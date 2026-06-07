Join Us im Xbox Game Pass – Sandbox-Survival setzt auf Sektenaufbau ab 2027

Ein neues Spiel für den Xbox Game Pass setzt auf ein Thema, das in der Survival-Ecke selten so konsequent durchgezogen wird: In Join Us von Wolf Haus Games baut ihr nicht nur eine Basis, sondern gleich eine ganze Sekte auf. Der Titel wurde im Rahmen des Xbox Games Showcase 2026 offiziell vorgestellt und soll ab März 2027 erscheinen.

Besonders spannend für Abonnenten: Join Us startet direkt zum Release im Xbox Game Pass und unterstützt außerdem Xbox Play Anywhere. Damit lässt sich der Titel innerhalb des Xbox-Ökosystems flexibel nutzen, ohne dass ihr ihn doppelt kaufen müsst.

Ein Sandbox-Survival mit Sektenbau als Kernidee

Worum geht es in Join Us? Im Zentrum steht der Aufbau eines eigenen Kults: Ihr errichtet euren Compound, legt Regeln und Glaubenssätze fest und müsst gleichzeitig in einer feindlichen Wildnis überleben. Statt klassischem Survival, das nur auf Hungerbalken und Crafting reduziert ist, will Join Us den Aufbau einer Gemeinschaft als Hauptantrieb nutzen.

Dazu gehört auch, dass ihr Entscheidungen über die Ausrichtung eurer Gruppe trefft. Die Entwickler setzen damit klar auf Sandbox-Spielraum: Nicht nur die Gebäude, sondern auch die Identität eures Kults soll von euch geprägt werden.

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Genre-technisch bewegt sich Join Us laut Einordnung klar zwischen Sandbox und Survival, also genau dort, wo viele Systeme ineinandergreifen: Bauen, Ressourcen managen, Risiken eingehen und auf unerwartete Situationen reagieren.

Koop-Chaos, Kämpfe und Druck von außen

Welche Features sind bereits bestätigt? Wolf Haus Games hat zum Reveal mehrere Eckpunkte genannt, die auf ein ziemlich turbulentes Gameplay hindeuten. Join Us lässt sich sowohl allein als auch im Team spielen und soll gerade im Koop seine Stärken ausspielen.

Singleplayer und Koop für bis zu vier Personen

Aufbau eines Compounds inklusive Survival-Elementen

Festlegen von Glaubenssätzen und Identität des eigenen Kults

Kampfelemente gegen Feinde, darunter auch Strafverfolgung

Day-One-Release im Xbox Game Pass

Xbox Play Anywhere-Unterstützung

Release-Zeitraum: März 2027

Zusätzlich angekündigt für Steam und den Epic Games Store

Der Kampf gegen äußere Bedrohungen ist dabei kein Nebenschauplatz: Laut der bisherigen Beschreibung müsst ihr euch aktiv gegen Gegner wehren, die euren Kult zerschlagen wollen. Das verspricht nicht nur Basisbau, sondern auch Situationen, in denen ihr eure Strukturen verteidigen und wahrscheinlich improvisieren müsst.

Release, Plattformen und Einordnung für Game-Pass-Fans

Wann erscheint Join Us und wo könnt ihr es spielen? Der Release ist für März 2027 angesetzt. Auf Xbox ist der Start direkt im Game Pass geplant, parallel ist der Launch auch für PC über Steam und den Epic Games Store angekündigt. Damit zielt Wolf Haus Games sichtbar darauf, sowohl Konsolenpublikum als auch die typische Survival-Community am PC abzuholen.

Für den Game Pass ist das Setup vor allem deshalb interessant, weil Join Us mit seinem Sektenaufbau einen ungewöhnlichen Hook mitbringt, der sich klar von Standard-Survival im Wald absetzt. Wer gerne im Team Basen plant, Systeme ausreizt und dabei Lust auf ein etwas schrägeres Szenario hat, sollte den Titel im Kalender behalten.

Was haltet ihr von der Idee, im Xbox Game Pass einen eigenen Kult aufzubauen, und würdet ihr Join Us eher solo oder direkt im Vierertrupp spielen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.