Helldivers 2 Update 6.2.5 ist live – DLSS, FSR, VRS und VRAM-Fix

Helldivers 2 hat ein frisches Update bekommen, das ihr ab sofort herunterladen könnt. Die Machinery of Oppression-Version 6.2.5 ist kostenlos verfügbar und erscheint zeitgleich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series.

Eigentlich war der Patch bereits für den 27. Mai 2026 geplant, wurde dann aber kurzfristig verschoben. Nun ist er am 29. Mai 2026 live gegangen und bringt vor allem technische Verbesserungen, statt große neue Inhalte nachzureichen.

Technik-Boost für PC und moderne Grafikkarten-Features

Welche neuen Upscaler und Performance-Optionen bringt Update 6.2.5? Der größte Schwerpunkt des Updates liegt auf neuer Upscaler-Unterstützung und zusätzlichen PC-Features, die die Performance stabilisieren und das Bild je nach Setup verbessern sollen. Arrowhead hat dabei mit Nixxes Software zusammengearbeitet.

Neu an Bord sind mehrere wichtige Upscaling- und Latenz-Techniken, die sich vor allem für höhere Auflösungen und anspruchsvolle Szenen im galaktischen Krieg auszahlen können.

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FSR 3.1.5

GPUs, die es unterstützen, führen außerdem FSR 4.0.3 aus

DLSS 4.5

XeSS 3.0

Variable Rate Shading (VRS) für unterstützte Geräte

DRS-Unterstützung auf PC

NVIDIA Reflex für NVIDIA-GPUs

AMD Anti-Lag 2 für AMD-GPUs

Gerade VRS kann je nach Szene sinnvoll sein, weil nicht jeder Bildbereich mit der gleichen Detailrate berechnet werden muss. In der Praxis heißt das: weniger GPU-Last bei vergleichbar wirkenden Pixeln, was je nach System ein paar zusätzliche Frames bringen kann.

Bugfixes, Bildqualität und bessere Speicherverwaltung

Welche Probleme behebt Machinery of Oppression 6.2.5 konkret? Neben den neuen Technik-Optionen liefert der Patch eine Reihe an Fehlerbehebungen, die sowohl Gameplay-Kleinigkeiten als auch Rendering und Stabilität betreffen. Laut Patch-Notizen wurden Performance und Bildqualität plattformübergreifend verbessert.

Ein konkretes Beispiel ist das Kletterverhalten: Wer Auto-Climb deaktiviert hatte, konnte bestimmte kleine Hindernisse und Kanten nicht mehr zuverlässig manuell erklimmen. Genau dieses Problem wurde nun behoben, was sich im hektischen Koop-Alltag schneller bemerkbar macht, als man denkt.

Fix für ein Problem, bei dem Helldivers kleine Hindernisse und Kanten ohne aktiviertes Auto-Climb nicht manuell erklimmen konnten

Mehrere Rendering-Probleme behoben sowie Performance und Bildqualität auf allen Plattformen verbessert

Zusätzliche Auflösungsoptionen in den Anzeige-Einstellungen für Monitore mit vielen möglichen Auflösungen

Performance des hohen Reflexions-Settings verbessert

Verbessertes VRAM-Management auf PC, um die Leistung auf Systemen mit wenig VRAM zu erhöhen

Interessant ist dabei vor allem das VRAM-Thema: Wer mit einer älteren oder speicherschwächeren Grafikkarte unterwegs ist, dürfte von der optimierten Verwaltung besonders profitieren, weil Nachladeruckler und harte Drops in intensiven Effekten oft genau dort entstehen.

Ausblick auf das nächste große Update im Juni 2026

Wann kommt das nächste Helldivers 2 Update und was ist geplant? Laut der Roadmap für 2026 soll im Juni das Update 6.3 erscheinen. Dort sind wieder klar größere Inhalte eingeplant, nachdem 6.2.5 vor allem ein Technik- und Stabilitäts-Update ist.

Für 6.3 wurden unter anderem ein neuer Biom, neue Galactic-War-Kampagnen, ein neuer Warbond sowie weitere Quality-of-Life-Verbesserungen und Balancing-Anpassungen in Aussicht gestellt. Nach über 100 Updates in rund 27 Monaten bleibt der Rhythmus damit hoch, auch wenn nicht jedes Update ein Content-Knaller ist.

Habt ihr Update 6.2.5 schon installiert und merkt ihr Unterschiede bei Performance, Bildqualität oder Input-Lag? Schreibt eure Erfahrungen gerne in die Kommentare.