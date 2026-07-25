Palworld-Fan baut 243-Etagen-Turm ohne Mods, mit über 200.000 Blöcken

In Palworld sorgt Patch 1.0 nicht nur wegen neuer Inhalte für Gesprächsstoff, sondern auch wegen der Kreativität der Community. Ein Fan hat eine Base gebaut, die selbst in einer Welt voller Mega-Projekte komplett heraussticht: ein gigantischer Turm, der über Berge und Inseln hinausragt und nachts wie ein eigenes Wahrzeichen am Himmel wirkt.

Das Bauwerk ist nicht einfach nur groß, sondern auch absurd detailliert. Laut Erbauer steckt in dem Projekt monatelange Arbeit, und das Ergebnis ist eine Art vertikale Stadt, die zeigt, wie weit man das Bausystem in der Vollversion treiben kann.

Im Mittelpunkt steht eine Zahl, die man erst mal sacken lassen muss: 243 Ebenen. Um den Tower in dieser Form zu realisieren, wurden zudem mehr als 200.000 Baublöcke verbaut.

Ein Turm, der Palworlds Bau-System ausreizt

Was macht die Base in Patch 1.0 so besonders? Der Turm besteht aus 243 einzelnen Levels, die nicht nur als leere Etagen dienen, sondern mit Innenräumen und Themenbereichen ausgestattet sind. Dazu zählen unter anderem ein Terrarium mit Bäumen und Teich sowie ein Sky-Stadion, das explizit für Pal-Kämpfe gedacht ist.

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Der Gesamteindruck ist dadurch weniger ein reines Prestigeprojekt und mehr eine spielbare Attraktion, bei der man auf jeder Höhe etwas anderes entdecken kann. Gerade die Idee, in einem Survival-Spiel eine so stark kuratierte Besucherroute zu bauen, passt perfekt zum Sandbox-Charakter von Palworld.

Als Inspiration wurde laut Erbauer unter anderem der Tokyo Skytree genannt. Passend dazu soll der Turm bei Nacht in einer Art Lichtershow regelrecht den Himmel erhellen und wirkt damit eher wie ein Ingame-Monument als wie ein klassisches Basecamp.

Technik, Tricks und keine Mods

Wie wurde der spiralförmige Look umgesetzt? Für die auffällige Spiralform soll eine Kombination aus Fundamenten und Pfeilern genutzt worden sein, die Stück für Stück leicht versetzt und rotiert platziert wurden. Gerade diese saubere Drehung über viele Abschnitte hinweg ist in Bau-Spielen meist der Punkt, an dem Projekte scheitern oder improvisiert aussehen.

Spannend ist auch, dass das Design geschickt mit den Base-Grenzen arbeitet. In Palworld sind die horizontalen Flächen für ein Lager klar begrenzt, während es nach oben praktisch keinen festen Deckel gibt. Genau das nutzt der Tower aus und verwandelt eine Limitierung in einen Vorteil.

Wichtig für alle, die schon bei solchen Builds an externe Tools denken: Der Erbauer betont, dass keine Mods verwendet wurden. Das Projekt basiert also komplett auf den normalen Systemen von Palworld, was die Leistung dahinter noch mal deutlich beeindruckender macht.

Patch 1.0 liefert den perfekten Rahmen für Community-Projekte

Welche Neuerungen bringt Palworld 1.0 neben dem Base-Boom? Mit der Version 1.0 hat Pocketpair die bislang größte Inhaltsoffensive für das Monster-Catching-Survival-Spiel veröffentlicht. Dazu gehören 72 neue Pals, neue Mechaniken wie Awakening und Mutation sowie neue Story-Inhalte, die unter anderem Reisen zum World Tree ermöglichen.

Auch beim Equipment wurde aufgestockt: Neu sind beispielsweise Items wie der Wing Pack, der Fliegen ohne Pal erlaubt, sowie 13 neue Waffentypen. Dass die Änderungen so umfangreich ausfallen, zeigt auch der Umfang der Patch Notes, die laut Pocketpair insgesamt 27 Seiten umfassen sollen.

Parallel bleibt Palworld weiterhin ein großes Thema über den reinen Spielinhalt hinaus, denn der Rechtsstreit mit Nintendo und The Pokémon Company läuft bereits seit mehr als zwei Jahren. In diesem Kontext wurden am Spiel bereits Anpassungen vorgenommen, und im Juni 2026 soll Nintendo seine Forderungen gegenüber Pocketpair reduziert haben.

Was haltet ihr von solchen Mammut-Projekten in Palworld: motiviert euch das zum Nachbauen, oder spielt ihr lieber kompakt und funktional? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.