LEGO zeigt Yoda- und Darth-Vader-Büsten für 2026 – Kritik am Design

LEGO hat zwei weitere Star-Wars-Sets für Frühjahr 2026 offiziell vorgestellt und bestätigt damit mehrere Gerüchte und Leaks, die seit 2025 kursierten. Statt reiner Vorfreude gibt es in der Community aber auffällig viel Gegenwind, denn ausgerechnet bei den neuen, brick-built Büsten von Yoda und Darth Vader sorgen Designentscheidungen für Diskussionen.

Beide Modelle sind als 18+-Display-Sets angelegt und kommen jeweils inklusive Minifigur. Release-Termin ist für beide Sets der 26. April 2026, was den Drop für Sammlerinnen und Sammler zu einem klaren Stichtag macht, besonders wenn ihr eure Regale ohnehin auf Star-Wars-Deko ausrichtet.

Die neuen LEGO-Star-Wars-Büsten im Überblick

Welche neuen LEGO-Star-Wars-Sets wurden angekündigt? LEGO erweitert die Reihe um zwei Büstenmodelle, die sich optisch klar an erwachsene Fans richten, aber in der Umsetzung unterschiedlich ankommen. Vor allem die Yoda-Büste steht dabei stärker im Fokus der Kritik.

Die Eckdaten der beiden neuen Sets lassen sich schnell zusammenfassen, inklusive Setnummer, Teileanzahl, Altersempfehlung und geplantem Termin:

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Set Setnummer Teile Alter Geplanter Release Yoda Büste 75438 399 18+ 26. April 2026 Darth Vader Büste 75439 349 18+ 26. April 2026

Preislich wurden für Deutschland zum Zeitpunkt der Ankündigung noch keine finalen Euro-Preise kommuniziert. Klar ist aber: Obwohl die Darth-Vader-Büste weniger Teile hat, wird sie in der ursprünglichen Preisstruktur höher eingeordnet als Yoda, was bei manchen Fans zusätzlich Fragen aufwirft.

Design-Kritik an Yoda und den Sockel-Details

Warum sind einige Fans mit den neuen Sets unzufrieden? Besonders Yoda (Set 75438) bekommt online viel Kritik ab, weil die Augen im fertigen Modell auf einige Sammler zu verspielt oder zu comichaft wirken. In Diskussionen wird der Look teils als unpassend für ein 18+-Displaymodell beschrieben, das eher auf hochwertige Vitrinen-Optik zielt.

Das wirkt übertrieben traurig und eher wie ein Fehlgriff als ein Sammlerstück.

Mit den Augen erinnert Yoda eher an einen Gremlin als an eine Star-Wars-Ikone.

Neben dem Kopfdesign trifft es auch die Präsentation: Beide Büsten kommen mit kleinen Namensplatten, die oben LEGO Star Wars zeigen und darunter eine große schwarze Fläche mit dem jeweiligen Namen. Genau diese sehr leere Optik wird von einem Teil der Community als lieblos wahrgenommen, weil der Sockel wie ein nachträglicher Zusatz wirkt und nicht wie ein integrierter Bestandteil eines Ausstellungsstücks.

Minifiguren als Kaufargument und weitere Releases am 26. April 2026

Für wen lohnen sich die Sets trotz Kritik? Für viele dürfte die beiliegende Minifigur der entscheidende Punkt sein. Darth Vader existiert zwar seit Jahren in zahlreichen Varianten, Yoda ebenfalls in mehreren Versionen, doch neue, aktuelle Minifiguren sind für Sammler oft reizvoll, selbst wenn das Hauptmodell polarisiert.

Am selben Tag soll außerdem eine ganze Welle weiterer Star-Wars-Sets erscheinen. Dazu gehören laut Ankündigungsrunde:

75447 The Razor Crest

75445 Anzellan Starship

75444 AT-RT Attack

BrickHeadz-Fünferpack The Mandalorian and Grogu: Allies & Villains

Unterm Strich wirken die Büsten wie ein typischer Fall, bei dem die Online-Reaktionen nicht zwangsläufig etwas über den Verkaufserfolg sagen. Gerade bei auffälligen Details kann die Stimmung bis zum Release kippen, entweder durch bessere Bilder, erste Reviews oder weil die Sets live doch besser aussehen als auf Fotos.

Wie seht ihr die neuen Star-Wars-Büsten: Stören euch Yodas Augen und die Namensplatte, oder zählt am Ende nur der Vitrinen-Eindruck samt Minifigur? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.