Highguard-Trophäen geleakt: Hero-Shooter startklar für Januar 2026!

Mit dem überraschenden Leak der vollständigen Trophäenliste zu Highguard nur wenige Tage vor dem offiziellen Release am 26. Januar 2026 wächst die Spannung rund um den kommenden Hero-Shooter von Wildlight Entertainment. Trotz der Nähe zum Launch-Termin hat sich das Studio weiterhin nicht öffentlich geäußert, was in der Community für Unsicherheit sorgt.

Der Leak offenbart jedoch nicht nur die 33 PlayStation-Trophäen, sondern gibt auch neue Hinweise auf Spielmechaniken, Klassen und Waffen. Die Trophäenliste bestätigt damit nicht nur das Release-Datum, sondern auch, dass keine Verschiebung geplant ist – ein starkes Signal für alle, die sich auf das Spiel freuen.

Was sagen die Trophäen über das Gameplay aus?

Welche Spielmodi und Klassen erwarten dich? Die meisten Trophäen beziehen sich auf den „Raid Mode“, den zentralen Spielmodus von Highguard. In diesem treten zwei Teams gegeneinander an, wobei sowohl Angriff als auch Verteidigung eine Rolle spielen. Die Trophäen verraten zudem die verfügbaren Warden-Klassen: Recon, Support, Assault, Destruction und Defensive – jede mit eigenen Fähigkeiten und Aufgaben.

Besonders auffällig sind die missionsähnlichen Herausforderungen, etwa das Wiederbeleben von Teamkameraden oder das Sabotieren feindlicher Generatoren. Diese Mechaniken deuten auf taktisch geprägte Teamkämpfe hin, die nicht nur auf reines Zielen und Schießen setzen.

Neue Waffen und spielverändernde Fähigkeiten

Was verraten die Trophäen über die Ausrüstung? Die Trophäe „Suppressive Fire“ führt eine Waffe namens BigRig LMG ein, mit der sich drei Eisenwände in einem einzigen Match zerstören lassen. Auch der Domesplitter und der Schildbrecher werden genannt – offensichtlich spezielle Tools, um gegnerische Basen zu infiltrieren.

Darüber hinaus gibt es Hinweise auf ein In-Game-Wirtschaftssystem mit der Währung „Vesper“. Spieler können beim Vendor einkaufen, wobei die Qualität der Ausrüstung – von selten bis legendär – ebenfalls in den Trophäen auftaucht. Wer drei legendäre Items in einem Match trägt, erhält sogar eine Silber-Trophäe.

Ein ungewöhnlich stiller Launch

Warum kommuniziert der Entwickler so wenig? Wildlight Entertainment, gegründet von ehemaligen Entwicklern von Apex Legends und Titanfall, hat bisher kaum Informationen preisgegeben. Abgesehen vom Trailer auf den Game Awards 2025 gibt es keine nennenswerte Social-Media-Aktivität oder Gameplay-Videos. Selbst die offizielle Webseite enthält nur rudimentäre Informationen.

Interessant ist auch, dass Wildlight laut Berichten nicht für den finalen Reveal-Slot bei den Game Awards bezahlt hat – eine Ausnahme, da dieser Platz normalerweise kostenpflichtig ist. Möglicherweise war ursprünglich ein anderer Titel geplant, und Highguard rückte kurzfristig nach.

Komplette Trophäenliste im Überblick

Welche Herausforderungen erwarten dich? Hier ist die vollständige Liste der Trophäen, sortiert nach Seltenheitsgrad:

Stufe Trophäe Bedingung Bronze Rite of Passage Schließe das Tutorial ab Bronze Battle-Hardened 10 Raid-Matches abschließen Bronze Trial by Combat Ein Raid-Match abschließen Bronze A True Warden of Highguard 20 Siege im Raid-Modus Bronze Breaking and Entering Schildbrecher platzieren Bronze Tip of the Spear…And My Axe 5 Matches als Assault-Warden Bronze You Have My Shield 5 Matches als Defensive-Warden Bronze All Seeing Eye 5 Matches als Recon-Warden Bronze Got Your Six 5 Matches als Support-Warden Bronze Carved a Path 5 Matches als Destruction-Warden Bronze Soul Mate Teammitglied wiederbeleben Bronze Soul Eater 30 Seelenorbs zerstören Bronze Saboteur 20 Generatoren sabotieren Bronze Cordcutter 20 Generatoren entschärfen Bronze Lambs to the Slaughter 10 Team-Wipes in Overtime Bronze Animal Control 20 Reittiere eliminieren Bronze Plunderer 15 Truhen in einem Match öffnen Bronze The Slow Blade Penetrates the Shield Domesplitter platzieren Bronze Pocket Full of Vesper 10 seltene Items kaufen Bronze Lord of Destruction 20 Wände zerstören Silber Heavy „Cavalry“ 10 Gegner vom Reittier aus besiegen Silber Suppressive Fire 3 Eisenwände mit BigRig LMG zerstören Silber Legendary Armaments 3 legendäre Items gleichzeitig tragen Silber Shock and Awe 3-mal Ultimative Fähigkeit einsetzen Silber Go for Broke 5 Siege mit 77 Vesper Ausgabe Silber Send Their Regards 77 Gegner mit legendären Waffen besiegen Gold One Shot, One Kill 5 Siege mit Ankerstein Gold Overwhelming Force 5 Matches unter 10 Minuten gewinnen Gold Perfectly Balanced 5 Siege ohne Overtime Gold Our Last Stand Team-Wipe als letzter Überlebender Gold Protocol Three Match unter 12 Minuten, ein Spieler stirbt nie Platin Pendragon Besondere Story-bezogene Auszeichnung

Wie geht es jetzt weiter?

Was kannst du bis zum Release erwarten? Trotz fehlender Marketingkampagne scheint Highguard planmäßig am 26. Januar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC zu erscheinen. Der Leak dürfte die Vorfreude vieler erhöhen – auch wenn die Entwickler sich weiterhin bedeckt halten.

Was ist deine Einschätzung zu Highguard? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!