Cyberpunk 2077 – 5th Anniversary Collector Set mit Relikt-Biochip kommt 2026

Cyberpunk 2077 meldet sich zum fünften Jubiläum mit einem neuen Sammler-Release zurück, der vor allem Fans von Night City und physischem Merchandise ansprechen dürfte. CD Projekt RED hat ein 5th Anniversary Collector’s Set angekündigt, das ab sofort vorbestellbar ist und im September 2026 ausgeliefert werden soll.

Der Zeitpunkt ist passend: Nach dem holprigen Start im Dezember 2020 hat sich das Rollenspiel über Jahre mit Patches, Verbesserungen, Content-Updates und der Erweiterung Phantom Liberty zu einem echten Comeback-Titel entwickelt. Und während die Fortsetzung bereits in Arbeit ist, bekommt das Original jetzt einen neuen, greifbaren Prestige-Moment für die Vitrine.

Das steckt im 5th Anniversary Collector’s Set

Was ist das Highlight des neuen Cyberpunk-2077-Sets? Im Mittelpunkt steht eine Replik des Relikt-Biochips, also genau jenes Stück Arasaka-Tech, das die Handlung von Cyberpunk 2077 ins Rollen bringt und eng mit Johnny Silverhand verknüpft ist. Für Sammler ist das klar der Eye-Catcher und das Teil, das man sich eher ins Regal stellt als in eine Schublade zu legen.

Geliefert wird das Ganze in einem Arasaka-gebrandeten Steel-Case, das sich optisch wie ein „befreites“ Corpo-Artefakt anfühlen soll. Inhaltlich orientiert sich die Zusammenstellung laut Beschreibung an V’s Zeit in Night City und konkret an dem Moment, bei dem alles beginnt: dem verhängnisvollen Heist in Konpeki Plaza.

Zum Paket gehören mehrere Sammlerbeigaben, die das Set eher in Richtung Display und Fanservice als in Richtung klassisches Game-Bundle schieben:

Relikt-Biochip-Replik

Display-Stand

Tarotkarten mit Holo-Finish und eigenem Artwork, darunter The World, The Emperor und Strength

Zwei Pins

USB-Stick mit lasergraviertem Arasaka-Logo

Steel-Case im Arasaka-Design

Preis, Varianten und Release-Zeitraum

Welche Editionen gibt es und wann kommt das Set? Das Sammlerset wird in zwei Varianten angeboten: einmal ohne Basisspiel und einmal inklusive Basisspiel. Der Versandstart ist für September 2026 angesetzt, wodurch du noch genug Zeit hast, Platz im Regal zu schaffen oder dir eine passende Vitrine zu organisieren.

Preislich positioniert sich das Set klar im Premium-Bereich. Für Deutschland sind zum Zeitpunkt der Ankündigung noch keine finalen Euro-Preise kommuniziert, allerdings ist schon jetzt absehbar, dass es sich nicht um ein günstiges Jubiläums-Gimmick handelt, sondern um ein echtes Collector-Produkt für Fans, die Wert auf Präsentation und Materialien legen.

Gerade die Kombination aus Relikt-Biochip als Kernstück, dem Arasaka-Steel-Case und den Tarotkarten wirkt wie ein bewusst kuratiertes Erinnerungsstück an die ikonischen Motive des Spiels. Der USB-Stick setzt dem Ganzen noch einen kleinen, praktischen Bonus obendrauf, weil du darüber auch den Soundtrack hören kannst.

Warum Cyberpunk 2077 gerade jetzt wieder im Fokus steht

Warum lohnt sich ein Blick auf Cyberpunk 2077 im Jahr 2026? Cyberpunk 2077 ist längst mehr als nur die Story rund um V, Night City und den Biochip. Das Spiel steht inzwischen auch für eine der größten Rehabilitierungen der modernen AAA-Ära: Von einem Release, der für viele schwer spielbar war, hin zu einem Titel, der heute für sein Worldbuilding, seine Quests, seine Atmosphäre und seinen deutlich besseren technischen Zustand gefeiert wird.

Mit Phantom Liberty hat CD Projekt RED außerdem gezeigt, wie stark das Grundgerüst des Spiels sein kann, wenn Inhalte und Systeme rund laufen. Und weil die Fortsetzung bereits in der Pipeline ist, wächst auch das Interesse daran, das Original entweder nochmal zu spielen oder als Sammlerobjekt aufzuwerten. Genau in diese Stimmung fällt das 5th Anniversary Collector’s Set.

Wie sieht es bei dir aus: Ist das Relikt-Biochip-Set etwas, das du dir zum Jubiläum ins Regal stellen würdest, oder sind Collector’s Editions für dich inzwischen eher ein Luxus, der sich nicht mehr lohnt? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.