Cyberpunk 2077 – CD Projekt Red dämpft Hoffnung auf neues großes DLC

Wer nach Phantom Liberty noch auf ein geheimes neues DLC-Paket für Cyberpunk 2077 gehofft hat, muss jetzt stark sein: CD Projekt Red hat Fans, die auf zusätzlichen Story- oder Content-Nachschub warten, deutlich ausgebremst. Aus dem Studio gibt es ein klares Signal, dass für das Hauptspiel keine weitere große DLC-Runde mehr ansteht, auch wenn in der Community zuletzt wieder Spekulationen über versteckte Hinweise und ein mögliches Überraschungsprojekt kursierten.

Damit wird aus dem Gerücht um ein Secret New DLC vor allem eins: Wunschdenken. Für viele ist das bitter, weil Cyberpunk 2077 nach den großen Updates und der Erweiterung in einer so guten Form ist, dass ein weiterer Content-Happen naheliegend wirkte.

CD Projekt Reds Ansage zur Zukunft von Cyberpunk 2077

Was bedeutet die Absage für ein geheimes neues DLC? Im Kern heißt es: Wer auf eine zweite Erweiterung in der Größenordnung von Phantom Liberty spekuliert, sollte seine Erwartungen runterfahren. CD Projekt Red hat zuletzt immer wieder betont, dass Phantom Liberty die große, klassische Erweiterung für Cyberpunk 2077 bleiben soll und der Entwicklungsfokus längst weitergezogen ist.

Für Fans ist das vor allem deshalb frustrierend, weil Cyberpunk 2077 sich über die Jahre vom Problemkind zum Vorzeige-Comeback entwickelt hat. Genau dieser positive Lauf hat die Fantasie befeuert, dass noch etwas Größeres in der Pipeline sein könnte, womöglich sogar still und heimlich.

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Unterm Strich ist die Botschaft aber eindeutig: Das Kapitel zusätzlicher großer DLC-Inhalte für das Hauptspiel ist im Wesentlichen abgeschlossen. Wer Night City liebt, wird zwar weiterhin Gründe haben, zurückzukehren, aber eher nicht in Form einer neuen, umfangreichen Story-Erweiterung.

Warum die Gerüchte um ein Secret New DLC überhaupt entstanden

Warum glaubten viele an versteckte Hinweise? Cyberpunk 2077 lebt von Details, kryptischen Anspielungen und einer Community, die in jeder Patchnote und jedem Datensatz nach Hinweisen gräbt. Dazu kommt, dass moderne Games oft mit versteckten Teasern, ARG-Schnipseln oder kleinen Ingame-Andeutungen spielen, die später in echte Inhalte münden.

Gerade nach Phantom Liberty war die Erwartungshaltung hoch: Das Add-on hat gezeigt, wie gut CD Projekt Red große Story-Pakete liefern kann, wenn das Fundament stimmt. Viele haben daraus abgeleitet, dass ein weiteres DLC logisch wäre, zumal das Spiel inzwischen technisch und spielerisch deutlich runder läuft als zum Launch.

Mit der aktuellen Einordnung aus dem Studio bekommen diese Theorien aber einen Dämpfer. Es ist gut möglich, dass einzelne Hinweise eher als Worldbuilding gedacht waren oder als kleine Sticheleien für Lore-Fans, nicht als Vorbote einer zweiten großen Erweiterung.

Was Fans stattdessen jetzt erwarten dürfen

Welche Inhalte bleiben für Night City realistisch? Auch ohne neues großes DLC ist Cyberpunk 2077 nicht automatisch komplett abgehakt. Realistisch sind weiterhin eher kleinere Dinge, also technische Nachbesserungen, Komfort-Features oder punktuelle Updates, sofern CD Projekt Red dafür noch Kapazitäten einplant.

Wer dagegen auf eine neue, vollwertige Kampagne, einen weiteren massiven Bezirk oder eine zweite Story-Erweiterung hofft, sollte sich eher auf die langfristige Zukunft der Marke einstellen, statt auf ein kurzfristiges Überraschungs-DLC für das aktuelle Spiel zu setzen.

Wie seht ihr das: Hättet ihr euch noch ein weiteres großes DLC für Cyberpunk 2077 gewünscht, oder reicht euch Phantom Liberty als runder Abschluss? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.