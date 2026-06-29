Assassins Creed Black Flag Resynced – alle PS5-Pro-Upgrades im Überblick

Ubisoft hat die vollständige Liste der PlayStation-5-Pro-Verbesserungen für Assassin’s Creed Black Flag Resynced veröffentlicht. Das Remake des Action-Adventure-Klassikers von 2013 erscheint am 9. Juli 2026 und bringt plattformübergreifend zahlreiche technische und optische Modernisierungen mit. Auf der PS5 Pro kommen allerdings noch einmal ein paar Extras obendrauf, die vor allem Bildqualität und Beleuchtung sichtbar aufwerten sollen.

Die Details stammen aus einem Beitrag im PlayStation Blog, in dem Ubisoft die Änderungen konkret aufschlüsselt. Wer auf der PS5 Pro unterwegs ist, bekommt dadurch vor allem mehr Raytracing in allen Modi, eine KI-gestützte Upscaling-Lösung und ein verbessertes Haar-Rendering, das besonders in Cutscenes auffallen dürfte.

Die PS5-Pro-Verbesserungen im Überblick

Welche PS5-Pro-Features sind für Black Flag Resynced bestätigt? Ubisoft nennt für Assassin’s Creed Black Flag Resynced drei konkrete PS5-Pro-Upgrades, die zusätzlich zu den allgemeinen Verbesserungen des Remakes greifen:

Extended Raytracing-Unterstützung über alle Grafikmodi hinweg

2160p-Auflösung, hochskaliert mit verbessertem PSSR

Strand-basiertes Haar: Edward in allen Grafikmodi, Crowd-Charaktere zusätzlich im Fidelity-Modus

Während viele Remakes vor allem über höhere Auflösung und bessere Texturen punkten, zielt Ubisoft hier klar auch auf modernere Lichtberechnung und feinere Details in Charakterdarstellung und Animation.

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Interessant ist vor allem, dass die PS5 Pro die genannten Features nicht nur in einem einzelnen Modus bündelt, sondern sie je nach Technikbaustein breiter über die Modi verteilt.

Raytracing, PSSR und Haare im Detail

Wie wirkt sich Extended Raytracing auf das Gameplay aus? Laut Ubisoft bietet die PS5 Pro Extended Raytracing in allen drei Grafikmodi, während die Standard-PS5 Raytracing auf die Modi Fidelity und Balanced beschränkt. Extended soll dabei die umfassende Unterstützung von Raytracing im gesamten Spiel beschreiben, inklusive reflektierender Oberflächen.

Was bringt PSSR bei 2160p? Die PS5 Pro setzt außerdem auf PlayStation Spectral Super Resolution, kurz PSSR. Dahinter steckt ein KI-gestütztes Upscaling, das das 2160p-Bild laut Ubisoft Pixel für Pixel aufwerten soll. Der praktische Effekt: Performance- und Fidelity-Modus sollen optisch näher zusammenrücken, ohne dass man zwingend auf flüssigere Bildraten verzichten muss.

Wofür steht strand-basiertes Haar? Mit dem verbesserten Haar-System werden einzelne Haarsträhnen detaillierter simuliert, was Bewegungen natürlicher wirken lässt. Auf PS5 Pro profitiert Edward Kenway davon in allen Grafikmodi. Im Fidelity-Modus wird strand-basiertes Haar zusätzlich auch bei nahe stehenden Crowd-Charakteren eingesetzt, was besonders in belebten Szenen in Städten und Häfen ein sichtbares Detail-Upgrade sein dürfte.

Bildraten bleiben wie auf der Standard-PS5

Welche Framerates sind auf PS5 Pro geplant? Wer gehofft hat, dass die PS5 Pro pauschal überall 60 fps liefert, muss sich allerdings auf die gleichen Zielwerte wie bei der Basis-Konsole einstellen. Ubisoft nennt folgende Framerate-Ziele je Grafikmodus:

Grafikmodus Ziel-Framerate Performance 60 fps Balanced 40 fps Fidelity 30 fps

Unterm Strich liegt der Fokus der PS5-Pro-Version damit weniger auf höheren Framerates, sondern stärker auf der Kombination aus besserer Lichttechnik, hochwertigerem Upscaling und zusätzlichen Detailverbesserungen bei Charakteren.

Wie wichtig sind euch Extended Raytracing, PSSR und die Detail-Upgrades im Vergleich zu höheren fps, und in welchem Grafikmodus würdet ihr Assassin’s Creed Black Flag Resynced am ehesten spielen? Schreibts gerne in die Kommentare.