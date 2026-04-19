LEGO kündigt drei neue Spider Man Sets für Juni 2026 an – alle Infos

LEGO legt im Marvel-Segment nach: Für Juni 2026 wurden drei weitere LEGO Spider-Man Sets angekündigt, die sich am kommenden Kinofilm Spider-Man: Brand New Day orientieren. Damit folgt auf die große Januar-Welle 2026 schon die nächste, größere Erweiterung des Themas in diesem Jahr.

Für Sammler ist das Timing spannend, denn der Filmstart ist für den 31. Juli 2026 angesetzt. Gleichzeitig könnten die Sets schon vorab Hinweise auf Szenen und Figuren liefern, die im Kino erst später offiziell gezeigt werden.

Die drei neuen Sets im Überblick

Welche LEGO Spider-Man Sets erscheinen im Juni 2026? Laut Ankündigung kommen drei neue Produkte am 1. Juni 2026 in den Handel. Mit dabei sind eine große Action-Figur, ein Verfolgungsset und ein Duell-Set, das einen besonders auffälligen Gegner in den Mittelpunkt rückt.

Die wichtigsten Eckdaten hat LEGO bereits benannt, inklusive Teilezahlen, Altersempfehlung und UVP in den USA. Für Deutschland sind Euro-Preise zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret beziffert, ein Release-Termin steht aber: 1. Juni 2026.

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Set Set-Nummer Teile Alter Release Spider-Man Hero Figure 76346 813 12+ 1. Juni 2026 Spider-Man Prison Transport Chase 76349 367 8+ 1. Juni 2026 Spider-Man vs. Hulk Epic Clash 76350 534 8+ 1. Juni 2026

76346 Spider-Man Hero Figure: Eine größere Spider-Man Figur mit 813 Teilen, angesetzt ab 12 Jahren.

Eine größere Spider-Man Figur mit 813 Teilen, angesetzt ab 12 Jahren. 76349 Spider-Man Prison Transport Chase: Eine Verfolgungsjagd rund um einen Gefangenentransport, 367 Teile, ab 8 Jahren.

Eine Verfolgungsjagd rund um einen Gefangenentransport, 367 Teile, ab 8 Jahren. 76350 Spider-Man vs. Hulk Epic Clash: Ein Kampfszenario gegen Hulk mit 534 Teilen, ebenfalls ab 8 Jahren.

Brand New Day rückt näher

Woran erkennt man die Film-Anbindung? Die drei Sets gelten als direkte Begleiter zum kommenden Spider-Man: Brand New Day. Gerade das Set 76350 Spider-Man vs. Hulk Epic Clash fällt dabei aus der Reihe, weil es einen Hulk-Auftritt nahelegt und damit einen möglichen Cameo in den Raum stellt.

Dass LEGO in Filmwellen gern mit großen Namen punktet, ist nichts Neues. Trotzdem dürfte die Auswahl für Gesprächsstoff sorgen, weil sie Spekulationen um Inhalte und Auftritte im Film zusätzlich anheizt, lange bevor der Streifen Ende Juli 2026 im Kino startet.

Interessant am Rande: Während Spider-Man bereits 2002 in einem LEGO Set auftauchte, startete eine offiziell geführte Spider-Man Themenlinie erst 2014. In der jüngeren Vergangenheit gab es bereits im Januar 2026 eine große Welle mit insgesamt neun Produkten, die für viele Fans als überraschend umfangreich galt.

Auch nach Juni ist bei LEGO Marvel noch nicht Schluss

Welche weiteren LEGO Marvel Releases stehen 2026 im Raum? Nach der Juni-Welle soll es später im Jahr noch mindestens ein weiteres Highlight geben: Ein LEGO Marvel Adventskalender 2026 wird vorab ebenfalls gehandelt. Genannt werden 317 Teile sowie eine größere Minifiguren-Auswahl, darunter Spider-Man, Iron Man, Captain America, Wolverine, Doctor Doom und Ghost Rider.

Als mögliches Thema wird Avengers: Doomsday genannt, mit Kinostart am 18. Dezember 2026. Der Kalender soll demnach im September in den Verkauf gehen. Außerdem ist bereits ein weiterer großer Marvel-Baustein für den 1. Juni 2026 terminiert: der S.H.I.E.L.D. Helicarrier mit 3.057 Teilen.

Wie gefallen euch die drei neuen Spider-Man Sets für Juni 2026 und welches würdet ihr euch am ehesten ins Regal stellen? Schreibt es gern in die Kommentare.