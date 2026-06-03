LEGO-Fan baut E.T. aus dem Pokémon-Set Evoli, ohne extra Steine

Ein LEGO-Fan hat es geschafft, aus dem offiziellen Pokémon-Set zu Evoli eine komplett neue Figur zu bauen, ohne auch nur ein einziges zusätzliches Teil zu verwenden. Herausgekommen ist ausgerechnet E.T. der kleine Außerirdische aus dem Sci-Fi-Klassiker, inklusive der typischen Silhouette und der braunen Farbgebung, die durch die Steine des Evoli-Sets ohnehin schon fast perfekt passt.

Die Idee zeigt vor allem eins: Auch wenn viele aktuelle LEGO-Pokémon-Veröffentlichungen eher in Richtung Smart-Play und Sammel-Kritter gehen, kann ein einzelnes, gut zusammengestelltes Set genug Spielraum bieten, um weit über die Vorlage hinaus kreativ zu werden.

So entstand der E.T.-Umbau aus dem Evoli-Set

Wer steckt hinter dem MOC und was macht den Build so besonders? Die Kreation stammt von einem Reddit-Nutzer namens Minute_Food_2881, der in der Community als sehr erfahrener LEGO-Builder gilt. Er präsentierte den E.T.-Umbau als MOC, bei dem ausschließlich die Teile aus dem Evoli-Set verwendet wurden. Genau dieser Verzicht auf zusätzliche Steine macht den Umbau so beeindruckend, weil Form, Proportionen und Details komplett aus dem vorhandenen Material „herausgearbeitet“ werden müssen.

Besonders clever ist der Umgang mit den Augen: Die markanten Evoli-Augen wurden für den E.T.-Look einfach umgedreht, wodurch sie dem Gesicht des Außerirdischen deutlich näherkommen. Zwar wirken die Proportionen im Gesichtsbereich nicht in jeder Perspektive hundertprozentig wie im Film, aber gerade die Kombination aus Kopfgröße, Körperform und Farbton sorgt dafür, dass man die Vorlage sofort erkennt.

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Dass ausgerechnet E.T. so gut funktioniert, liegt auch am Set selbst. Das Evoli-Modell gilt unter Fans als eines der stärkeren Pokémon-Sets des Jahres 2026, weil es weder zu klein noch überdimensioniert ist, optisch nah an der Vorlage bleibt und sich als Basis für alternative Builds eignet.

Ein Set, viele Ideen und weitere Pokémon am Horizont

Welche Bedeutung hat das für LEGO-Pokémon-Fans im Jahr 2026? Der E.T.-Umbau ist bereits das dritte bekannte Umbauprojekt von Minute_Food_2881 auf Basis des Evoli-Sets. Zuvor hatte der Builder Evoli schon in Pinsir und in Bidiza verwandelt, ebenfalls ohne zusätzliche Teile. Damit etabliert sich das Set immer mehr als eine Art Kreativ-Baukasten für alle, die lieber eigene Modelle bauen, statt strikt der Anleitung zu folgen.

Spannend ist das Timing: Für den 1. August 2026 sind weitere offizielle LEGO-Pokémon-Sets angekündigt, bisher allerdings vor allem als Smart-Play-Reihe. Wer eher auf displaytaugliche Modelle im Stil von Evoli oder den großen Klassikern wie Bisaflor, Glurak und Turtok hofft, dürfte 2026 insgesamt nur vereinzelte Highlights dieser Art bekommen. Umso wichtiger werden flexible Sets, aus denen Fans mit etwas Geduld komplett neue Figuren erschaffen können.

Der Builder ist außerdem auf Rebrickable unter dem Namen Creation Caravan aktiv und verkauft dort Bauanleitungen für eigene Modelle. Für den E.T.-Umbau gibt es diese Anleitung noch nicht, sie dürfte aber in absehbarer Zeit nachgereicht werden.

Wenn ein LEGO-Set plötzlich zum Crossover wird

Warum sind solche Umbauten für die Community so reizvoll? Der E.T.-Build ist ein schönes Beispiel dafür, wie stark die MOC-Szene gerade dann aufblüht, wenn ein Set eine gute Teileauswahl und klare Formen mitbringt. Aus einem Pokémon-Displaymodell wird plötzlich ein Film-Crossover, das auf den ersten Blick funktioniert, ohne dass man den Ursprung noch kennen muss.

Minute_Food_2881 ist dabei nicht nur auf Pokémon festgelegt: Zu den auffälligen Umbauten zählen auch ein Warhammer-40K-Schlachtschiff, das aus dem LEGO-Set 75375 Millennium Falcon gebaut wurde, sowie ein Millennium Falcon, der aus dem LEGO FIFA World Cup 2026 Emblem Set entstand. Die Botschaft dahinter ist simpel: Selbst wenn man mit einem Set erstmal nicht warm wird, kann es mit der richtigen Idee plötzlich genau das liefern, was einem fehlt.

Was haltet ihr von solchen MOCs ohne zusätzliche Teile und welches Pokémon-Set würdet ihr gerne mal komplett zweckentfremdet sehen? Schreibt es in die Kommentare.