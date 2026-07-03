Leak zeigt LEGO-Setliste für 2027 – Disney, Harry Potter und Fortnite dabei

Ein neuer Leak wirft frisches Licht auf das LEGO-Line-up für 2027 und bringt diesmal mehr Abwechslung als die zuletzt dominierenden Berichte rund um Star-Wars-Sets. Im Fokus stehen ausschließlich lizenzierte Baukästen, darunter Harry Potter, Fortnite sowie gleich zwei Disney-Franchises.

Die Infos stammen aus einem aktuellen Bericht des bekannten LEGO-Leakers Unibricks und nennen sechs bislang unangekündigte Sets inklusive Set-Nummern und Preisangaben. Konkrete Teilezahlen oder ein genauer Release-Termin innerhalb von 2027 werden dabei nicht genannt.

Alle geleakten Sets im Überblick

Welche LEGO-Sets für 2027 sollen laut Leak erscheinen? Der Leak listet insgesamt sechs Produkte, die sich auf drei Themenwelten verteilen. Besonders praktisch: Durch die genannten Preise lässt sich zumindest grob abschätzen, wie groß die Sets ausfallen könnten.

Hier ist die komplette Liste der bislang genannten Sets:

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Disney: 43332 Buildable Judy and Nick

Disney: 43325 Buildable Eeyore

Harry Potter: 76479 Harry Meets Dobby

Harry Potter: 76483 First Year at Hogwarts Castle

Fortnite: 77084 P-1000

Fortnite: 77088 Guacos Tacos

Preislich sind die Sets im Leak in US-Dollar beziffert. Für den deutschen Markt gibt es bislang keine offiziell bestätigten Euro-Preise, daher stehen hier vor allem die Inhalte und die Positionierung innerhalb der jeweiligen Themenwelt im Vordergrund.

Harry Potter und Fortnite als klare Fan-Picks

Welche Details nennt der Leak zu Harry Potter und Fortnite? Bei Harry Potter sollen zwei Sets besonders stark auf die frühe Phase der Reihe setzen: 76479 Harry Meets Dobby sowie 76483 First Year at Hogwarts Castle. Das klingt nach Motiven, die viele Fans direkt abholen dürften, gerade wenn bei LEGO parallel neue Aufmerksamkeit rund um das Franchise entsteht.

Auch Fortnite bekommt laut Leak zwei weitere Sets. 77084 P-1000 soll sich um eine Robotik-Variante von Peely drehen, während 77088 Guacos Tacos thematisch auf den Taco-Maskottchen-Charakter Guaco und die dazugehörige Restaurant-Kette setzt. Allein die Set-Namen deuten bereits an, dass LEGO hier stärker auf ikonische Ingame-Elemente und Figuren setzt als auf rein generische Spielwelt-Bauten.

Spannend ist zudem die vermutete Größenordnung: Guacos Tacos wirkt eher wie ein kleines, günstigeres Ergänzungsset, während P-1000 offenbar als größeres Modell im mittleren Preissegment geplant ist.

Disney-Doppelschlag mit Zoomania und Winnie Puuh

Welche Disney-Franchises stehen 2027 bei LEGO im Mittelpunkt? Der Leak nennt zwei Disney-Sets, die auf bekannte Marken setzen: 43332 Buildable Judy and Nick aus Zoomania sowie 43325 Buildable Eeyore aus Winnie Puuh. Beide sollen als baubare Figuren konzipiert sein, was gut zu LEGO-Setreihen passt, die stärker auf Display-Modelle als auf klassische Spielsets abzielen.

Vor allem das I-Aah-Set sticht heraus, weil es laut Leak das teuerste der sechs genannten Produkte sein soll. Das spricht für ein deutlich größeres Display-Modell, das eher im Regal als im Kinderzimmer landen dürfte. Judy und Nick hingegen klingen nach einem kompakteren Duo-Set, das Zoomania-Fans mit zwei der wichtigsten Figuren abholt.

Wie immer gilt: Solange LEGO die Produkte nicht offiziell ankündigt, bleiben Set-Namen, Inhalte und Preise vorläufig. Dennoch zeichnet sich schon jetzt ab, dass 2027 neben den üblichen Schwergewichten auch ungewöhnlich bunte Lizenzthemen setzen könnte.

Welche der geleakten 2027-Sets würdet ihr am liebsten sofort bauen, und auf welche Lizenz hofft ihr bei LEGO als Nächstes? Schreibt es gern in die Kommentare.