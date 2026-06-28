Leak zu LEGO E.T. – große Sammlerfigur mit Licht soll 2026 kommen

Ein neuer Leak sorgt gerade für leuchtende Augen bei LEGO-Fans und Filmnostalgikern: Für August 2026 soll ein offizielles LEGO-Set zu E.T. der Außerirdische an den Start gehen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur irgendein Diorama, sondern eine große, baubare Figur von E.T., die den bekannten Zeigegesten-Moment samt Blumentopf einfängt.

Dass LEGO 2026 stark auf Crossover setzt, passt ins Bild. Nach den großen Veröffentlichungen rund um Pokémon sowie weiteren bekannten Marken aus Games und Film deutet sich jetzt an, dass mit E.T. ein echter Sci-Fi-Klassiker als nächstes dran ist.

Die wichtigsten Details zum LEGO-E.T.-Set

Was steckt im neuen LEGO-Set zu E.T.? Laut den aktuell kursierenden Set-Infos handelt es sich um eine größere Sammlerfigur, die E.T. als Statue nachbildet. Die Pose orientiert sich an der ikonischen Szene, in der E.T. mit ausgestrecktem Zeigefinger auf etwas deutet, während er in der anderen Hand einen Blumentopf hält.

Ein besonderes Highlight sind die integrierten Licht-Elemente: Sowohl der Zeigefinger als auch die Brust sollen leuchten. Die dafür nötigen Batterien sollen dem Set bereits beiliegen, in der Verpackung wird demnach auf Knopfzellen hingewiesen.

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Die bislang genannten Eckdaten im Überblick:

Merkmal Angabe Teileanzahl 1.226 Modell Statue von E.T. mit Blumentopf und Zeigegeste Funktionen Leuchtender Zeigefinger und leuchtende Brust Batterien Inklusive, laut Packungsabbildung Knopfzellen Release-Termin 1. August 2026 Preis Für Deutschland bisher nicht offiziell bestätigt

Warum das Set perfekt in LEGOs Crossover-Jahr 2026 passt

Welche großen Marken hat LEGO 2026 bereits bedient? LEGO fährt in diesem Jahr auffällig viele Lizenzen und Fan-Favoriten auf. Besonders viel Aufmerksamkeit gab es rund um die Pokémon-Sets, die im Februar 2026 erschienen sind, darunter ein großes Set zu den Kanto-Startern sowie einzelne Sets zu Pikachu und Evoli.

Zusätzlich bleiben auch die üblichen Schwergewichte präsent, darunter Sets zu Minecraft und Super Mario Bros., aber auch zu großen Filmreihen wie Jurassic Park und Der Herr der Ringe. Im Star-Wars-Bereich ging es ebenfalls weiter, unter anderem mit einem Helm-Modell eines AT-RT-Piloten und einer vergrößerten Darth-Vader-Minifigur.

Für August 2026 kursiert außerdem das Gerücht, dass zeitnah zum E.T.-Release noch ein weiteres Set aus dem Star-Wars-Universum erscheinen könnte, das Boba Fett in den Fokus rückt.

Ein Klassiker kurz vor dem großen Jubiläum

Warum kommt E.T. gerade jetzt als LEGO-Set? Der Timing-Faktor ist auffällig: 2027 steht das 45. Jubiläum von E.T. der Außerirdische an. Der Film lief ursprünglich im Juni 1982 an und gilt bis heute als einer der einflussreichsten Familien- und Sci-Fi-Filme überhaupt.

Historisch spannend: E.T. war nach seiner Veröffentlichung elf Jahre lang der erfolgreichste Film aller Zeiten, bevor ihn später Jurassic Park überholte. Zum 40. Jubiläum gab es 2022 bereits eine IMAX-Wiederaufführung, und das neue Set könnte nun die nächste große Fan-Welle vor dem kommenden Jubiläumsjahr anstoßen.

Wie findet ihr das geleakte LEGO-E.T.-Set, und würdet ihr euch eher eine Statue ins Regal stellen oder lieber ein Diorama zur berühmten Fahrradszene bauen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.