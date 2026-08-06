Die neue Eventwoche in GTA Online steht ganz im Zeichen von Cayo Perico. Rockstar bringt die wertvolle Panther-Statue zurück, verteilt eine Million GTA-Dollar und lässt euch einen Supersportwagen als persönliches Fahrzeug beanspruchen. Wir fassen alle bekannten Boni und Rabatte zusammen.

Am heutigen Donnerstag, dem 6. August 2026, startet in „GTA Online“ die zweite Woche des großen Summer Heist Events. Im Mittelpunkt steht dieses Mal die Privatinsel von El Rubio.

Als besonderes Hauptziel kehrt die seltene Panther-Statue in den Cayo Perico Heist zurück. Außerdem erhalten alle Spieler eine Million GTA-Dollar geschenkt. Zusätzliche Belohnungen warten in „Angriff auf Cayo Perico“, der zurückkehrenden Überlebensserie und der Community-Serie.

Die neue Eventwoche wird voraussichtlich gegen 11 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet und läuft bis zum Morgen des 13. August 2026.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

GTA Online: Das Wichtigste der neuen Eventwoche

Eine Million GTA-Dollar als Login-Bonus

Panther-Statue beim ersten neuen Cayo-Perico-Heist garantiert

Panther-Tourjacke für den Abschluss des Cayo-Perico-Finales

„Überleben auf Cayo Perico“ kehrt zurück

Lampadati Tigon kann im Schrottplatz beansprucht werden

Dreifache Belohnungen in der Community-Serie

Doppelte Belohnungen in „Angriff auf Cayo Perico“

Doppelte Belohnungen in den Superyacht-Missionen

Neue Hauptziele im Kortz Center Heist

Zahlreiche Fahrzeuge und Immobilien weiterhin stark reduziert

Eine Million GTA-Dollar für alle Spieler

Im Rahmen des sogenannten End of Summer Giveaway verschenkt Rockstar eine Million GTA-Dollar an alle Spieler.

Dafür müsst ihr euch lediglich zwischen dem 6. und dem 12. August 2026 in „GTA Online“ einloggen. Das Geld wird nicht zwingend sofort gutgeschrieben, sondern soll innerhalb von 72 Stunden auf eurem Maze-Bank-Konto eintreffen.

Zusätzlich erhaltet ihr für das Einloggen die folgenden kosmetischen Gegenstände:

Sunset Glow Necklace

Blue Glow Shades

Pink Glow Shades

Die englischen Bezeichnungen können in der deutschen Version des Spiels abweichen.

Panther-Statue kehrt nach Cayo Perico zurück

Das Highlight der Woche ist die Rückkehr der Panther-Statue. Dabei handelt es sich um das wertvollste Hauptziel des Cayo Perico Heists.

Bei eurem ersten neu gestarteten Durchgang während der Eventwoche soll die Statue garantiert im Tresor von El Rubio erscheinen. Ihr müsst den Heist wie gewohnt vorbereiten und die Überwachungskameras während der Auskundschaftung überprüfen.

Die Panther-Statue wurde offenbar nicht von den jüngsten Kürzungen der Heist-Auszahlungen betroffen. Ihr aktueller Wert beträgt:

Schwierigkeitsgrad Wert der Panther-Statue Normal 1.900.000 GTA-Dollar Schwer 2.090.000 GTA-Dollar

Von der abschließenden Auszahlung werden wie gewohnt die entsprechenden Gebühren und Anteile abgezogen. Hinzu kommen die während des Finales eingesammelten sekundären Beuteziele.

Wichtig: Das Hauptziel wird festgelegt, sobald ihr die Gebühr für eine neue Cayo-Perico-Planung bezahlt. Möchtet ihr die Panther-Statue erhalten, solltet ihr mit einer neuen Planung daher bis zur Aktivierung der Eventwoche gegen 11 Uhr warten.

Habt ihr bereits einen anderen Durchgang vorbereitet, müsst ihr diesen zunächst abschließen oder abbrechen, bevor ihr einen neuen Heist mit der garantierten Panther-Statue starten könnt.

Panther-Tourjacke kostenlos freischalten

Zusätzlich zur wertvollen Beute könnt ihr in dieser Woche die Panther-Tourjacke erhalten.

Dafür müsst ihr das Finale des Cayo Perico Heists erfolgreich abschließen. Laut Rockstars Ankündigung reicht grundsätzlich die Flucht mit einem beliebigen Hauptziel aus. Die Panther-Statue muss für die Jacke demnach nicht zwingend das gestohlene Ziel sein.

Die Freischaltung kann verzögert erfolgen. Rechnet auch hier damit, dass die Jacke erst innerhalb der folgenden 72 Stunden im Kleiderschrank erscheint.

Doppelte und dreifache Belohnungen

In der neuen Eventwoche stehen erneut mehrere Aktivitäten mit erhöhten Auszahlungen zur Verfügung.

3-fache GTA-Dollar und RP

Community-Serie

2-fache GTA-Dollar und RP

Angriff auf Cayo Perico

Superyacht-Missionen

„Angriff auf Cayo Perico“ versetzt zwei Mannschaften auf die Insel von El Rubio. Während ein Team die dortigen Einrichtungen angreift, versucht die Gegenseite, die Angreifer aufzuhalten.

