mit dem Mid-Season 19 Update eine neue Twitch-Drops-Kampagne gestartet, die dir die Möglichkeit bietet, spannende kosmetische Inhalte zu erhalten. Bis zum 25. November 2025 kannst du durch das Ansehen von Overwatch 2 Streams auf Twitch wertvolle Belohnungen freischalten, ohne das Spiel selbst zu betreten. Dazu gehören zwei geisterhafte Sprays sowie eine gewöhnliche und eine epische Lootbox.

Wie erhältst du die Twitch-Drops?

Was musst du tun, um die Drops zu bekommen? Um an der Aktion teilzunehmen, musst du lediglich dein Twitch-Konto mit deinem Battle.net-Account verbinden. Dann kannst du jeden Overwatch 2 Streamer deiner Wahl auf Twitch anschauen und die Belohnungen in deinem Inventar beanspruchen.

Welche Schritte sind erforderlich? Hier sind die Schritte zur Teilnahme:

Verbinde dein Battle.net- und Twitch-Konto.

Schaue Overwatch 2 Streams auf Twitch bis zum 25. November 2025, 23:58 Uhr MEZ.

Erhalte folgende Belohnungen: 1,5 Stunden: Cute Experiment Spray 3 Stunden: Cute Haunts Spray 5 Stunden: Gewöhnliche Lootbox 9 Stunden: Epische Lootbox

Beanspruche die Belohnungen aus dem Twitch-Drops-Inventar. Die Lootboxen erscheinen automatisch in Overwatch 2.

Details zum Mid-Season 19 Update

Welche neuen Inhalte bietet das Update? Das Mid-Season 19 Update bringt neue Spielinhalte wie die In-Game-Story-Funktion, eine Vielzahl von Balance-Anpassungen und den Cyber Fuel Junkrat Mythic Skin. Zudem wird der neue Spielmodus Spirit Showdown eingeführt, der ein chaotisches Deathmatch bietet, in dem du automatisch nach jeder Eliminierung oder nach zwei Toden einen zufälligen Helden spielst.

Was erwartet dich im Spirit Showdown? In diesem Modus kannst du deine Fähigkeiten mit verschiedenen Helden testen und neue Strategien ausprobieren, da du ständig zwischen Helden wechselst. Dies sorgt für spannende und unvorhersehbare Gefechte.

Weitere Belohnungen und Events

Gibt es weitere Gelegenheiten für Twitch-Drops? Von 26. bis 30. November 2025 kannst du noch mehr Lootboxen, Battle Pass Tier Skips und OWCS Skins sammeln, indem du die Overwatch Champions Series World Finals auf Twitch verfolgst.

Welche anderen Herausforderungen stehen an? Zusätzlich kannst du durch das Abschließen von acht In-Game-Herausforderungen im Spirit Showdown bis zum 25. November 2025 eine epische Lootbox verdienen. Während Junkrat’s Loot Hunt vom 20. bis 23. November 2025 kannst du bis zu neun weitere gewöhnliche Lootboxen erhalten.

Welche der neuen Belohnungen findest du am spannendsten? Teile deine Meinungen und Erfahrungen in den Kommentaren!