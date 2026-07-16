Steam – Gratis-DLC für The Mound Omen of Cthulhu bis 29. Juli 2026

Wer gerade nach einem frischen Koop-Abenteuer sucht, kann auf Steam kurzfristig ein nettes Extra kostenlos abgreifen: Für das neu veröffentlichte The Mound: Omen of Cthulhu gibt es im Rahmen einer Free-to-Keep-Aktion ein DLC-Paket gratis, allerdings nur für begrenzte Zeit.

Das Spiel ist am 15. Juli 2026 auf Steam gestartet und schickt euch als Schatzjäger-Truppe in einen gefährlichen Dschungel. Dort warten nicht nur Gegner, sondern auch ein besonderer Kniff: Ein Wahnsinnssystem soll die Wahrnehmung der Umgebung verändern, während Lovecraft-inspirierte Schrecken die Realität verdrehen.

Kostenloses DLC zum Launch

Was gibt es gerade gratis auf Steam? Kostenlos erhältlich ist aktuell das DLC The Mound: Omen of Cthulhu – Lost Explorers Swords Pack. Enthalten sind zwei kosmetische Schwert-Skins, die ihr im Spiel verwenden könnt. Auf Steam reicht dafür ein Klick auf den Button Add to Account auf der DLC-Seite, um das Paket der Bibliothek hinzuzufügen.

Wichtig dabei: Das Free-to-Keep-Angebot gilt nur für kurze Zeit. Wer das Paket dauerhaft behalten will, sollte es innerhalb des Aktionsfensters claimen, denn nach Ablauf wird das DLC regulär kostenpflichtig.

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Der Deal richtet sich vor allem an alle, die ohnehin zum Start einsteigen wollen oder sich bereits jetzt in die ersten Expeditionen stürzen. Für Kosmetik-Fans ist das ein unkomplizierter Bonus, der das Loadout optisch etwas aufpeppt.

So lange läuft die Aktion und das müsst ihr beachten

Bis wann ist das Free-to-Keep-Angebot verfügbar? Das Lost Explorers Swords Pack kann nur bis zum 29. Juli 2026 kostenlos gesichert werden. Danach soll das DLC regulär 4,99 Euro kosten.

Außerdem gilt eine entscheidende Voraussetzung: Ihr müsst The Mound: Omen of Cthulhu besitzen, um das DLC überhaupt claimen zu können. Ohne das Hauptspiel kommt es beim Versuch, das Paket hinzuzufügen, zu einer Fehlermeldung.

Parallel zur DLC-Aktion läuft zum Launch auch ein Einführungsangebot für das Hauptspiel: Auf Steam gibt es 20 Prozent Rabatt bis zum 29. Juli 2026. Der konkrete Euro-Preis kann je nach Store-Anzeige und Rundung variieren, liegt aber entsprechend unter dem regulären Verkaufspreis.

Einordnungen zum Spiel und warum sich ein Blick lohnen kann

Für wen ist The Mound: Omen of Cthulhu interessant? Wenn ihr Koop-Spiele mögt, bei denen Teamplay und Stimmung wichtiger sind als reine Power-Fantasie, dürfte das Setting gut passen. Ihr zieht als Abenteurergruppe los, sucht Schätze und kämpft euch durch eine Umgebung, die sich durch den Wahnsinns-Effekt immer wieder anders anfühlen kann.

ACE Team hat zuletzt mit Clash: Artifacts of Chaos und The Eternal Cylinder auf Steam viel Zuspruch bekommen, beide Titel stehen dort bei sehr positiven Bewertungen. The Mound: Omen of Cthulhu soll diesen Lauf nun mit einem neuen Koop-Fokus fortsetzen.

Abseits davon erinnert die Aktion auch daran, wie häufig es auf dem PC zeitlich begrenzte Goodies gibt: Nicht immer sind es komplette Spiele, aber gerade DLC-Kosmetik oder kleine Zusatzpakete lassen sich mit etwas Timing oft gratis mitnehmen.

Habt ihr The Mound: Omen of Cthulhu schon ausprobiert und nehmt ihr solche Free-to-Keep-DLCs direkt mit, oder wartet ihr lieber auf erste Eindrücke aus der Community? Schreibt es in die Kommentare.