Leak zeigt Akte X LEGO Ideas Set 21369 – Box-Foto, Figuren und Release

Ein frisch geleakter LEGO Ideas Bausatz dürfte bei vielen sofort einen Nostalgie-Reflex auslösen: Es geht um Akte X, genauer um ein Set, das Mulder und Scully samt ikonischer Motive der Serie in Steinform zurückbringen soll. Erste Fotos einer Verpackung sind Anfang Juli 2026 aufgetaucht und zeigen ein Modell, das ziemlich eindeutig auf die Neunziger zielt.

Besonders spannend: Der Aufbau wirkt wie ein kleines Diorama mit zwei Ebenen. Oben gibt es eine Waldszene mit UFO, unten Mulders Kellerbüro, das für Fans als einer der wichtigsten Schauplätze der Serie gilt. Damit trifft LEGO ziemlich genau den Ton, den Akte X damals gesetzt hat: Mystery oben, Ermittler-Alltag unten.

Das Set basiert auf einem Fan-Entwurf aus dem LEGO Ideas Programm, der im Rahmen einer offiziellen Challenge für nostalgische Neunziger-Throwbacks eingereicht wurde. LEGO wählte im Juni 2025 vier Gewinner aus insgesamt 191 Einsendungen aus, und der Akte X Beitrag holte dabei den Hauptpreis.

Was auf der geleakten Box zu sehen ist

Was zeigt das geleakte Foto konkret? Die Verpackung deutet darauf hin, dass sich das Retail-Set eng am Sieger-Entwurf orientiert, aber an entscheidenden Stellen angepasst wurde. Der zweistöckige Aufbau bleibt erhalten, inklusive dem Kontrast aus UFO-Szene und Büro.

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Gleichzeitig sind zwei Änderungen klar erkennbar: Das UFO wirkt in der finalen Version flacher und grau, während der ursprüngliche Fan-Entwurf eher ein pyramidiges, grünliches Design hatte. Außerdem wurde Mulders Büro offenbar herunter skaliert, sodass es insgesamt näher an klassischen Minifiguren-Proportionen liegt.

Gerade diese Skalierung dürfte für Sammler relevant sein, weil sich das Set dadurch stärker wie ein klassisches Display-Modell anfühlt, das trotzdem bespielbar bleibt. Die ursprüngliche Einreichung hatte deutlich höher gestapelte Möbel, die in der finalen Version reduziert wurden.

Set-Daten, Minifiguren und möglicher Release

Welche Details sind zu Set-Nummer, Inhalt und Termin bekannt? Laut den aktuellen Leak-Infos soll das Set unter LEGO Ideas laufen und folgende Eckdaten mitbringen:

Theme: LEGO Ideas

Produktnummer: 21369

Name: X-Files: The Truth Is Out There

Teile: 1.478

Minifiguren: 5

Altersfreigabe: 18+

Release: 1. August 2026

Bei den Minifiguren gibt es ebenfalls Hinweise auf Kürzungen. Der ursprüngliche Fan-Entwurf kam auf sieben Figuren, darunter neben Fox Mulder und Dana Scully auch Walter Skinner, Eugene Tooms, der Jersey Devil, ein Grey Alien und ein Syndicate Leader. Auf der geleakten Box-Version sollen der Jersey Devil und der Syndicate Leader nicht mehr dabei sein, was die Zahl auf fünf Minifiguren drückt.

Ein Preis für Deutschland ist bisher nicht offiziell bestätigt. In der Szene kursiert allerdings eine internationale UVP von 199,99 US-Dollar, die sich nicht 1:1 auf den hiesigen Markt übertragen lässt und daher für eine Euro-Einschätzung aktuell nur begrenzt aussagekräftig ist.

Bonus-Set als Kaufanreiz für Sammler

Welche Zugabe soll zum Start geplant sein? Passend zur Neunziger-Nostalgie wird außerdem ein mögliches Gift-with-Purchase gehandelt: ein kleines Promo-Set mit dem Namen The X-Files: Scully’s Lab. Dieses Set soll die Produktnummer 40896 tragen und nur in einem begrenzten Zeitraum beim Kauf des Hauptsets erhältlich sein.

Solche Promo-Modelle sind gerade bei LEGO Ideas schnell ein Sammler-Thema, weil sie später oft nur noch über den Zweitmarkt zu bekommen sind. Wenn sich der Bonus bestätigt, könnte das für viele der entscheidende Grund sein, direkt zum Start am 1. August 2026 zuzuschlagen.

Wie stehst du zu dem Akte X LEGO Set: Must-have für die Vitrine oder nur ein netter Nostalgie-Gag? Schreib deine Meinung in die Kommentare.