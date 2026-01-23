Cyberpunk 2077 erhält Sammelkartenspiel – Kickstarter startet 2026

CD Projekt RED hat offiziell ein neues Spiel im Cyberpunk-Universum vorgestellt – allerdings handelt es sich dabei nicht um einen klassischen Videospiel-Nachfolger, sondern um ein physisches Sammelkartenspiel. Das Cyberpunk Trading Card Game wurde im Rahmen eines REDstreams angekündigt und soll bereits am 17. März 2026 über eine Kickstarter-Kampagne finanziert werden.

Das Spiel verknüpft das dystopische Setting von Cyberpunk 2077 mit den Mechaniken klassischer Trading Card Games. Dabei setzt es auf typische Elemente des Genres wie Deckbau, strategisches Ausspielen von Karten und das Sammeln seltener Varianten. Wer sich frühzeitig an der Kampagne beteiligt, erhält eine exklusive Foil-Karte der Figur Lucy aus dem Anime Edgerunners.

Was ist ein Trading Card Game überhaupt?

Wie funktionieren Sammelkartenspiele? Bei einem Sammelkartenspiel (auch CCG oder TCG genannt) erstellen Spieler ein individuelles Kartendeck aus einer größeren Sammlung. Ziel ist es, sich durch geschickte Kombinationen, Synergien und Taktik gegen andere Spieler durchzusetzen.

Ihr beginnt meist mit einem Starter-Deck und erweitert eure Sammlung mit zusätzlichen Karten aus sogenannten Booster-Packs. Diese enthalten eine zufällige Auswahl an Karten, darunter gewöhnliche, seltene oder besonders mächtige Varianten. Viele TCGs erhalten mit der Zeit Erweiterungssets, die neue Mechaniken und Karten einführen.

Cyberpunk trifft auf Sammelkarten

Was macht das Cyberpunk TCG besonders? Das Cyberpunk Trading Card Game orientiert sich stark an der Welt von Cyberpunk 2077. Karten repräsentieren Charaktere, Fraktionen, Missionen (Gigs) oder Ressourcen wie Street Cred. Die Macher versprechen, dass alle Artworks entweder neu gezeichnet oder direkt aus dem Spiel übernommen wurden – keine KI-generierte Kunst soll verwendet werden.

Das Spiel wird von einem neuen Studio namens WeirdCo entwickelt. Auch wenn WeirdCo bisher noch keine eigenen Projekte veröffentlicht hat, bringt das Team viel Erfahrung mit: Mitglieder haben zuvor an bekannten Titeln wie Marvel Snap, Duel Masters und Universus gearbeitet.

Kickstarter-Kampagne & Belohnungen

Wie kannst du das Spiel unterstützen? Die Crowdfunding-Kampagne startet am 17. März 2026. Bereits jetzt ist die Pre-Launch-Seite online, auf der du dich für Benachrichtigungen eintragen kannst. Wer sich frühzeitig beteiligt, erhält eine exklusive Foilkarte der Figur Lucy.

Preise und Belohnungsstufen wurden noch nicht im Detail bekannt gegeben. Die Entwickler planen jedoch, die Produktionszahlen flexibel an die Nachfrage anzupassen. Wer das Spiel also zum Launch sicher in den Händen halten möchte, sollte die Kickstarter-Kampagne nicht verpassen.

Gameplay-Einblicke und Spielmechanik

Wie wird das Spiel gespielt? In der REDstreams-Präsentation wurden erste Gameplay-Szenen gezeigt. Spieler übernehmen Rollen innerhalb von Night City und verfolgen Aufträge, um Einfluss zu gewinnen. Dabei kommt es auf Timing, Kartensynergien und geschicktes Ressourcenmanagement an.

Konkrete Details zur Spielbalance oder zu Turnierregeln stehen noch aus, doch die Entwickler versichern, dass das Spiel sowohl für Einsteiger als auch für Hardcore-TCG-Fans geeignet sein soll. Der Fokus liegt auf schnellen, taktischen Matches mit einem hohen Wiederspielwert.

Einordnung im Genre der Sammelkartenspiele

Wie steht das Cyberpunk TCG im Vergleich zu anderen Spielen? Das Genre der Sammelkartenspiele ist seit den 1990er Jahren enorm gewachsen. Klassiker wie Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh! oder das Pokémon Sammelkartenspiel haben jeweils Milliarden Karten verkauft und eigene Turnierszenen aufgebaut.

Während einige Spiele sich rein digital entwickeln, möchte das Cyberpunk TCG mit physischen Karten überzeugen – ähnlich wie Gwent, das ebenfalls aus einem CD Projekt RED-Spiel hervorging. Der Erfolg von Gwent, das ursprünglich als Minigame in The Witcher 3 begann, zeigt, dass das Studio ein Gespür für Kartenspiel-Design besitzt.

Was erwartet Sammler und Fans?

Lohnt sich das Spiel auch für Nicht-Spieler? Durch die hochwertigen Artworks und die Einbettung in das Cyberpunk-Universum ist das Spiel nicht nur für Taktiker interessant, sondern auch für Sammler. Besonders die Verbindung zu bekannten Figuren wie Johnny Silverhand oder Lucy aus Edgerunners dürfte viele Fans ansprechen.

WeirdCo gibt an, dass es bereits Pläne für zukünftige Erweiterungen gibt, sollte die Kickstarter-Kampagne erfolgreich sein. Damit könnte sich das Cyberpunk TCG langfristig als feste Größe im Genre etablieren.

Eine neue Ära für Cyberpunk-Fans

Was bedeutet das für die Marke Cyberpunk? Während auf ein vollwertiges Videospiel-Sequel noch gewartet wird, bietet das TCG eine neue Möglichkeit, in Night City einzutauchen. Es erweitert das Franchise um eine interaktive Komponente, die abseits des Bildschirms funktioniert – ideal für Fans, die gerne analog spielen oder sammeln.

CD Projekt RED nutzt die Chance, um das Universum von Cyberpunk 2077 weiter auszubauen – ähnlich wie es mit Edgerunners im Serienbereich gelungen ist. Bleibt zu hoffen, dass das Kartenspiel die gleiche Qualität und Liebe zum Detail zeigt wie das Hauptspiel.

Wirst du dir das Cyberpunk Trading Card Game holen oder bleibst du lieber bei digitalen Abenteuern? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!