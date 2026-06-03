Arc System Works und Marvel haben im Rahmen der State of Play neue Details zu Marvel Tōkon: Fighting Souls veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht die Vorstellung eines weiteren Teams, das sich dem Turnier des Spiels anschließt: die Knights of Doom. Angeführt von Doctor Doom stoßen mit Magneto, Green Goblin und Carnage gleich drei bekannte Marvel-Schurken zum Kader hinzu.

Gleichzeitig enthüllten die Entwickler neue Story-Details und den zentralen Antagonisten des Spiels.

Die Knights of Doom betreten die Arena

Mit den Knights of Doom wächst das Roster von Marvel Tōkon: Fighting Souls weiter.

Das Team besteht aus:

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Doctor Doom

Magneto

Green Goblin

Carnage

Besonders interessant: Alle vier Figuren gehören traditionell zu den bekanntesten Schurken des Marvel-Universums. Wie genau sie zusammenarbeiten und weshalb sie sich dem Turnier anschließen, soll im Story-Modus des Spiels erklärt werden.

Magneto kontrolliert das Schlachtfeld

Magneto nutzt seine Kräfte, um das gesamte Kampfgeschehen zu beeinflussen.

Der Meister des Magnetismus kann Objekte aus der Umgebung auf seine Gegner schleudern. Die dabei entstehenden Trümmer bleiben auf der Arena liegen und verstärken weitere Fähigkeiten. Dadurch verändert sich das Kampfgeschehen ständig und Magneto kann das Schlachtfeld regelrecht kontrollieren.

Green Goblin setzt auf Geschwindigkeit

Spider-Mans Erzfeind bringt einen völlig anderen Kampfstil mit. Auf seinem ikonischen Gleiter bewegt sich Green Goblin mit hoher Geschwindigkeit über die Karte. Kürbisbomben, Rasierklingen-Fledermäuse und Luftangriffe sollen Gegner unter Druck setzen und deren Taktik durchbrechen.

Damit dürfte Green Goblin zu den beweglichsten Charakteren im gesamten Spiel gehören.

Carnage wird zum Albtraum im Nahkampf

Noch brutaler geht es bei Carnage zu. Der Symbiont verwandelt seine Arme in tödliche Klingen und greift Gegner mit symbiotischen Ranken an. Treffer versetzen Feinde in einen speziellen Zustand, der Carnages Fähigkeiten verstärkt.

Während dieser Phase kann er Verteidigungen durchbrechen, Lebensenergie absaugen und besonders aggressive Kombos ausführen.

Der Champion der Universen bedroht die Erde

Neben den neuen Kämpfern enthüllt Arc System Works erstmals den Hauptgegner der Geschichte.

Dabei handelt es sich um den Champion of the Universe, einen uralten Elder des Universums, der seit Milliarden Jahren nach würdigen Gegnern sucht. Gemeinsam mit seinem Begleiter, dem Promoter, veranstaltet er das Turnier Challenge of the Champion.

Die Regeln sind einfach: Teams aus vier Kämpfern treten gegeneinander an. Wer das Turnier gewinnt, darf den Champion selbst herausfordern.

Für die Verlierer steht jedoch deutlich mehr auf dem Spiel. Wer den Champion nicht zufriedenstellt, riskiert die Vernichtung seiner gesamten Welt. Diesmal ist die Erde sein nächstes Ziel.

Neue Arena und letzter Team-Slot offen

Zusätzlich präsentierten die Entwickler eine Nacht-Version von Marvel’s New York. Die Arena dient als Heimat der Knights of Doom und soll zahlreiche Easter Eggs enthalten.

Interessant ist außerdem, dass Arc System Works nur noch ein letztes Team enthüllen muss. Damit nähert sich die Vorstellung des vollständigen Rosters ihrem Abschluss.

Demo auf der Evo 2026

Wer Marvel Tōkon: Fighting Souls selbst ausprobieren möchte, erhält schon bald die Gelegenheit dazu.

Auf der Evo 2026 in Las Vegas wird eine neue Demo-Version spielbar sein. Besucher können dort erstmals Magneto testen und die neue New-York-Nachtarena ausprobieren.

Mit Doctor Doom, Magneto, Green Goblin und Carnage erhält Marvel Tōkon: Fighting Souls damit einige der bekanntesten Schurken des gesamten Marvel-Universums. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass Arc System Works nicht nur ein klassisches Prügelspiel, sondern eine umfangreiche Story rund um das große Turnier der Champions erzählen möchte.