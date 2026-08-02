FF14 Patch 7.55 – So findet ihr das geheime Dark Territory in Kreszentia

Mit Patch 7.55 hat Final Fantasy 14 am 28. Juli 2026 nicht nur neue Endgame-Inhalte erhalten. Im nördlichen Kreszentia wartet außerdem ein verstecktes Gebiet, dessen farblose und beklemmende Kulisse viele Fans sofort an die Backrooms erinnert.

Das Update konzentriert sich auf Nebeninhalte für Charaktere auf Stufe 100. Dazu gehören das Finale der aktuellen Hildibrand-Abenteuer, die abschließenden Aufträge der Freundesvölker aus Dawntrail, neue Phantomwaffen-Inhalte und die Fortsetzung des Kreszentia-Abenteuers.

Der geheime Weg unter die Oberfläche

Wie erreicht ihr das unheimliche Gebiet? Zunächst müsst ihr die Auftragsreihe im südlichen Kreszentia abgeschlossen und dadurch den Zugang zum nördlichen Teil freigeschaltet haben. Dort führt euch die Suche in das Unhallowed Hamlet, das ungefähr in der Mitte der Karte liegt.

Auf der südlichen Seite der verdorbenen Siedlung befindet sich ein Gebäude mit einer Treppe, die in die Dunkelheit hinabführt. Entlang des Weges patrouillieren gefährliche Gegner, die bekämpft oder vorsichtig umgangen werden müssen.

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Wer dem Pfad weiter folgt, entdeckt schließlich eine Öffnung in einer Wand. Dahinter liegt das Dark Territory, das sich optisch deutlich vom restlichen nördlichen Kreszentia unterscheidet und wie ein vollständig fremder Ort wirkt.

Zwischen Backrooms und Final Fantasy 11

Warum erinnert das Dark Territory an die Backrooms? In dem versteckten Areal fehlen nahezu sämtliche Farben, während selbst die Charaktermodelle beim Betreten entsättigt dargestellt werden. Die leeren Strukturen, das fahle Licht und die unwirkliche Atmosphäre erzeugen den Eindruck eines sogenannten liminalen Raums.

Die Backrooms wurden 2019 durch ein Bild auf 4chan bekannt, das einen verlassenen gelben Raum mit fluoreszierender Beleuchtung zeigte. Aus der ursprünglichen Internetgeschichte entwickelte sich ein umfangreiches Horrorphänomen, das unter anderem Spiele wie Escape the Backrooms hervorbrachte.

Innerhalb der Community gibt es allerdings noch eine andere Erklärung für das Design. Das Dark Territory könnte eine bewusste Anspielung auf Promyvion aus Final Fantasy 11 sein, eine monochrome und lebensfeindliche Region voller gefährlicher Kreaturen und bizarrer Spitzen.

Promyvion entstand durch die als Emptiness bezeichnete Macht und steht in Verbindung mit Promathia, dem zentralen Gegenspieler der Erweiterung Chains of Promathia. Auch die Beschreibung des neuen Gebiets passt dazu, denn das Dark Territory soll von einer mächtigen Kreatur aus dem Nichts beansprucht worden sein und unter dem verderblichen Einfluss eines anderen Reiches stehen.

Ein düsteres Geheimnis vor Evercold

Welche Bedeutung hat der Fund für die weitere Geschichte? Ob Square Enix lediglich eine atmosphärische Hommage eingebaut hat oder das Gebiet später noch eine größere Rolle spielen wird, bleibt vorerst offen. Die Verbindung zu Final Fantasy 11 wäre jedoch passend, da Final Fantasy 14 bereits häufig Motive, Schauplätze und Gegner aus älteren Teilen der Reihe neu interpretiert.

Neben solchen Geheimnissen bietet das nördliche Kreszentia große Gruppenkämpfe, neue Phantomjobs und den Inhalt Forked Tower: Magic. Die Wissensstufe lässt sich seit Patch 7.55 bis Stufe 40 erhöhen, wobei die schwierigsten Herausforderungen für Gruppen mit bis zu 48 Teilnehmern ausgelegt sind.

Bis zur Veröffentlichung von Final Fantasy 14: Evercold im Januar 2027 dürfte das Dark Territory damit reichlich Stoff für Diskussionen und Theorien liefern. Erinnert euch das versteckte Gebiet eher an die Backrooms oder erkennt ihr darin vor allem eine Hommage an Promyvion aus Final Fantasy 11? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.