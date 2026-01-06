Cyberpunk 2077 – CD Projekt Red verteidigt kurzen Prolog entschieden

Cyberpunk 2077 sorgt auch fünf Jahre nach seinem Release weiterhin für Diskussionen. Aktuell steht der erste Akt des Spiels im Zentrum der Debatte. Einige Fans fordern, dass die Zeit vor dem ikonischen Arasaka-Heist länger hätte ausfallen sollen, um die Beziehung zwischen V und Jackie stärker auszubauen. Doch CD Projekt Red widerspricht dieser Kritik vehement.

Creative Director Igor Sarzyński äußerte sich am 5. Januar 2026 auf Bluesky zu den Vorwürfen, es handle sich bei der Anfangsmontage um geschnittene Inhalte. Vielmehr sei dieser Abschnitt von Anfang an genau so geplant gewesen, wie er heute im Spiel existiert.

Entscheidung gegen einen längeren Prolog

Warum wurde der erste Akt von Cyberpunk 2077 bewusst kurz gehalten? Laut Sarzyński hätte ein längerer Prolog dem Spannungsbogen des Spiels geschadet. Die Montage, die den Aufstieg von V und Jackie in Night City zeigt, sei ein erzählerisches Mittel, um zügig zum zentralen Konflikt zu führen. Der Director vergleicht dies mit der Star-Wars-Saga, in der es auch nicht notwendig sei, mehr Zeit mit Luke auf Tatooine zu verbringen.

Viele Fans hatten vermutet, dass die Montage ursprünglich ein spielbarer Abschnitt gewesen sei, der später aus dem Spiel entfernt wurde. Sarzyński widerspricht dem jedoch deutlich. Die Entwicklung des Spiels habe diese Struktur von Anfang an vorgesehen, um eine fokussierte Geschichte zu erzählen.

Die Kritik an der Kürze und die Reaktion der Entwickler

Wie rechtfertigt CD Projekt Red die gewählte Struktur? Der Director betont, dass ein zu langer Einstieg das Pacing negativ beeinflusst hätte. Ohne ein klares Ziel vor Augen und ohne den Druck des anstehenden Heists würde der Spielfluss darunter leiden. Eine ausufernde Darstellung des kriminellen Aufstiegs von V und Jackie hätte das Spiel in eine erzählerisch diffuse Richtung gedrängt.

Gleichzeitig verweist Sarzyński auf die Offenheit der Spielwelt. Night City biete genügend Möglichkeiten, sich vor dem Beginn der Hauptmissionen mit Nebenaufgaben und Erkundung zu beschäftigen. Wer also mehr Zeit mit Jackie verbringen möchte, könne das freiwillig tun – die Struktur des Spiels zwingt niemanden zum sofortigen Fortschritt.

Fan-Theorien über entfernte Inhalte

Gab es ursprünglich mehr Inhalte im ersten Akt von Cyberpunk 2077? Bereits seit 2021 kursieren Gerüchte über geschnittene Inhalte, die mit dem Day-One-Patch entfernt wurden. Diese betreffen allerdings vor allem technische und spielmechanische Elemente. Laut Sarzyński gehörte ein erweiterter Prolog nie zu diesen gestrichenen Inhalten. Die Montage sei kein Platzhalter für entfallene Missionen, sondern eine bewusste stilistische Entscheidung.

Die Debatte zeigt, wie unterschiedlich Fans und Entwickler die Erzählweise von Cyberpunk 2077 bewerten. Während einige Spieler intensivere Charakterbindung fordern, argumentieren die Entwickler mit narrativer Ökonomie und dem Wunsch nach klarem Fokus.

Cyberpunk 2077 heute und die Zukunft der Reihe

Wie geht es mit Cyberpunk 2077 weiter? Trotz des holprigen Starts im Jahr 2020 hat sich Cyberpunk 2077 zu einem der bemerkenswertesten Comebacks der Gaming-Geschichte entwickelt. Mit der erfolgreichen Erweiterung Phantom Liberty im Jahr 2023 und regelmäßigen Updates bis September 2025 bleibt das Spiel auch Jahre nach Release relevant.

CD Projekt Red hat bereits bestätigt, dass die Entwicklung eines Nachfolgers in vollem Gange ist. Cyberpunk 2 soll voraussichtlich Ende 2030 erscheinen – pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum des ersten Teils. Fans müssen sich also noch gedulden, dürfen aber auf einen technisch stabileren Start hoffen.

Eine Frage der Perspektive

Wie bewertest du die Entscheidung, den Prolog kurz zu halten? Die Entwickler sehen in der Kürze des ersten Aktes eine Stärke, um den Fokus auf die Haupthandlung zu lenken. Kritiker hingegen empfinden sie als verpasste Chance zur Charakterentwicklung. Unbestritten ist, dass Cyberpunk 2077 mit seiner dichten Atmosphäre und dem komplexen Worldbuilding trotz aller Startprobleme einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Was denkst du über die Aussagen von Igor Sarzyński zur Struktur des Spiels? Hättest du dir mehr Zeit mit Jackie gewünscht?