Leak deutet früheres Release-Fenster für Resident Evil 10 ab 2029 an

Nur wenige Tage vor dem Release von Resident Evil Requiem tauchen bereits neue Gerüchte zum nächsten großen Kapitel der Horror-Reihe auf. Laut einem bekannten Insider soll Resident Evil 10 längst in Arbeit sein und sogar deutlich früher erscheinen, als viele nach dem typischen Veröffentlichungsrhythmus von Capcom erwartet hätten.

Der Zeitpunkt ist spannend: Resident Evil Requiem gilt schon jetzt als eines der großen Highlights für 2026. Wenn sich das neue Release-Zeitfenster für Resident Evil 10 bewahrheitet, könnte die Community nach dem neunten Teil ungewöhnlich schnell wieder vor dem nächsten Hauptspiel stehen.

Leak zum Release-Zeitfenster von Resident Evil 10

Wann könnte Resident Evil 10 erscheinen? Nach Angaben des Insiders DuskGolem soll der Abstand zwischen Resident Evil Requiem und Resident Evil 10 kürzer ausfallen als sonst. Der Grund soll in mehreren Verzögerungen während der Entwicklung von Resident Evil Requiem liegen, wodurch sich der gesamte Zeitplan verschoben hat.

In der Aussage geht es auch um die Entwicklungshistorie: Ein früherer Plan habe demnach auf ein Projekt mit dem Codenamen Apocalypse abgezielt, das ursprünglich für 2023 vorgesehen gewesen sei. Resident Evil Requiem sei später auf 2025 datiert gewesen, habe sich dann aber auf 2026 verschoben. Dadurch entstehe nun ein engerer Takt bis zum nächsten Hauptteil.

Nicht offiziell bestätigt, aber ich habe ziemlich zuverlässig gehört, dass Resident Evil Requiem DLC hat, der in der Entwicklung schon weiter ist. RE9 wurde in der Entwicklung ein paar Mal verschoben. Dadurch ist die Lücke zwischen RE9 und RE10 etwas kürzer als üblich.

Konkret nennt DuskGolem als optimistisches Szenario einen Release von Resident Evil 10 bereits im Jahr 2029. Im weniger günstigen Fall könne es aber auch 2030 oder sogar 2031 werden.

Resident Evil Requiem steht kurz vor dem Start

Welche Plattformen und welcher Termin sind für Resident Evil Requiem geplant? Resident Evil Requiem soll am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, PC und Nintendo Switch 2 erscheinen. Damit steht der Launch des neunten Hauptteils der Reihe unmittelbar bevor.

Inhaltlich setzt Capcom auf eine Mischung aus Rückkehrern und neuen Gesichtern: Leon Kennedy ist wieder dabei und ermittelt gemeinsam mit der neuen Protagonistin Grace Ashcroft. Der Schauplatz führt das Duo zu den Überresten von Raccoon City, was bei Fans klassischer Resident Evil-Atmosphäre sofort die richtigen Alarmglocken läuten dürfte.

Dass laut den aktuellen Informationen außerdem ältere Features zurückkehren sollen, dürfte die Erwartungen zusätzlich anheizen. Für viele ist Requiem deshalb nicht einfach nur der nächste Teil, sondern ein potenzieller Kandidat für das stärkste Hauptspiel seit Jahren.

DLC-Gerüchte und der kürzere Abstand zur nächsten Hauptnummer

Wie passt ein mögliches DLC in den Zeitplan? Der Insider deutet an, dass ein Zusatzinhalt zu Resident Evil Requiem bereits relativ weit fortgeschritten sein könnte. Offiziell bestätigt ist das nicht, aber der Gedanke passt zu Capcoms bisherigen Strategien, große Releases mit Story-DLC zu verlängern und Übergänge zu künftigen Projekten zu überbrücken.

In der Einordnung wird außerdem ein alternatives Szenario beschrieben: Wäre Resident Evil Requiem schon 2025 erschienen, hätte ein DLC 2026 den Abstand zu einem weiteren Projekt überbrücken können, ähnlich wie es bei früheren Teilen der Reihe bereits der Fall war. Durch die Verschiebung von Requiem würden sich Hauptspiel und Nachfolger nun enger aneinander schieben.

Optimistisches Release-Zeitfenster für Resident Evil 10 laut Leak: 2029

Mögliches Ausweichfenster bei Verzögerungen: 2030

Spätestes genanntes Szenario: 2031

Resident Evil Requiem Release: 27. Februar 2026

Genannte Plattformen für Requiem: PlayStation 5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch 2

Was das Gerücht für Resident Evil-Fans bedeutet

Warum ist ein früheres Resident Evil 10 für die Reihe so wichtig? Ein Release rund um 2029 wäre ein deutliches Signal, dass Capcom die Schlagzahl bei den Hauptspielen hochhalten will, ohne sich ausschließlich auf Remakes oder Spin-offs zu verlassen. Für die Community könnte das bedeuten: weniger Leerlauf, schneller neue Geschichten und vermutlich auch ein zügigerer technischer Sprung, wenn die RE-Engine weiter ausgebaut wird.

Gleichzeitig bleibt es ein Gerücht, das vor allem eines zeigt: Capcoms Horror-Franchise wirkt derzeit wie eine gut geölte Maschine. Wenn Resident Evil Requiem Ende Februar tatsächlich die hohen Erwartungen erfüllt, dürfte der Druck steigen, das Momentum mit DLC und der nächsten Hauptnummer konsequent mitzunehmen.

Wie seht ihr das: Wünscht ihr euch ein Resident Evil 10 schon 2029, oder wäre euch ein längerer Abstand lieber, damit Capcom mehr Zeit für neue Ideen hat? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.