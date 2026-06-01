Linebound auf Steam gratis behalten – Free-to-Keep bis 30. Juni 2026

Steam hat gerade ein Angebot, das man als Koop-Fan nicht lange liegen lassen sollte: Das brandneue 2D-Spiel Linebound lässt sich für kurze Zeit zu 100 Prozent kostenlos zur Bibliothek hinzufügen und anschließend dauerhaft behalten. Der Clou: Es handelt sich nicht um einen normalen Gratis-Titel, sondern um eine zeitlich begrenzte Free-to-Keep-Aktion rund um den Launch.

Linebound ist erst am 31. Mai 2026 erschienen. Wer den Titel bis Ende Juni 2026 beansprucht, behält ihn für immer. Danach soll das Spiel in ein reguläres, kostenpflichtiges Premium-Modell wechseln.

Gratis-Zeitraum und Bedingungen

Wie lange ist Linebound kostenlos? Das Zeitfenster ist klar abgesteckt: Linebound bleibt im ersten Monat nach Release gratis, also bis zum 30. Juni 2026. Wenn du es innerhalb dieser Frist deinem Steam-Konto hinzufügst, gehört es dauerhaft dir.

Wichtig ist dabei: Auch wenn es sich praktisch wie eine Free-to-Keep-Aktion anfühlt, läuft es nicht als Teil der offiziellen Steam-Free-to-Keep-Promotion, sondern als eigenständige Aktion rund um den Release.

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Wer sich vorab ein Bild von der Stimmung machen will, bekommt derzeit einen sehr positiven Ersteindruck: Zum aktuellen Stand kommt Linebound auf 100 Prozent positive Bewertungen bei 19 Reviews. Das ist natürlich noch eine kleine Stichprobe, aber für einen frischen Launch ein starkes Signal.

So spielt sich das asymmetrische Koop-Konzept

Was bedeutet asymmetrisches Koop in Linebound? Anders als in vielen klassischen Koop-Spielen, in denen beide Seiten ähnliche Aufgaben parallel lösen, setzt Linebound auf drastisch unterschiedliche Rollen, die sich gegenseitig ergänzen. Während eine Person aktiv durch Level navigiert, übernimmt die andere eine unterstützende, aber entscheidende Perspektive.

In Linebound ist eine Person der Artist und zeichnet Lösungen in Echtzeit in ein Skizzenbuch. Die zweite Person spielt Sketch, also die Figur, die sich durch diese gezeichnete Welt bewegt. Sketch sieht dabei nur einen begrenzten Ausschnitt, während der Artist eher den Überblick hat. Kommunikation ist damit nicht nur hilfreich, sondern der Kern des Gameplays.

Optisch setzt Linebound auf einen charmanten Skizzenbuch-Look mit bleistiftgezeichneten Umgebungen, krayonfarbenen Plattformen und vielen kleinen Kritzeleien, die dem Ganzen Persönlichkeit geben. Laut Beschreibung warten 15 handgefertigte Level, die ihr gemeinsam lösen könnt.

Koop-Optionen auf Steam und Alternativen

Wie kann man Linebound zusammen spielen? Linebound ist in erster Linie auf lokales Koop ausgelegt. Eine native Online-Koop-Funktion ist aktuell nicht von Haus aus integriert. Wenn ihr dennoch online zusammenspielen wollt, klappt das über Steam Remote Play Together oder alternativ über Parsec.

Unterm Strich heißt das: Wenn du sowieso gern Koop-Titel spielst und Lust auf ein Konzept hast, das sich deutlich von Standard-Formeln abhebt, ist Linebound gerade ein unkomplizierter Gratis-Download mit potenziell hohem Gegenwert.

Weitere Free-to-Keep-Spiele auf Steam im kurzen Zeitfenster

Welche anderen Spiele sind gerade kostenlos zu behalten? Parallel zu Linebound gibt es aktuell noch zwei weitere Steam-Angebote, die allerdings schneller auslaufen:

Moonrise Fall : kostenlos bis 2. Juni 2026

: kostenlos bis Drift86: kostenlos bis 3. Juni 2026

Moonrise Fall wird als atmosphärisches Erkundungs- und Puzzle-Spiel beschrieben, in dem du als Junge in einem übernatürlichen Wald landest und mit Journal, Kamera und Laterne Geheimnisse aufdeckst. Drift86 geht in eine ganz andere Richtung und setzt auf ein Arcade-Racing-Gefühl mit Fokus auf Drifts.

Hast du Linebound schon ausprobiert oder planst du, es dir vor Ende Juni zu sichern? Schreib gern in die Kommentare, ob dich asymmetrisches Koop reizt oder ob du lieber klassische Koop-Strukturen bevorzugst.