Xbox Cloud Gaming erweitert Bibliotheks-Streaming um 50 neue Spiele im April 2026

Xbox Game Pass baut die Cloud-Funktion zum Streamen eigener Käufe weiter aus. Ab Anfang April 2026 können Abonnenten über Xbox Cloud Gaming 50 zusätzliche Titel aus ihrer eigenen Bibliothek streamen, sofern sie die Games besitzen. Es ist bereits die zweite Erweiterung innerhalb von nur zehn Tagen, nachdem es zuletzt am 25. März 2026 ein Update gab.

Die Option, gekaufte Spiele aus dem eigenen Konto direkt zu streamen, hatte Microsoft erstmals im November 2024 eingeführt. Damals war der Start noch recht überschaubar und unterstützte nur 50 Titel, darunter große Namen wie Assassin’s Creed Mirage, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Metro Exodus und Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Neue Stream-Highlights im April-Update

Welche Spiele sind neu per Xbox Cloud Gaming streambar? Das Update bringt eine auffallend breite Mischung aus Klassikern, aktuellen Blockbustern und kleineren Indie-Titeln. Besonders spannend für Nostalgiker: Mehrere alte Microsoft-Marken sind jetzt ebenfalls dabei, darunter Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Perfect Dark, Perfect Dark Zero und Viva Piñata.

Auf der anderen Seite stehen jüngere, prominente Releases wie Like a Dragon: Infinite Wealth, MLB The Show 26 und Resident Evil 7 Biohazard, die nun ebenfalls in der Liste auftauchen. Dazu kommen einige ungewöhnliche Genre-Vertreter, etwa Simulationen wie SimRail: The Railway Simulator und Truck Simulator Cargo Driver 2025 – USA.

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Hier ist die vollständige Liste der neu hinzugekommenen, streambaren Spiele:

Absolum

Bad End Theatre

Baking Time

Banjo-Kazooie

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts

Banjo-Tooie

Big Buck Hunter: Ultimate Trophy

Bioweaver

BucketCrusher

Buffet Boss

Crimson Desert

Curious Cases

Dragonkin: The Banished

DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party

Duck Detective: The Ghost of Glamping

Dunjungle

Easy Delivery Co.

Football, Tactics & Glory Treble Deluxe Edition

Goetia

Heading Out

Jetpac Refuelled

Kameo: Elements of Power

Killer Instinct Classic

Killer Instinct 2 Classic

Legacy of Kain: Ascendance

Life is Strange: Reunion

Like a Dragon: Infinite Wealth

Love is all around 2

Mega Man Star Force Legacy Collection

MLB The Show 26

Moon Mystery

Mortal Glory 2

Mutant Football League 2

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

Rage Swarm

Raptor Evolution

Resident Evil 7 Biohazard

Rhythm Doctor

Screamer

SimRail – The Railway Simulator

Sleep Awake

Stylist Girl

Super Meat Boy 3D

Talisman: Digital 5th Edition

The Last Camp

Truck Simulator Cargo Driver 2025 – USA

Viva Pinata

Warframe

Your Toy

So groß ist die Cloud-Bibliothek inzwischen

Wie viele Spiele unterstützt Xbox Cloud Gaming aktuell? Mit dem April-Update wächst der Katalog der streambaren Titel auf 2.816 Spiele an. Zusätzlich dazu gibt es mehrere hundert First-Party-Xbox-Spiele, die ihr im Cloud-Streaming nutzen könnt, auch wenn ihr sie nicht besitzt.

Seit der Einführung des Features im November 2024 wurde die Liste der streambaren, selbst gekauften Spiele immer wieder erweitert. Im Schnitt kamen laut Auswertung öffentlich verfügbarer Store-Listen etwa 162 Titel pro Monat dazu. Trotzdem entspricht die aktuelle Zahl erst rund 17,5 Prozent des gesamten Xbox-Store-Katalogs.

Auf welchen Game-Pass-Stufen ist Cloud Gaming verfügbar? Xbox Cloud Gaming ist Teil von Xbox Game Pass Ultimate, Premium und Essential, allerdings nur in ausgewählten Regionen. Welche Games bei euch tatsächlich auftauchen, kann daher auch von Region zu Region leicht variieren.

Ausblick auf die nächsten Updates im April 2026

Wann kommt das nächste Cloud-Update für eigene Spiele? Wenn Microsoft den bisherigen Rhythmus beibehält, dürfte das nächste Update für die Stream-Listen noch vor Ende April 2026 folgen. Parallel dazu sind für diesen Monat bereits weitere Game-Pass-Neuzugänge angekündigt, los geht es am 7. April 2026 mit Final Fantasy 4. Ebenfalls am 7. April 2026 wird die Wave-1-Liste für April 2026 erwartet.

Wie nutzt ihr Xbox Cloud Gaming aktuell: streamt ihr eher Game-Pass-Titel oder hauptsächlich eure eigenen Käufe, und welche Spiele fehlen euch noch in der Cloud-Liste? Schreibt es gern in die Kommentare.