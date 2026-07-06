Neue LEGO-Pokémon-Sets zum 1. August 2026 – Mampfaxo, Arkani, Rayquaza

LEGO und Pokémon legen im Sommer 2026 weiter nach: Für den 1. August 2026 zeichnet sich ein neues Set ab, das besonders bei Fans der knuffigen Vierten Generation einen Nerv treffen dürfte. Im Mittelpunkt steht Mampfaxo, das als baubare Figur zusammen mit einem kleinen Diorama auftaucht und damit eher auf Display als auf reines Spielzeug zielt.

Der Release fällt nicht allein aus: Parallel sollen weitere LEGO-Pokémon-Sets erscheinen, darunter Arkani und Rayquaza sowie mehrere Smart-Play-Sets mit bekannten Fanlieblingen. Damit wird der August zum nächsten großen Schub für die Reihe, die 2026 bereits mit mehreren prominenten Pokémon gestartet ist.

Das Mampfaxo-Set im Detail

Was steckt im neuen LEGO-Pokémon-Set mit Mampfaxo? Den bisherigen Angaben zufolge trägt das Set die Nummer 72150 und kommt auf 757 Teile. Die Szene zeigt Mampfaxo auf einem Baumstumpf, während am Boden Blumen und Äpfel als kleine Deko-Elemente platziert sind. Ein nettes Detail: Es sind auch Apfelreste dabei, was gut zum Ruf des Pokémon als unersättlicher Vielfraß passt.

Praktisch für Sammler: Mampfaxo soll sich leicht vom Baumstumpf lösen lassen, sodass du die Figur entweder als Teil des Dioramas oder separat ins Regal stellen kannst. Gerade bei Pokémon-Baufiguren ist das ein Pluspunkt, weil sich so unterschiedliche Präsentationsvarianten ergeben.

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Auch thematisch passt die Wahl: Mampfaxo wurde in Pokémon Diamant und Perl als Baby-Pokémon eingeführt und ist die Vorentwicklung von Relaxo. Im Spiel entwickelt es sich bei hoher Freundschaft weiter, und genau diese Verbindung dürfte bei vielen Fans sofort nostalgische Treffer landen.

Weitere Sets zum 1. August 2026

Welche LEGO-Pokémon-Neuheiten erscheinen am 1. August 2026 noch? Neben Mampfaxo sind auch neue Bilder zu Sets mit Arkani und Rayquaza aufgetaucht. Die Ausrichtung der beiden fällt unterschiedlich aus: Arkani wirkt demnach eher wie ein eigenständiges Modell ohne großes Drumherum, während Rayquaza mit mehr Inszenierung kommt.

Bei Rayquaza soll ein Diorama zur Himmelsäule enthalten sein, also dem ikonischen Schauplatz aus der Hoenn-Region. Zusätzlich ist eine Minifigur von Zinnia vorgesehen, die viele aus dem Delta-Episode-Inhalt von Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir kennen.

Ebenfalls für den 1. August 2026 sind mehrere Smart-Play-Sets bestätigt, darunter mit Knackrack, Gengar und Mewtu gleich drei extrem populäre Pokémon. Damit deckt LEGO an einem Tag mehrere Zielgruppen ab, vom klassischen Display-Modell bis zur stärker spielorientierten Linie.

Preise und Einordnung in die Reihe

Wie teuer werden die neuen LEGO-Pokémon-Sets voraussichtlich? Für Mampfaxo steht aktuell ein Preis von 69,99 US-Dollar im Raum, eine offiziell bestätigte Preisangabe liegt jedoch nicht vor. Für den deutschen Markt heißt das vor allem: Der finale Euro-Preis bleibt abzuwarten.

Bei den weiteren Sets sind ebenfalls Dollarpreise genannt: Arkani soll mit 1190 Teilen bei 100 US-Dollar liegen, Rayquaza mit 1083 Teilen bei 130 US-Dollar. Unabhängig vom finalen Euro-Preis zeigt die Richtung klar, dass LEGO die neuen Modelle im mittleren bis gehobenen Bereich positioniert, aber nicht ganz in den absoluten Premium-Sphären der teuersten Pokémon-Sets.

Insgesamt passt das Timing zu einem ohnehin starken Jahr: Die LEGO-Pokémon-Reihe ist 2026 bereits im Februar mit Sets rund um Pikachu, Evoli und die Kanto-Starter gestartet, und im August folgt nun die nächste Welle mit deutlich mehr Auswahl und stärkerer Differenzierung nach Sammler- und Spielanspruch.

Welche der neuen Figuren würdest du dir am ehesten holen, Mampfaxo für das Display, Arkani als Standalone-Modell oder Rayquaza mit Diorama? Schreib es gern in die Kommentare.