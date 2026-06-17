GTA Online – Rockstar schaltet Next-Gen-Upgrade teils kostenlos frei

Rockstar verteilt aktuell offenbar ein kleines, aber für viele willkommenes Upgrade-Geschenk: Einige Accounts bekommen das Next-Gen-Upgrade für GTA Online kostenlos freigeschaltet. Gemeint ist der Wechsel auf die aktuelle Konsolenversion auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S, die im Vergleich zur alten Generation nicht nur flüssiger läuft, sondern auch exklusive Features mitbringt.

Wichtig dabei: Es handelt sich nicht um eine pauschale Gratis-Aktion für alle, sondern um ein Angebot, das nur bei bestimmten Konten auftaucht. Wenn du also schon länger überlegt hast, den Sprung auf die Current Gen zu machen, lohnt es sich jetzt besonders, in die Menüs zu schauen.

Was das kostenlose Next-Gen-Upgrade umfasst

Was steckt im Next-Gen-Upgrade für GTA Online? Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S läuft GTA Online in der Regel mit besserer Performance und höherer Auflösung als auf PlayStation 4 und Xbox One. Dazu kommen Features, die an die neueren Versionen gebunden sind, etwa Inhalte rund um Hao Special Works inklusive Tuning- und Performance-Upgrades für ausgewählte Fahrzeuge.

Auch die Ladezeiten fallen auf der Current Gen in der Praxis deutlich kürzer aus. Gerade wenn du häufig zwischen Sessions wechselst oder schnell mal eine Runde zwischendurch spielen willst, ist das eines der Upgrades, die man nach kurzer Zeit nicht mehr missen möchte.

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Der Wechsel bedeutet außerdem, dass du dich stärker an die aktuelle Plattform-Ökologie bindest. Wenn du also mit Freunden spielst, ist entscheidend, auf welcher Konsolengeneration ihr unterwegs seid, weil sich Lobbys und Versionen nicht immer so mischen lassen, wie man es von manch anderen Online-Titeln kennt.

Für wen Rockstar das Upgrade gratis freischaltet

Wer bekommt das Gratis-Upgrade von Rockstar? Nach dem derzeitigen Stand wirkt es so, als würde Rockstar das kostenlose Upgrade nur ausgewählten Accounts anbieten. Bei manchen taucht die Option direkt im Store-Umfeld oder im Spielkontext als kostenloser Umstieg auf, bei anderen bleibt das Upgrade weiterhin regulär kostenpflichtig.

Ein klar kommuniziertes, einheitliches Kriterium gibt es dafür nicht, zumindest nicht öffentlich sichtbar. Möglich ist, dass Faktoren wie bisherige Käufe, Account-Historie oder bestimmte Plattform-Wechsel eine Rolle spielen. Entscheidend ist am Ende aber nur, ob du das Angebot auf deinem Account tatsächlich angezeigt bekommst.

Wenn du prüfen willst, ob du dazugehört, lohnt sich ein Blick in den jeweiligen Konsolen-Store sowie in die Versionsauswahl rund um GTA Online. Im besten Fall wird dir das Upgrade direkt als kostenlos angezeigt, ohne dass du einen besonderen Code eingeben musst.

So solltest du beim Wechsel vorgehen

Wie gelingt der Umstieg ohne Stress? Bevor du irgendetwas bestätigst, solltest du dir bewusst machen, welche Version du installierst und auf welcher Plattform du künftig hauptsächlich spielst. Gerade wenn du mehrere Konsolen nutzt oder zwischen Plattformen wechselst, ist es sinnvoll, das einmal sauber zu planen, damit du später nicht zwischen Versionen hin und her springst.

Typischerweise spielt beim Wechsel auch die Übernahme deines Online-Fortschritts eine Rolle. Achte darauf, alle Hinweise im Migrationsprozess genau zu lesen, damit dein Charakter, dein Geld und dein Besitz korrekt übernommen werden. Je nach Account-Konstellation kann es außerdem wichtig sein, dass du mit dem richtigen Rockstar-Konto angemeldet bist.

Falls dir das Gratis-Upgrade angeboten wird, ist das ein guter Zeitpunkt, den Schritt zu machen, weil du dir den sonst fälligen Betrag sparst und direkt die Version nutzt, auf die Rockstar den Fokus legt. Und selbst wenn du das Angebot nicht bekommst, weißt du danach zumindest sicher, wo du mit deinem Account stehst.

Hast du das kostenlose Next-Gen-Upgrade schon auf deinem Account gesehen oder bleibt es bei dir weiterhin kostenpflichtig? Schreib in die Kommentare, auf welcher Plattform du unterwegs bist und ob sich der Wechsel für dich gelohnt hat.