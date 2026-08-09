Leak listet 19 neue LEGO Star Wars Sets für Januar und April 2027

Zum 50. Jubiläum von Star Wars könnte LEGO eine besonders umfangreiche Set-Welle vorbereiten. Ein neuer Leak nennt 19 bislang unangekündigte LEGO Star Wars Sets, die zwischen Januar 2027 und April 2027 erscheinen sollen.
Die Informationen stammen vom Instagram-Account buggyleaks und umfassen Setnummern, Namen, Teilezahlen sowie geplante Release-Zeiträume. Offizielle Bestätigungen oder Preise liegen bislang nicht vor, weshalb sämtliche Angaben weiterhin als Gerücht gelten.
Große Set-Welle zum Jahresauftakt
Welche LEGO Star Wars Sets sollen im Januar 2027 erscheinen? Der Leak nennt sieben Modelle für den Start des Jubiläumsjahres. Inhaltlich reicht die Auswahl von kompakten Raumschiffen bis zu einem neuen Set rund um das entscheidende Duell zwischen Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi auf Mustafar.
Luke Skywalkers X-Wing soll als Microfighter zurückkehren, während Anakins Jedi-Sternenjäger laut Leak 160 Teile umfasst. Das größte Januar-Modell wäre eine vergrößerte Luke-Skywalker-Minifigur aus 981 Teilen, gefolgt von einem Rebellen-Y-Wing mit 676 Teilen.
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|Setnummer
|Setname
|Teile
|Release
|75463
|Luke Skywalkers X-Wing-Microfighter
|120
|Januar 2027
|75464
|Anakin Skywalkers Jedi-Sternenjäger
|160
|Januar 2027
|75465
|Darth-Vader-Kunstset
|628
|Januar 2027
|75470
|Duell auf Mustafar
|372
|Januar 2027
|75476
|Endor Battle Pack
|168
|Januar 2027
|75478
|Rebellen-Y-Wing
|676
|Januar 2027
|75483
|Vergrößerte Luke-Skywalker-Minifigur
|981
|Januar 2027
Besonders das Duell auf Mustafar dürfte bei Fans von Star Wars: Episode III und LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga auf Interesse stoßen. Mit 372 Teilen deutet sich allerdings eher ein kompaktes Spielset als ein großes Sammler-Diorama an.
Jubiläumsmodelle und neue Filmsets
Welche Neuheiten sind für April 2027 geplant? Für April 2027 nennt der Leak zwölf weitere Produkte. Darunter befinden sich mehrere Sets zum kommenden Film Star Wars: Starfighter, über dessen Figuren und Schauplätze bislang nur wenige Details bekannt sind.
Ein Schwerpunkt liegt offenbar auf dem 50. Jubiläum der Marke. Das George-Lucas-Tribut soll aus 523 Teilen bestehen und Lukes Landspeeder enthalten, während ein außergewöhnliches Kino-Modell mit 1.628 Teilen das umfangreichste Set der geleakten Auswahl wäre.
|Setnummer
|Setname
|Teile
|Release
|30750
|Unbekanntes Set
|Unbekannt
|April 2027
|75427
|Star Wars: Starfighter Filmset
|172
|April 2027
|75468
|George-Lucas-Tribut mit Lukes Landspeeder
|523
|April 2027
|75469
|Star Wars Kino
|1.628
|April 2027
|75471
|Star Wars: Starfighter Filmset
|Unbekannt
|April 2027
|75472
|Star Wars: Starfighter Filmset
|Unbekannt
|April 2027
|75477
|Ikonen von Star Wars
|445
|April 2027
|75488
|Smart Play: Ewok-Angriff
|Unbekannt
|April 2027
|75489
|Smart Play: Boba Fetts Raumschiff
|Unbekannt
|April 2027
|75490
|Unbekanntes Smart Play Set
|Unbekannt
|April 2027
|75491
|Smart Play: R2-D2
|Unbekannt
|April 2027
|75492
|Smart Play: Die Schlacht von Hoth
|Unbekannt
|April 2027
Die drei Star Wars: Starfighter Sets könnten erste Fahrzeuge, Figuren oder Schauplätze aus dem kommenden Kinofilm umsetzen. Solange LEGO die Produkte nicht offiziell vorstellt, bleiben ihre konkreten Inhalte jedoch offen.
Smart Play bleibt ein wichtiger Bestandteil
Warum setzt LEGO weiterhin auf Smart Play? Gleich fünf der geleakten April-Neuheiten sollen die interaktive Technik unterstützen. Geplant sind Modelle zur Schlacht von Hoth, zu R2-D2, zu Boba Fetts Raumschiff und zu einem Ewok-Angriff sowie ein weiteres, noch unbekanntes Set.
Zusätzlich sollen fünf bereits veröffentlichte Smart Play Sets in weiteren Regionen angeboten werden, darunter der Millennium Falke. Diese Modelle gehören allerdings nicht zu den 19 neuen Sets aus dem Leak.
Die aktuelle Übersicht muss zudem nicht das komplette LEGO Star Wars Programm bis April 2027 abbilden. Frühere Gerüchte nannten weitere Produkte, die in dieser Liste fehlen und möglicherweise erst später im Jubiläumsjahr erscheinen.
Welches der 19 geleakten LEGO Star Wars Sets würdet ihr euch am liebsten ins Regal stellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.