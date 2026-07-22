Shift at Midnight jetzt im Xbox Game Pass – das steckt im Koop-Horrorspiel

Im Xbox Game Pass steht heute, am 22. Juli 2026, Nachschub für Horror-Fans an: Shift at Midnight ist ab sofort direkt zum Launch im Abo spielbar. Damit wächst nicht nur das Angebot an Day-One-Releases im Juli, sondern auch die Auswahl an kooperativen Spielen, die sich perfekt für einen Abend mit Freunden eignen.

Der Indie-Titel setzt auf eine ungewöhnliche Mischung aus Alltag und Albtraum: Statt Heldentaten in glänzender Rüstung wartet eine abgelegene Tankstelle irgendwo im ländlichen Raum der 1990er Jahre und mit ihr eine Schicht, die man am liebsten sofort abbrechen würde.

Shift at Midnight im Xbox Game Pass gestartet

Welche Game-Pass-Abos bekommen Shift at Midnight zum Start? Zum Release am 22. Juli 2026 ist Shift at Midnight für Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass verfügbar. Eine Veröffentlichung in der Premium-Stufe ist ebenfalls geplant, aktuell wird dafür ein Release-Zeitfenster zwischen Januar und Juni 2027 genannt.

Der Start kommt nach mehreren kleineren Verschiebungen zustande, denn ursprünglich war der Day-One-Termin früher vorgesehen. Jetzt ist das Spiel aber da und reiht sich als elfter Neuzugang im Juli 2026 in das Monatsprogramm ein.

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Inhaltlich wird das Konzept gern als düstere Variante eines Shop-Simulators beschrieben: Ihr führt keinen modernen Trading-Card-Laden, sondern haltet eine kleine Tankstelle am Laufen. Der Twist ist, dass eure Kundschaft nicht immer menschlich ist und genau da wird aus Routine schnell Survival-Horror.

So spielt sich der Koop-Detektiv-Horror

Worum geht es in Shift at Midnight? Im Kern ist Shift at Midnight ein Koop-Detektivspiel mit doppelgängerartigem Horror-Twist. Ihr müsst einschätzen, wer vor euch steht, Hinweise prüfen und im Zweifel die falsche Person passieren lassen. Ein Fehler bedeutet nicht zwangsläufig sofort das Ende, macht das Überleben bis zum Morgengrauen aber deutlich schwerer.

Das Spiel ist zwar solo spielbar, zielt aber klar auf Teamplay ab: Ausgelegt ist es vor allem auf Dreierteams. Das sorgt dafür, dass ihr Aufgaben aufteilen könnt, aber auch dafür, dass Entscheidungen schneller eskalieren, wenn Panik ausbricht und plötzlich etwas im Laden steht, das dort definitiv nicht hingehört.

Pro Kunde sind bis zu fünf investigative Aktionen möglich.

Ihr könnt Fragen stellen, um Widersprüche aufzudecken.

Ihr könnt Ausweise prüfen, um Identitäten zu verifizieren.

Wenn eine Kreatur entkommt, helfen Fallen, Barrikaden, Flucht oder Verstecken.

Kampf ist möglich, aber eher als letzte Option gedacht.

Gerade dieser Fokus auf Improvisation klingt nach einem Spiel, das weniger auf perfekte Runs setzt, sondern auf Stories, die im Voice-Chat entstehen, wenn Plan A und Plan B schon nach zwei Minuten verbrannt sind.

Diese Game-Pass-Termine stehen als Nächstes an

Welche weiteren Spiele sind im Sommer 2026 für Xbox Game Pass angekündigt? Nach Shift at Midnight bleiben im Juli 2026 noch einige wichtige Termine, inklusive weiterer Day-One-Releases. Hier die offiziell bestätigten Daten im Überblick.

Datum Spiel Game-Pass-Stufe Plattformen Hinweise 22. Juli 2026 Shift at Midnight Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release; ursprünglich für den 17. Juni vorgesehen, später verschoben 23. Juli 2026 Hell is Us Ultimate, Premium, PC Cloud, PC, Series Geplant 28. Juli 2026 Halo: Campaign Evolved Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 30. Juli 2026 Mistfall Hunter Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 31. Juli 2026 Corsair Cove Ultimate, PC PC Geplant 4. August 2026 Beast of Reincarnation Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 4. August 2026 Heretic + Hexen Premium Cloud, Konsole, Handheld, PC Auf höheren Stufen seit August 2025 verfügbar 14. August 2026 Grave Seasons Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 27. August 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 25. September 2026 Valor Mortis Ultimate PC, Cloud, PC, Series Day-One-Release 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Ultimate PC, Cloud, PC, Series Day-One-Release 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate PC, Cloud, PC, Series Day-One-Release 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate PC, Cloud, PC, Series Day-One-Release 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Ultimate PC, Cloud, PC, Series Day-One-Release 23. Februar 2027 Fable Ultimate PC, Cloud, PC, Series Day-One-Release

Parallel dazu steht zum 31. Juli 2026 auch die nächste Abgangswelle im Abo an. Insgesamt sollen acht Spiele aus dem Katalog verschwinden, darunter auch hoch bewertete Titel wie Crusader Kings 3 und Celeste. Unterm Strich könnte Juli 2026 damit zum ersten Monat seit über einem Jahr werden, in dem mehr Spiele entfernt als hinzugefügt werden.

Werdet ihr Shift at Midnight im Koop ausprobieren und wen nehmt ihr mit in die Nachtschicht? Schreibt eure Eindrücke und eure gruseligsten Game-Pass-Erlebnisse gern in die Kommentare.