Leak deutet auf Xbox Game Pass Starter Edition mit Discord Nitro hin

Rund um Xbox Game Pass kommt offenbar schon der nächste Umbruch in Sichtweite: In sozialen Netzwerken kursiert ein Leak, der auf eine neue Abo-Stufe namens Starter Edition hindeutet. Das Besondere daran: Das Paket soll nicht nur einen günstigeren Einstieg ermöglichen, sondern auch direkt mit einem anderen populären Dienst gebündelt werden.

Der Leak passt in eine Phase, in der Microsoft zuletzt mehrfach an Preisen und Leistungen geschraubt hat. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass Game Pass künftig stärker über verschiedene Pakete und Kombi-Angebote positioniert werden könnte.

Was die Starter Edition laut Leak enthalten soll

Welche Leistungen stecken angeblich im neuen Game-Pass-Tier? Den kursierenden Infos zufolge soll die Xbox Game Pass Starter Edition als Bundle mit Discord Nitro angeboten werden. Außerdem ist von 10 Stunden Xbox Cloud Gaming pro Monat die Rede, was auf eine klar begrenzte Nutzung statt einer komplett freien Cloud-Flatrate hindeutet.

Welche Spiele sind Teil des Angebots? In den Details wird zudem genannt, dass der Zugriff auf über 50 Game-Pass-Titel enthalten sein soll. Als Beispiele werden Fallout 4 und Stardew Valley aufgeführt. Zusätzlich soll die Starter Edition Zugriff auf Xbox Rewards bieten.

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Bundle mit Discord Nitro

10 Stunden Xbox Cloud Gaming pro Monat

Zugriff auf Xbox Rewards

Über 50 Titel aus der Game-Pass-Bibliothek, unter anderem Fallout 4 und Stardew Valley

In den Leaks tauchen außerdem frühere Codenamen auf: Triton und Duet. Ob das am Ende identisch mit dem finalen Produktnamen ist, bleibt offen, aktuell wirkt Starter Edition aber wie die konkrete Vermarktungsschiene.

Einordnung zwischen Essential und Ultimate

Wie könnte sich die Starter Edition im aktuellen Abo-System positionieren? Aktuell gibt es bei Xbox Game Pass vier Stufen, die von Essential bis Ultimate reichen. Ultimate ist dabei das Top-Paket, inklusive Day-One-Veröffentlichungen ausgewählter Titel von Xbox und Drittanbietern. Zu den genannten Day-One-Beispielen zählen Tears of Metal sowie Forza Horizon 6.

Welche Rolle spielt der Discord-Nitro-Preis? Interessant ist, dass Discord Nitro in der Leak-Zusammenfassung mit einem monatlichen Preis genannt wird, der auf Augenhöhe mit dem Essential-Tier liegt. Ob Starter Edition und Essential am Ende denselben Spiele-Katalog bieten, ist laut Leak jedoch unklar. Denkbar ist, dass Microsoft hier über eine Mischung aus kleinerer Spieleauswahl und Zusatzservice einen neuen Einstiegs-Anreiz setzt.

Preisanpassungen, Call of Duty und mögliche nächste Schritte

Welche Änderungen gab es zuletzt bei Game Pass? Erst am 21. April 2026 wurden für PC Game Pass und Game Pass Ultimate Preisänderungen kommuniziert. Gleichzeitig wurde ein wichtiger Strategiewechsel genannt: Zukünftige Call of Duty-Titel sollen nicht mehr am ersten Tag im Abo landen, sondern erst ein Jahr später ohne Zusatzkosten nachgereicht werden.

Was könnte als Nächstes kommen? Zusätzlich machen seit Längerem Gerüchte die Runde, dass Xbox an stärker anpassbaren Abo-Modellen arbeitet. In diesem Zusammenhang fiel zuletzt etwa ein Pick Your Own Plan-Ansatz, bei dem man zusätzliche Vorteile zu einem Basis-Abo dazubuchen könnte. Genannt wurden dabei unter anderem World of Warcraft-Spielzeit oder der Zugang zu Streaming-Angeboten.

Unterm Strich deutet vieles darauf hin, dass Xbox Game Pass 2026 stärker über flexible Bausteine, Bundles und klarer abgegrenzte Nutzungsprofile gesteuert werden soll. Ob die Starter Edition tatsächlich kommt und wie sie in Euro bepreist würde, dürfte sich erst mit einer offiziellen Ankündigung zeigen.

Wie würdet ihr eine Game Pass Starter Edition mit Discord Nitro finden, und welche Inhalte müssten für euch drin sein, damit sich das Paket lohnt? Schreibt es gern in die Kommentare.