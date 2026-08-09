Leak listet 19 neue LEGO Star Wars Sets für Januar und April 2027

Zum 50. Jubiläum von Star Wars könnte LEGO eine besonders umfangreiche Set-Welle vorbereiten. Ein neuer Leak nennt 19 bislang unangekündigte LEGO Star Wars Sets, die zwischen Januar 2027 und April 2027 erscheinen sollen.

Die Informationen stammen vom Instagram-Account buggyleaks und umfassen Setnummern, Namen, Teilezahlen sowie geplante Release-Zeiträume. Offizielle Bestätigungen oder Preise liegen bislang nicht vor, weshalb sämtliche Angaben weiterhin als Gerücht gelten.

Große Set-Welle zum Jahresauftakt

Welche LEGO Star Wars Sets sollen im Januar 2027 erscheinen? Der Leak nennt sieben Modelle für den Start des Jubiläumsjahres. Inhaltlich reicht die Auswahl von kompakten Raumschiffen bis zu einem neuen Set rund um das entscheidende Duell zwischen Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi auf Mustafar.

Luke Skywalkers X-Wing soll als Microfighter zurückkehren, während Anakins Jedi-Sternenjäger laut Leak 160 Teile umfasst. Das größte Januar-Modell wäre eine vergrößerte Luke-Skywalker-Minifigur aus 981 Teilen, gefolgt von einem Rebellen-Y-Wing mit 676 Teilen.

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Setnummer Setname Teile Release 75463 Luke Skywalkers X-Wing-Microfighter 120 Januar 2027 75464 Anakin Skywalkers Jedi-Sternenjäger 160 Januar 2027 75465 Darth-Vader-Kunstset 628 Januar 2027 75470 Duell auf Mustafar 372 Januar 2027 75476 Endor Battle Pack 168 Januar 2027 75478 Rebellen-Y-Wing 676 Januar 2027 75483 Vergrößerte Luke-Skywalker-Minifigur 981 Januar 2027

Besonders das Duell auf Mustafar dürfte bei Fans von Star Wars: Episode III und LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga auf Interesse stoßen. Mit 372 Teilen deutet sich allerdings eher ein kompaktes Spielset als ein großes Sammler-Diorama an.

Jubiläumsmodelle und neue Filmsets

Welche Neuheiten sind für April 2027 geplant? Für April 2027 nennt der Leak zwölf weitere Produkte. Darunter befinden sich mehrere Sets zum kommenden Film Star Wars: Starfighter, über dessen Figuren und Schauplätze bislang nur wenige Details bekannt sind.

Ein Schwerpunkt liegt offenbar auf dem 50. Jubiläum der Marke. Das George-Lucas-Tribut soll aus 523 Teilen bestehen und Lukes Landspeeder enthalten, während ein außergewöhnliches Kino-Modell mit 1.628 Teilen das umfangreichste Set der geleakten Auswahl wäre.

Setnummer Setname Teile Release 30750 Unbekanntes Set Unbekannt April 2027 75427 Star Wars: Starfighter Filmset 172 April 2027 75468 George-Lucas-Tribut mit Lukes Landspeeder 523 April 2027 75469 Star Wars Kino 1.628 April 2027 75471 Star Wars: Starfighter Filmset Unbekannt April 2027 75472 Star Wars: Starfighter Filmset Unbekannt April 2027 75477 Ikonen von Star Wars 445 April 2027 75488 Smart Play: Ewok-Angriff Unbekannt April 2027 75489 Smart Play: Boba Fetts Raumschiff Unbekannt April 2027 75490 Unbekanntes Smart Play Set Unbekannt April 2027 75491 Smart Play: R2-D2 Unbekannt April 2027 75492 Smart Play: Die Schlacht von Hoth Unbekannt April 2027

Die drei Star Wars: Starfighter Sets könnten erste Fahrzeuge, Figuren oder Schauplätze aus dem kommenden Kinofilm umsetzen. Solange LEGO die Produkte nicht offiziell vorstellt, bleiben ihre konkreten Inhalte jedoch offen.

Smart Play bleibt ein wichtiger Bestandteil

Warum setzt LEGO weiterhin auf Smart Play? Gleich fünf der geleakten April-Neuheiten sollen die interaktive Technik unterstützen. Geplant sind Modelle zur Schlacht von Hoth, zu R2-D2, zu Boba Fetts Raumschiff und zu einem Ewok-Angriff sowie ein weiteres, noch unbekanntes Set.

Zusätzlich sollen fünf bereits veröffentlichte Smart Play Sets in weiteren Regionen angeboten werden, darunter der Millennium Falke. Diese Modelle gehören allerdings nicht zu den 19 neuen Sets aus dem Leak.

Die aktuelle Übersicht muss zudem nicht das komplette LEGO Star Wars Programm bis April 2027 abbilden. Frühere Gerüchte nannten weitere Produkte, die in dieser Liste fehlen und möglicherweise erst später im Jubiläumsjahr erscheinen.

Welches der 19 geleakten LEGO Star Wars Sets würdet ihr euch am liebsten ins Regal stellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.