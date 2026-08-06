LEGO Ideas Pokémon Challenge – Garados Entwurf ist unter den fünf Finalisten

Ein aufwendiger Fanentwurf könnte Garados schon bald in ein offizielles LEGO Set verwandeln. Das Modell verbindet eine Pokémon Sammelkarte mit einem dreidimensionalen Diorama und gehört zu den fünf Finalisten der LEGO Ideas Pokémon Sammelkartenspiel Challenge.

Die Abstimmung der Community endete bereits am 11. Juni 2026. Nun entscheidet das zuständige Auswahlgremium über den Sieger, dessen Entwurf später als reguläres LEGO Ideas Set erscheinen soll. Die Bekanntgabe erfolgt spätestens am 4. Februar 2027 und damit kurz vor dem Pokémon Day 2027.

Garados bricht aus der Sammelkarte hervor

Wie wurde das LEGO Garados gestaltet? Der Entwurf von CreativeDynamicBuilder trägt den Namen Garados: Sonnenuntergang und besteht aus insgesamt 1.262 Teilen. Besonders auffällig ist die Kombination aus flachen und räumlichen Bautechniken, durch die das Wasser Pokémon scheinbar direkt aus der Karte springt.

Der Kopf von Garados ist vollständig dreidimensional gestaltet, während der Hals schrittweise in den flachen Hintergrund übergeht. Wellen ragen ebenfalls über den Kartenrahmen hinaus und dienen nicht nur der Optik, sondern erhöhen gleichzeitig die Stabilität des Modells.

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Für den Entwurf waren insgesamt drei Wochen Arbeit notwendig. Allein die Konstruktion des detaillierten Kopfes nahm rund eine Woche in Anspruch. Der farbenfrohe Sonnenuntergang und das aus LEGO Steinen zusammengesetzte Wasser sollen dabei wie ein gemaltes Sammelkartenmotiv wirken.

Fünf Entwürfe kämpfen um den offiziellen Release

Welche Pokémon haben es in die Finalrunde geschafft? Aus insgesamt 756 eingereichten Modellen wählte das LEGO Ideas Auswahlgremium fünf Kreationen aus. Neben Garados stehen vier weitere Pokémon im Mittelpunkt der möglichen Sets.

Garados mit einer dynamischen Szene bei Sonnenuntergang

Arceus in einer kosmischen Darstellung

Mew über einer farbenfrohen Landschaft

Bauz beim Einsatz von Rasierblatt

Wattzapf in einer von Stromkabeln geprägten Umgebung

Das Ergebnis der Community Abstimmung ist ein wichtiger Bestandteil der Entscheidung, bestimmt den Sieger aber nicht automatisch. Der ausgewählte Entwurf wird anschließend von LEGO weiterentwickelt, damit daraus ein produzierbares und offiziell erhältliches Set entstehen kann.

Die LEGO Pokémon Reihe wächst weiter

Warum passt Garados gut in das aktuelle LEGO Sortiment? LEGO und The Pokémon Company haben ihre Zusammenarbeit zuletzt deutlich ausgebaut. Seit dem 1. August 2026 sind unter anderem neue Modelle von Arkani und Rayquaza sowie mehrere interaktive SMART Play Sets erhältlich.

Das Rayquaza Set umfasst 1.083 Teile und orientiert sich an der bekannten Szene auf dem Himmelturm aus Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir. Zum Lieferumfang gehört außerdem eine Minifigur von Amalia, die im Delta Episode der beiden Rollenspiele eine entscheidende Rolle übernimmt.

Auch die übrigen Finalisten gehen nicht leer aus. Sie erhalten mehrere LEGO Sets, darunter Evoli, Pikachu und Pokéball, den Minifiguren Automaten, die Liebesvögel und die orangefarbene Katze. Sollte sich Garados durchsetzen, würde die wuchtige Kartenkreation das bisherige Sortiment um ein besonders ungewöhnliches Ausstellungsmodell ergänzen.

Welchen der fünf Finalisten würdet ihr am liebsten als offizielles LEGO Pokémon Set sehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.