Die sechs kooperativen Superyacht-Missionen können über den Kapitän einer Galaxy-Superyacht gestartet werden. Passend dazu bleiben die Yachten und ihre Anpassungen um 60 Prozent reduziert.

Überleben auf Cayo Perico kehrt zurück

Ebenfalls zurück ist die Überlebensserie auf Cayo Perico. In dem Modus müsst ihr euch gemeinsam gegen immer stärker werdende Zombie-Wellen behaupten.

Die wöchentliche Herausforderung lautet:

Übersteht drei Wellen in „Überleben auf Cayo Perico“.

Als Belohnung erhaltet ihr:

100.000 GTA-Dollar

Noise Rockstar Logo Aged Tee

Für die Herausforderung müsst ihr offenbar nicht den gesamten Überlebenskampf abschließen. Das Erreichen der dritten Welle genügt.

Neue Gemälde im Kortz Center Heist

Auch die Auswahl der Hauptziele im Kortz Center wird mit dem Wochenwechsel erneuert. Vom 6. bis zum 12. August können die folgenden drei Gemälde erscheinen:

Brother Brother

The Girl With the Pearl Necklace

In Excess of Success

Der erste Verkauf eines Hauptziels nach dem wöchentlichen Reset bringt erneut den höchsten Erlös. Weitere Durchgänge innerhalb derselben Eventwoche zahlen deutlich weniger.

Durch den Reset werden außerdem die wöchentlichen Erstabschluss-Boni der weiteren Heists und ausgewählten Kontaktmissionen zurückgesetzt.

Lampadati Tigon als persönliches Fahrzeug beanspruchen

Besitzer eines Schrottplatzes können sich in dieser Woche einen Lampadati Tigon dauerhaft sichern.

Der Supersportwagen ist das Ziel des Gangbanger-Raubs. Nach dem erfolgreichen Abschluss könnt ihr das Fahrzeug gegen die übliche Registrierungsgebühr als persönliches Fahrzeug beanspruchen und in einer eurer Garagen abstellen.

Die weiteren Schrottplatz-Ziele lauten:

Gangbanger-Raub: Lampadati Tigon – beanspruchbar

McTony-Raub: Obey 10F

Duggan-Raub: Classique Broadway

Podiumsfahrzeug und Preisfahrzeug

Im Diamond Casino steht in dieser Woche der Declasse Drift Tampa auf dem Podium. Mit einem kostenlosen täglichen Dreh am Glücksrad habt ihr die Chance, das Fahrzeug zu gewinnen.

Im LS Car Meet wartet der Coil Raiden als Preisfahrzeug. Dafür müsst ihr an vier aufeinanderfolgenden Tagen jeweils ein Rennen der LS-Car-Meet-Serie gewinnen.

Testfahrzeuge im LS Car Meet

Pfister Comet Safari

Pegassi Reaper

Progen Itali GTB

Auf PS5, Xbox Series X/S und der Enhanced-Version für den PC steht außerdem der Übermacht Sentinel XS als Premium-Testfahrzeug bereit.

Alle Rabatte der Eventwoche

Ein großer Teil der Immobilienangebote aus der vergangenen Woche bleibt bestehen.

60 Prozent Rabatt

Unternehmen in Paleto Bay

Galaxy-Superyachten

Modifikationen für Galaxy-Superyachten

Karin Kuruma

Karin Kuruma gepanzert

40 Prozent Rabatt

Luxusapartments

Benny’s-Umrüstungen

30 Prozent Rabatt

Lampadati Toro

Albany Cavalcade XL

Canis Castigator

HVY Vetir

Pegassi Reaper

Dinka Kanjo SJ

Brute Armored Boxville

Progen Itali GTB

BF Weevil

Obey 8F Drafter

Pfister Comet Safari

Aktuelles Sortiment des Waffentransporters

Der Waffentransporter bietet in der neuen Eventwoche die folgenden Waffen und Sprengsätze an:

Schweres Gewehr – 50 Prozent günstiger

Kampfschrotflinte

Dienstkarabiner

Kompaktgewehr

Schwere Pistole

Streitaxt

Tränengas

Granaten

Haftbomben

GTA+-Mitglieder erhalten beim Kauf der Kampfschrotflinte einen Rabatt von 30 Prozent.

Fahrzeuge bei Luxury Autos und Simeon

Bei Luxury Autos werden in dieser Woche der Pfister Comet Safari und der Annis Hardy ausgestellt.

Bei Premium Deluxe Motorsport stehen folgende Fahrzeuge zum Kauf bereit:

Albany Cavalcade XL

Dinka Kanjo SJ

Obey 8F Drafter

Canis Castigator

BF Weevil

Wann startet die neue Eventwoche?

Rockstar schaltet die wöchentlichen Inhalte in „GTA Online“ normalerweise gegen 11 Uhr deutscher Sommerzeit frei. Am frühen Donnerstagmorgen kann daher noch die bisherige Rotation angezeigt werden.

Falls ihr die Panther-Statue erhalten möchtet, solltet ihr mit dem Bezahlen einer neuen Cayo-Perico-Planung warten, bis die neuen Boni sichtbar sind. Spätestens nach einem Neustart des Spiels sollte die Eventwoche aktiviert werden.

Werdet ihr euch in dieser Woche die Panther-Statue sichern oder konzentriert ihr euch auf den kostenlosen Lampadati Tigon?