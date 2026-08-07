„Nächstes Level der Gier“: GTA-6-Fans kritisieren Netflix-Exklusivität

Den nächsten ausführlichen Blick auf GTA 6 erhalten Netflix-Abonnenten sechs Stunden früher als alle anderen. In der Community sorgt die ungewöhnliche Zeitexklusivität für Kritik und verstärkt gleichzeitig die Sorge, dass Rockstar den enormen Hype um das Spiel immer stärker monetarisieren könnte.

Rockstar Games hat mit der Ankündigung von „Grand Theft Auto VI: Ein ausführlicher Blick“ eigentlich für Vorfreude sorgen wollen. Doch die Art der Veröffentlichung kommt bei Teilen der Community überhaupt nicht gut an.

Die Präsentation feiert am 27. August 2026 um 21 Uhr deutscher Zeit zunächst exklusiv auf Netflix Premiere. Erst sechs Stunden später, am 28. August um 3 Uhr, erscheint sie kostenlos auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Rockstar Games und der GTA-6-Webseite.

Dass Fans für den frühestmöglichen Zugriff auf neues Werbematerial ein Netflix-Abonnement benötigen, wird in den sozialen Netzwerken scharf kritisiert. Einige sehen darin bereits einen Vorgeschmack darauf, wie aggressiv Rockstar und Take-Two den enormen Hype um GTA 6 finanziell ausschöpfen könnten.

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Fans sollen für Werbung bezahlen

Auf Reddit, X und anderen Plattformen fallen die Reaktionen teilweise deutlich aus. Nutzer bezeichnen die Zeitexklusivität unter anderem als „nächstes Level der Gier“, „unglaublich dreist“ oder schlicht als eines der merkwürdigsten Marketingmanöver, das sie bei einem Videospiel erlebt hätten.

Der zentrale Kritikpunkt: Bei „Ein ausführlicher Blick“ handelt es sich letztlich um Werbematerial für ein kostenpflichtiges Spiel. Wer es direkt zur Premiere sehen möchte, muss trotzdem Netflix-Kunde sein oder ein Abonnement abschließen.

Mehrere Fans vergleichen die Aktion deshalb damit, für das Ansehen eines Werbespots bezahlen zu sollen. Besonders ungewöhnlich ist die Entscheidung auch deshalb, weil Rockstar neue Trailer bislang über die eigenen und frei zugänglichen Kanäle veröffentlichte.

Andere Spieler sehen die Angelegenheit wesentlich entspannter. Schließlich verschwindet die Präsentation nicht dauerhaft hinter einer Bezahlschranke. Wer sechs Stunden wartet, kann sie anschließend kostenlos auf YouTube oder der offiziellen GTA-6-Webseite ansehen.

Wie viel hat Netflix für GTA 6 bezahlt?

Wie die Zusammenarbeit zwischen Netflix, Rockstar Games und Take-Two finanziell aussieht, ist nicht bekannt. Die beteiligten Unternehmen nannten bislang weder eine Summe noch weitere Einzelheiten zu der Vereinbarung.

Dass Netflix für den sechsstündigen Vorsprung bezahlt haben könnte, liegt zwar nahe, ist bislang aber nicht offiziell bestätigt. GTA 6 gehört zu den weltweit am meisten erwarteten Unterhaltungsprodukten und dürfte dem Streamingdienst an diesem Abend enorme Aufmerksamkeit verschaffen.

Netflix bezeichnet die Präsentation ausdrücklich als exklusive Premiere und wirbt damit, dass Mitglieder den ausführlichen Blick zuerst erhalten. Für den Streaminganbieter ist die Aktion damit auch eine Möglichkeit, seine Ambitionen im Spielebereich stärker in den Vordergrund zu rücken.

Eine konkrete Summe lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Aussagen darüber, wie viel Netflix angeblich für die Zeitexklusivität gezahlt habe, wären derzeit reine Spekulation.

Wird Rockstar den GTA-6-Hype immer stärker monetarisieren?

Die Netflix-Kooperation trifft in der Community auf ein ohnehin sensibles Thema. GTA 6 wird zum Start in mehreren Editionen angeboten und enthält abhängig von der gewählten Version zusätzliche digitale Inhalte. Gleichzeitig hat GTA Online über viele Jahre gezeigt, welche wirtschaftliche Bedeutung wiederkehrende Ausgaben für Take-Two besitzen.

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2026 entfielen 78 Prozent der gesamten Net Bookings des Publishers auf wiederkehrende Konsumausgaben. Dazu zählen unter anderem virtuelle Währungen, Zusatzinhalte und Ingame-Käufe. GTA Online und GTA 5 gehörten dabei erneut zu den wichtigsten Umsatzbringern.

Einige Fans befürchten daher, dass Rockstar auch bei GTA 6 und einem späteren neuen GTA Online möglichst viele zusätzliche Einnahmequellen erschließen wird. Die Netflix-Premiere wird in diesen Diskussionen als weiteres Zeichen dafür gewertet, dass inzwischen selbst die enorme Aufmerksamkeit vor der Veröffentlichung vermarktet werden soll.

Belegen lässt sich diese Verbindung allerdings nicht. Die sechsstündige Exklusivität verrät nichts darüber, wie ein kommender Onlinemodus aufgebaut oder monetarisiert wird. Offizielle Einzelheiten zu einem neuen GTA Online hat Rockstar bislang ohnehin nicht bekannt gegeben.

Viel Kritik für nur sechs Stunden Vorsprung

Ob sich Spieler tatsächlich allein für die GTA-6-Präsentation bei Netflix anmelden, bleibt abzuwarten. Der zeitliche Vorsprung ist mit sechs Stunden überschaubar, dürfte für besonders neugierige Fans aber dennoch relevant sein.

Vor allem in Europa liegt die kostenlose Veröffentlichung denkbar ungünstig. Während die Netflix-Premiere hierzulande um 21 Uhr startet, erscheint die YouTube-Version erst mitten in der Nacht um 3 Uhr.

Damit müssen Fans letztlich zwischen drei Möglichkeiten wählen: Netflix nutzen, bis tief in die Nacht warten oder die Präsentation erst am folgenden Morgen ansehen und dabei möglichst Spoiler in den sozialen Netzwerken vermeiden.

Rockstar und Netflix haben mit der ungewöhnlichen Kooperation jedenfalls bereits Wochen vor der Premiere für Gesprächsstoff gesorgt. Ob die Kritik bis zum 27. August anhält oder angesichts neuer GTA-6-Szenen schnell vergessen sein wird, dürfte vor allem vom Umfang der Präsentation abhängen.

Könnt ihr die Kritik nachvollziehen oder findet ihr sechs Stunden Zeitexklusivität vollkommen harmlos?