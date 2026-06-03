Monopol-Klage gegen Steam – Gabe Newell weist Preisvorwürfe zurück

Steam steht seit Jahren im Zentrum der PC-Gaming-Ökonomie. Jetzt sind neue Details zu den Monopol-Vorwürfen gegen Valve aufgetaucht, denn ein bislang nicht öffentlich bekanntes Protokoll zeigt, wie sich Valve-Chef Gabe Newell in einer Befragung zu den Anschuldigungen geäußert hat. Im Kern geht es um die Frage, ob Steam seine Marktmacht ausnutzt, um Preise und Konditionen auch außerhalb der eigenen Plattform indirekt zu beeinflussen.

Auslöser ist eine bereits 2021 eingereichte Klage des Indie-Studios Wolfire Games LLC. Wolfire wirft Valve vor, mit einer plattformweiten Most Favored Nation-Preisregel den Wettbewerb einzuschränken. Gemeint ist damit nach Darstellung des Studios eine Art Meistbegünstigung, die verhindern soll, dass Publisher ihre Spiele in anderen Stores günstiger anbieten als auf Steam.

Die Aussagen von Gabe Newell im Verfahren

Was sagt Gabe Newell zu den Vorwürfen? Newell hat die zentralen Vorwürfe im Protokoll deutlich zurückgewiesen. Demnach gebe es bei Valve keine Praxis oder Richtlinie, mit der Steam Preise von Drittanbieter-Entwicklern auf anderen Plattformen diktiere. Er stellte damit die Grundlage der Anschuldigungen infrage, wonach Valve über Steam wirtschaftlichen Druck ausüben soll, um Preisunterbietungen auf konkurrierenden Stores zu verhindern.

Valve hat keine Richtlinie oder Praxis, die Preise von Drittanbieter-Softwareentwicklern auf anderen Plattformen zu diktieren. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Aussagen stammen aus einer Befragung im November 2023. Am Verfahren selbst hat sich dadurch allerdings nichts erledigt, die Klage ist weiterhin anhängig. Bedeutet unterm Strich: Newells Position ist klar formuliert, juristisch ist die Sache aber noch nicht abgeschlossen.

Worum es in der Wolfire-Klage konkret geht

Welche Praxis steht bei Steam im Mittelpunkt der Klage? Wolfire argumentiert, dass Valve seine starke Stellung im PC-Markt missbrauche, indem eine Most Favored Nation Preisregel durchgesetzt werde. Aus Sicht des Klägers führt das dazu, dass Publisher ihre Spiele auf anderen Plattformen nicht günstiger anbieten, weil sie Nachteile auf Steam befürchten könnten.

Der Vorwurf zielt damit weniger auf eine direkte Preisfestsetzung durch Valve, sondern auf den Effekt eines möglichen indirekten Zwangs. Wenn der größte Store faktisch als Referenzpreis dient, könnte das Rabatte anderswo unattraktiver machen oder erschweren. Genau an dieser Stelle entzündet sich die Wettbewerbsdebatte rund um Steam seit Jahren.

Wolfire wirft Valve vor, Wettbewerb über eine Most Favored Nation Preisregel auszubremsen.

Im Kern geht es um die Behauptung, dass andere Stores nicht günstiger sein dürfen als Steam.

Valve widerspricht und betont, keine Preise auf Drittplattformen zu diktieren.

Warum Newell die Rolle der Nutzerfreiheit betont

Wie begründet Valve, dass Steam kein Monopol sei? Newell stellte in seinen Aussagen auch auf die Wahlfreiheit der PC-Community ab. Seiner Darstellung nach seien Käufer nicht an Steam gebunden, sondern könnten Spiele über verschiedene Shops erwerben. Als Beispiele nannte er unter anderem den Microsoft Store für Xbox sowie den Epic Games Store.

Das ist ein zentraler Punkt in der öffentlichen Argumentation: Wenn es ernsthafte Alternativen gibt und Nutzer frei wechseln können, wirkt der Monopol-Vorwurf weniger eindeutig. Kritiker halten dagegen, dass es nicht nur um das Vorhandensein anderer Stores geht, sondern um die Frage, wie stark Steam als Standard-Plattform Konditionen im gesamten PC-Markt prägt.

Wie siehst du das: Ist Steam für dich einfach der bequemste Store, oder glaubst du, dass Valves Marktmacht den Wettbewerb spürbar beeinflusst? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.