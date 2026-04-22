Half-Life 3-Gerüchte verdichten sich – Hinweise auf Valve-Ankündigung 2026

Die Gerüchteküche rund um Half-Life 3 läuft wieder heiß und diesmal wirkt das Gemisch aus Social-Media-Hinweisen, Steam-Backend-Spuren und Insider-Andeutungen dichter als in vielen Jahren zuvor. Valve selbst hält sich wie gewohnt bedeckt, doch in der Community macht sich erneut das Gefühl breit, dass hinter den Kulissen etwas Größeres vorbereitet wird.

Auslöser für die neue Welle sind mehrere Signale, die zeitlich auffällig gut zusammenpassen. Und weil Half-Life 2: Episode Two bereits 2007 endete und ein dritter Teil seitdem als das berühmteste Phantom der Branche gilt, reichen mittlerweile schon kleine digitale Brotkrumen, um Diskussionen in Gang zu setzen.

Kojimas Besuch als neuer Zündfunke

Welche Rolle spielt Hideo Kojima bei den aktuellen Half-Life-3-Gerüchten? Neue Spekulationen wurden durch einen Besuch von Hideo Kojima bei Valve befeuert, den der Entwickler öffentlich mit Fotos dokumentierte. Für viele Fans ist das mehr als ein netter Studio-Trip, weil Kojima und Valve historisch eng über gegenseitige Wertschätzung verbunden sind: Half-Life und Metal Gear Solid prägten 1998 beide das Medium und erschienen nur wenige Monate auseinander.

Besonders viel Gesprächsstoff lieferte ein Foto aus einer Art Valve-Ausstellungsbereich, auf dem Kojima scheinbar auf eine 3 auf einem Steam Deck zeigt. In Fan-Foren wurde zwar ebenso schnell diskutiert, ob es sich nicht doch um die Zahl 31 handeln könnte, aber die Symbolik war sofort da und wurde entsprechend breit aufgegriffen.

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Kojimas Bezug zur Reihe ist außerdem kein neues Thema. In Death Stranding tauchten Half-Life-Anspielungen auf, etwa in Form der Gravity Gloves. Und aus Kojimas älteren Tagebucheinträgen ist bekannt, dass ihn die Atmosphäre und Detailverliebtheit des ersten Half-Life nachhaltig beeindruckt haben.

Hardware-Spuren und ein möglicher Release-Rahmen

Wann könnte Valve eine große Ankündigung rund um Half-Life 3 planen? Die Gerüchte verdichten sich auch, weil Valve offiziell eine neue Steam-Machine-Konsole mit Release-Zeitfenster 2026 angekündigt hat. In der Szene gilt es seit Jahren als plausibles Muster, dass Valve große Hardware gerne mit einem zugkräftigen Prestige-Titel flankiert, so wie es bei dem VR-Headset Index und Half-Life: Alyx 2020 der Fall war.

Zusätzliche Nahrung liefern Einträge in der Steam-Datenbank: Dort tauchte zuletzt eine neue App-ID für ein Video mit dem Namen steam_controller_unboxing_2026 auf. Das wird als Hinweis gewertet, dass Valve nicht nur bei Konsolen, sondern auch bei Zubehör in Richtung neuer Hardware-Generation plant.

Mehrere Insider-Stimmen bringen außerdem eine größere Präsentation Anfang 2026 ins Gespräch. In manchen Spekulationen fällt sogar Frühjahr 2026 als mögliches Startfenster, wobei sich die Vermutungen vor allem um die Strategie drehen, neue Hardware direkt mit einem System-Seller zu versehen.

Leaks zu HLX und Project White Sands

Was steckt hinter den Projektnamen HLX und Project White Sands? Dataminer und Leaker sprechen seit einiger Zeit von einem Valve-Projekt mit dem Codenamen HLX, das von vielen als interne Bezeichnung für den nächsten Half-Life-Ableger interpretiert wird. In aktuellen Berichten heißt es, das Projekt befinde sich bereits in einer Polish-Phase, inklusive interner Playtests im erweiterten Umfeld der Entwickler.

Ein weiterer Baustein ist ein Voice-Actor-Eintrag, der eine Mitarbeit an einem Valve-Titel namens Project White Sands nennt. Der Name wird in der Community mit den Nuklear-Testgeländen in New Mexico verknüpft und damit indirekt mit dem Bundesstaat, in dem Black Mesa als zentraler Schauplatz der Reihe verortet ist. In der Summe schürt das die Hoffnung auf eine Rückkehr zu den Wurzeln, ohne die offenen Fäden nach Half-Life: Alyx zu ignorieren.

Auch die Stimme des G-Man, Michael Shapiro, sorgte zuletzt mit einer kryptischen Neujahrsbotschaft über unerwartete Überraschungen in den kommenden 25 Jahren für neue Interpretationen. Fans erinnern sich an ähnliche Andeutungen im Vorfeld früherer Enthüllungen.

Zwischen Hopium und Vorsicht in der Community

Wie reagieren Fans auf die erneuten Half-Life-3-Anzeichen? Die Stimmung ist spürbar zweigeteilt. Ein Teil der Community ist sofort wieder voll dabei, weil sich die einzelnen Hinweise aktuell ungewöhnlich gut zu einem möglichen Ankündigungsfenster zusammenfügen.

Andere bleiben bewusst zurückhaltend, auch weil Valve in der Vergangenheit mehrfach Projekte spät eingestellt hat und lange Funkstille praktisch zum Markenzeichen wurde. Unterm Strich fühlt sich die Lage dennoch so an, als wäre das Indizienpaket so stark wie seit Jahren nicht mehr.

Was meint ihr: Stehen wir wirklich kurz vor dem Moment, in dem Gordon Freeman endlich wieder zum Brecheisen greift, oder ist es nur die nächste Runde Hoffnungsschimmer? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.