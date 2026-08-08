FF14 auf Switch 2 – Bug färbt Au Ra Hörner rot, grün oder blau

Ein ungewöhnlicher Fehler in der Nintendo-Switch-2-Version von Final Fantasy 14 sorgt derzeit für Aufsehen. Betroffen sind Charaktere des Volkes der Au Ra, deren Hörner durch den Bug plötzlich Farben wie Rot, Grün oder Blau annehmen können.

Normalerweise sind die Schuppen und Hörner der Au Ra an die vorgegebenen hellen oder dunklen Farbtöne ihres jeweiligen Clans gebunden. Die neue Entdeckung lässt deshalb vermuten, dass versehentlich eine noch unfertige Charakteroption aus der kommenden Erweiterung Evercold sichtbar geworden sein könnte.

Gesichtsfarbe verändert plötzlich die Hörner

Wie lässt sich der Fehler auslösen? Laut einem Beitrag aus der Final-Fantasy-14-Community tritt der Effekt auf, wenn Au-Ra-Charaktere eine bestimmte Gesichtsbemalung für ihre Augenbrauen verwenden. Die ausgewählte Farbe wird auf der Nintendo Switch 2 offenbar nicht nur auf den vorgesehenen Bereich, sondern ebenfalls auf die Hörner übertragen.

Dadurch entstehen Farbkombinationen, die mit den regulären Optionen des Charaktereditors nicht möglich sind. Abhängig von der ausgewählten Gesichtsbemalung können die Hörner unter anderem in kräftigem Rot, Blau oder Grün erscheinen.

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Nach Berichten aus der Community handelt es sich um einen clientseitigen Darstellungsfehler der Switch-2-Version. Der Effekt ist demnach nicht automatisch auf anderen Plattformen sichtbar. Wird derselbe Charakter anschließend auf dem PC verwendet, erscheinen die Hörner wieder in ihrer gewöhnlichen Farbe.

Eine mögliche Spur zu Evercold

Welche Verbindung könnte zu Evercold bestehen? Mit der für Januar 2027 geplanten Erweiterung möchte Square Enix die Charaktererstellung von Final Fantasy 14 deutlich ausbauen. Angekündigt sind unter anderem größere Farbauswahlen für Augen, Haare und Haut sowie zusätzliche Möglichkeiten zur Anpassung von Gesichtselementen.

Der Fehler könnte daher durch Grafikdaten oder Funktionen entstanden sein, die bereits für diese Überarbeitung vorbereitet wurden. Denkbar wäre allerdings ebenso, dass lediglich eine fehlerhafte Texturmaske dafür sorgt, dass die Farbe der Gesichtsbemalung auf Bereiche außerhalb der Augenbrauen übertragen wird.

Eine frei wählbare Farbe für Au-Ra-Hörner oder Schuppen wurde von Square Enix bislang nicht angekündigt. Der Bug ist deshalb kein sicherer Beleg für eine neue Evercold-Funktion. Er zeigt aber, dass farbige Hörner technisch zumindest dargestellt werden können und wie stark eine solche Option das Erscheinungsbild der Charaktere verändern würde.

Frühe Switch-2-Version sorgt für Spekulationen

Warum taucht der Fehler ausgerechnet jetzt auf? Final Fantasy 14 ist seit dem 4. August 2026 auf der Nintendo Switch 2 verfügbar und befindet sich zunächst rund einen Monat lang in einer frühen Zugangsphase. Kurz nach dem Start musste Square Enix bereits auf technische Probleme wie ungewöhnlich lange Ladezeiten reagieren.

Ob die farbigen Hörner mit einem kommenden Hotfix entfernt werden, bleibt abzuwarten. In der Community fällt die Reaktion jedenfalls überwiegend positiv aus. Viele Fans wünschen sich schon länger mehr Freiheit bei der Gestaltung der Au Ra und hoffen nun, dass Square Enix aus dem unbeabsichtigten Effekt eine reguläre Funktion macht.

Würdet ihr eurem Au-Ra-Charakter farbige Hörner und Schuppen verpassen oder bevorzugt ihr das bisherige Design? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.