Cyberpunk 2077 knackt auf Steam wieder 87.025 Spieler – möglicher Sale-Effekt

Cyberpunk 2077 erlebt auf Steam gerade ein echtes Comeback und hat zum Ende Juni 2026 einen neuen Höchststand bei den gleichzeitigen Nutzern erreicht. Laut aktuellen Steam-Zählerdaten waren am finalen Wochenende des Monats 87.025 Leute gleichzeitig in Night City unterwegs, ein Wert, den das Rollenspiel seit langer Zeit nicht mehr gesehen hat.

Das ist besonders bemerkenswert, weil sich Cyberpunk 2077 im Monatsdurchschnitt normalerweise deutlich darunter bewegt. Umso auffälliger wirkt der Sprung nach oben, der das Spiel kurzfristig wieder in den Fokus vieler Fans und Rückkehrer rückt.

Neuer Steam-Rekord nach langer Durststrecke

Wie hoch war der neue Peak bei Cyberpunk 2077? Mit 87.025 gleichzeitig aktiven Nutzern auf Steam markiert Cyberpunk 2077 Ende Juni 2026 den höchsten Stand seit Dezember 2023. Damals lag das Spiel schon einmal knapp darüber und erreichte über 88.000 gleichzeitige Nutzer, wenige Monate nach dem erfolgreichen Start der Erweiterung Phantom Liberty.

Zwischen diesen Spitzenwerten lief Cyberpunk 2077 zwar stabil, aber auf deutlich niedrigerem Niveau. Im Schnitt pendelte sich das RPG auf Steam zuletzt meist zwischen 20.000 und 30.000 gleichzeitigen Nutzern pro Monat ein. Vor diesem Hintergrund wirkt der aktuelle Ausschlag nach oben wie ein klarer Ausreißer, der sich nicht allein mit einem normalen Wochenend-Effekt erklären lässt.

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Interessant ist dabei auch der Zeitpunkt: Das neue Hoch fällt genau in eine Phase, in der viele auf Steam traditionell wieder mehr ausprobieren, Backlogs abarbeiten oder günstige Gelegenheiten nutzen, um große Titel nachzuholen.

Rabatte als möglicher Auslöser für den Spieleransturm

Warum steigt Cyberpunk 2077 ausgerechnet jetzt wieder so stark an? Ein plausibler Treiber ist der zuletzt besonders aggressive Steam-Rabatt: Das Angebot lief bis zum 25. Juni 2026 und senkte den Preis des Hauptspiels um 70 Prozent. Damit war es der bislang stärkste Abschlag, den Cyberpunk 2077 in dieser Form auf Steam gesehen hat.

Zusätzlich war auch das Bundle mit Phantom Liberty reduziert, und zwar um 60 Prozent. Gerade diese Kombi dürfte für viele der perfekte Einstieg gewesen sein: Wer 2020 wegen der schwierigen Launch-Phase Abstand gehalten hat, bekommt inzwischen ein deutlich runderes Gesamtpaket und kann den Story-Arc samt Erweiterung am Stück nachholen.

Ein solcher Preisimpuls zieht erfahrungsgemäß zwei Gruppen an: Einerseits Neulinge, die den Hype oder das Setting schon lange auf dem Schirm hatten, andererseits Rückkehrer, die nach Updates und Verbesserungen wieder reinschauen. Beides zusammen kann kurzfristig genau die Art von Peak erzeugen, die jetzt in den Steam-Zahlen sichtbar wird.

Was der Peak für Night City in den nächsten Wochen bedeuten könnte

Was sagt der neue Höchststand über die aktuelle Lage von Cyberpunk 2077 aus? Der Sprung auf über 87.000 gleichzeitige Nutzer ist vor allem ein Signal, dass Cyberpunk 2077 auch Jahre nach Release noch Reichweite hat, wenn Timing, Preis und Aufmerksamkeit zusammenpassen. Für CD Projekt Red ist das ein starkes Lebenszeichen eines Spiels, das sich in den letzten Jahren vom Problemfall zu einem Dauerbrenner entwickelt hat.

Ob der Wert nachhaltig bleibt, ist eine andere Frage. Erfahrungsgemäß flacht ein Sale-getriebener Anstieg nach einigen Tagen wieder ab, sobald das Angebot ausläuft und die spontanen Rückkehrer durch sind. Trotzdem kann so eine Welle länger nachwirken, wenn neue Communitys entstehen, mehr Mods ausprobiert werden oder Freunde sich gegenseitig zum gemeinsamen Durchlauf motivieren.

Wie sieht es bei dir aus: Bist du wegen des Steam-Angebots wieder in Cyberpunk 2077 eingestiegen oder hast du Night City ohnehin nie verlassen? Schreib uns deine Meinung und deinen aktuellen Build gern in die Kommentare.