Super Mario Sunshine kommt am 13. August 2026 zu Switch Online – nur Switch 2

Nintendo erweitert den GameCube-Katalog von Nintendo Switch Online am 13. August 2026 um einen echten Mario-Klassiker. Ab diesem Termin steht Super Mario Sunshine für Mitglieder von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket auf Nintendo Switch 2 bereit.

Damit endet eine lange Wartezeit. Nintendo hatte das farbenfrohe 3D-Jump-and-Run bereits bei der Vorstellung von Nintendo Switch 2 im April 2025 für den Abodienst angekündigt, bislang jedoch keinen konkreten Veröffentlichungstermin genannt.

Marios Inselabenteuer kehrt zurück

Wann erscheint Super Mario Sunshine bei Nintendo Switch Online? Der GameCube-Klassiker wird am 13. August 2026 in die Nintendo GameCube-Bibliothek aufgenommen. Ein zusätzlicher Kauf des Spiels ist für Abonnenten nicht erforderlich, solange eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket besteht.

Für den Zugriff wird zwingend eine Nintendo Switch 2 benötigt. Die GameCube-App gehört zu den exklusiven Vorteilen des Erweiterungspakets auf der aktuellen Nintendo-Konsole und lässt sich nicht auf der ursprünglichen Nintendo Switch verwenden.

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Die Klassiker-App bietet einige Komfortfunktionen, die auf der Originalhardware nicht vorhanden waren. Dazu gehören frei anlegbare Speicherpunkte, eine anpassbare Tastenbelegung und verschiedene Darstellungsoptionen. Nintendo verspricht außerdem eine klarere Bildqualität und eine höhere Auflösung als bei den ursprünglichen GameCube-Veröffentlichungen.

Urlaubschaos auf Isla Delfino

Worum geht es in Super Mario Sunshine? Mario reist gemeinsam mit Prinzessin Peach und mehreren Toads auf die Ferieninsel Isla Delfino. Statt eines entspannten Urlaubs erwartet die Gruppe dort jedoch eine verschmutzte Insel, deren Bewohner Mario für den Verursacher des Chaos halten.

Unterstützung erhält der Klempner durch den Wasserwerfer Dreckweg 08/17. Mit dessen verschiedenen Düsen kann Mario Schlamm beseitigen, Gegner bekämpfen, in der Luft schweben und sonst unerreichbare Bereiche erkunden. Die ungewöhnliche Mechanik unterscheidet das Abenteuer deutlich von anderen 3D-Ablegern der Reihe.

Super Mario Sunshine erschien in Europa ursprünglich am 4. Oktober 2002 für den Nintendo GameCube. Im Jahr 2020 kehrte es als Bestandteil der zeitlich begrenzt angebotenen Sammlung Super Mario 3D All-Stars auf Nintendo Switch zurück. Die neue Veröffentlichung macht den Titel nun erneut digital zugänglich, setzt allerdings eine laufende Mitgliedschaft voraus.

Der GameCube-Katalog wächst weiter

Welche Voraussetzungen gelten für den Klassiker? Interessierte benötigen eine Nintendo Switch 2, einen Nintendo-Account und ein aktives Abonnement von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket. Eine einfache Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft reicht für den GameCube-Katalog nicht aus.

Super Mario Sunshine ergänzt eine stetig wachsende Auswahl an GameCube-Spielen. Zur Bibliothek gehören unter anderem Luigi’s Mansion, F-Zero GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soulcalibur 2, Super Mario Strikers und Pokémon XD: Der Dunkle Sturm.

Freut ihr euch auf die Rückkehr von Super Mario Sunshine am 13. August 2026, oder besitzt ihr den Klassiker bereits in einer anderen Version? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.