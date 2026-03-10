Steam erweitert Free-to-Play-Angebot – so behaltet ihr Gratis-Spiele dauerhaft

Steam hat sein Free-to-Play-Angebot still und leise um vier neue Titel erweitert, die ihr ab sofort kostenlos herunterladen könnt. Das Beste daran: Einmal zur Bibliothek hinzugefügt, bleiben die Games dauerhaft mit eurem Account verknüpft, ganz ohne Zeitlimit oder Abo.

Gerade wenn ihr gern Neues ausprobiert, ohne direkt Geld in die Hand zu nehmen, sind solche Drops immer einen Blick wert. Ob schnelle Runden zwischendurch oder ein neues Projekt für den Feierabend: Vier frische Gratis-Spiele bedeuten auch vier neue Chancen, einen kleinen Geheimtipp zu erwischen.

So funktionieren kostenlose Steam-Spiele zum Behalten

Wie bekommt man die vier neuen Gratis-Spiele dauerhaft? Bei Steam gilt in der Regel: Wenn ein Spiel als kostenlos verfügbar ist, könnt ihr es einfach über die Store-Seite eurer Bibliothek hinzufügen. Es wird dann wie ein normaler Kauf in eurer Sammlung geführt, nur eben zum Preis von 0 Euro.

Wichtig ist die Unterscheidung zu Aktionen mit begrenzter Laufzeit, bei denen Spiele nur für kurze Zeit kostenlos freigeschaltet werden. Hier geht es um Titel, die als Free-to-Play beziehungsweise dauerhaft kostenlos gelistet sind und daher ohne Zeitdruck eingesammelt werden können.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Falls ihr euren Account sauber halten wollt, lohnt sich ein kurzer Check der Systemanforderungen und der Store-Tags, bevor ihr alles blind hinzufügt. So vermeidet ihr Karteileichen und findet schneller genau die Art von Spiel, die euch wirklich anspricht.

Diese vier neuen Freebies sind jetzt auf Steam verfügbar

Welche vier neuen kostenlosen Spiele sind gemeint? Steam hat laut Thema vier neue Gratis-Titel hinzugefügt, die ihr herunterladen und behalten könnt. Die konkrete Liste der vier Spiele wurde in den vorliegenden Informationen jedoch nicht genannt.

Wenn du mir die Namen der vier Spiele gibst, schreibe ich dir den News-Artikel sofort vollständig mit allen Einträgen als eigene Abschnitte, inklusive kurzer Einordnung zu Genre, Spielprinzip, Besonderheiten und für wen sich welcher Titel lohnt.

Warum sich ein Blick auf neue Free-to-Play-Starts lohnt

Warum sind neue Gratis-Spiele auf Steam gerade für PC-Fans interessant? Kostenlose Releases sind längst nicht mehr nur kleine Experimentier-Projekte. Immer häufiger erscheinen Prologe, Multiplayer-Titel mit langfristigem Support oder Singleplayer-Games, die über Updates wachsen und sich über optionale Inhalte finanzieren.

Für euch bedeutet das: Ihr könnt ohne Risiko testen, ob euch ein Konzept packt, und habt im besten Fall direkt einen neuen Dauerbrenner in der Rotation. Gerade in Phasen mit wenig großen Releases sind solche Neuzugänge perfekt, um die eigene Bibliothek sinnvoll zu erweitern.

Welche Art von Gratis-Spiel holt ihr euch am liebsten auf Steam: kurze Indie-Erfahrungen, Multiplayer-Arena oder entspannte Singleplayer-Projekte? Schreibt es gern in die Kommentare.