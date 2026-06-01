Sony hat für den 2. Juni eine neue State of Play angekündigt – und kurz vor dem Event macht bereits das nächste große Gerücht die Runde. Laut einem bekannten Insider könnte Sony dort ein neues God-of-War-Spiel enthüllen, in dem erstmals Faye, die Ehefrau von Kratos und Mutter von Atreus, die Hauptrolle übernimmt.

Noch handelt es sich um ein unbestätigtes Gerücht. Dennoch sorgt die Meldung bereits für Diskussionen innerhalb der PlayStation-Community, denn ein Faye-Ableger würde die erfolgreiche Reihe in eine völlig neue Richtung führen.

Insider: „Das Faye-Spiel“ soll die große Überraschung sein

Ausgelöst wurde die neue Spekulation durch den Insider AlexandreNGamR, auch unter dem Namen Alir bekannt. Auf X reagierte er auf Diskussionen über eine angeblich große Überraschungsankündigung während der State of Play und erklärte knapp, dass es sich dabei um „das Faye-Spiel“ handeln soll.

Eine offizielle Bestätigung von Sony oder Santa Monica Studio gibt es bislang nicht. Entsprechend sollten Fans die Informationen mit Vorsicht genießen. Dennoch passt das Gerücht zu mehreren Berichten der vergangenen Monate, die immer wieder von einem neuen God-of-War-Projekt mit Fokus auf Faye gesprochen haben.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Sony hat bisher nur Wolverine bestätigt

Offiziell bekannt ist bislang lediglich, dass die neue State of Play am 2. Juni stattfindet und über 60 Minuten lang neue Ankündigungen, Trailer und Gameplay-Präsentationen zeigen soll.

Besonderes Augenmerk liegt auf dem kommenden Marvel’s Wolverine von Insomniac Games. Darüber hinaus hält sich Sony mit Details bislang bedeckt – ein idealer Nährboden für Spekulationen rund um mögliche Überraschungen.

Gerade God of War gilt als eine der wichtigsten PlayStation-Marken überhaupt. Entsprechend würde eine neue Enthüllung perfekt in das Programm einer großen State of Play passen.

Die Faye-Gerüchte halten sich seit Monaten

Die aktuellen Spekulationen kommen nicht aus dem Nichts. Bereits Anfang Mai berichteten mehrere Insider, dass ein Faye-Spiel kurz vor seiner Vorstellung stehen könnte.

Damals hieß es, Sony plane die Enthüllung für eine Veranstaltung im Mai oder Anfang Juni. Nachdem im Mai keine Ankündigung erfolgte, richtet sich der Blick nun automatisch auf die kommende State of Play.

Zusätzlich gab es Berichte, wonach Santa Monica Studio die Zukunft der Reihe deutlich breiter aufstellen möchte. Immer wieder war dabei von mehreren Projekten innerhalb des God-of-War-Universums die Rede.

Wer ist Faye überhaupt?

Faye, deren vollständiger Name Laufey lautet, spielte in der nordischen God-of-War-Saga eine zentrale Rolle – obwohl Spieler sie nie aktiv steuern konnten.

Sie ist die Ehefrau von Kratos und die Mutter von Atreus. Ihr Tod bildet den Ausgangspunkt der Handlung von God of War (2018) und setzt die gesamte Reise des Duos in Gang.

Im Verlauf der Geschichte wird deutlich, dass Faye wesentlich mehr wusste als zunächst angenommen. Zahlreiche Ereignisse der nordischen Saga gehen direkt auf ihre Entscheidungen zurück.

Ein eigenes Spiel könnte daher erstmals zeigen:

Fayes Vergangenheit vor ihrer Begegnung mit Kratos

Ihre Zeit als mächtige Jötunn-Kriegerin

Die Ereignisse vor God of War (2018)

Die Hintergründe ihrer Prophezeiungen

Ihre Rolle im Konflikt der Riesen

Neue Mythologien könnten eine Rolle spielen

Besonders spannend ist ein weiterer Teil der Gerüchteküche. Verschiedene Insider behaupteten zuletzt, dass zukünftige God-of-War-Spiele neue Mythologien erforschen könnten.

Genannt wurden unter anderem:

Chinesische Mythologie

Japanische Mythologie

Weitere asiatische Sagenwelten

Sollten diese Berichte stimmen, könnte Faye als neue Hauptfigur den perfekten Ausgangspunkt für einen frischen Handlungsbogen liefern, während Kratos und Atreus zunächst in den Hintergrund treten.

Ein mutiger Schritt für Santa Monica Studio

Ein Faye-Spiel wäre zweifellos eine der größten Veränderungen in der Geschichte der Reihe.

Während Kratos seit 2005 das Gesicht von God of War ist, müssten Fans erstmals ohne den legendären Spartaner als Hauptfigur auskommen. Genau darin liegt jedoch auch die Chance für Sony.

Nach den Ereignissen von God of War Ragnarök stellt sich ohnehin die Frage, wie die Reihe fortgesetzt werden kann. Ein Prequel rund um Faye würde es ermöglichen, die bekannte Welt aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben.

Ob das Konzept am Ende funktioniert, hängt jedoch stark davon ab, wie viel Gameplay Sony tatsächlich zeigt. Ein kurzer CGI-Teaser dürfte kaum ausreichen, um skeptische Fans zu überzeugen.

Enthüllung schon in wenigen Tagen?

Noch gibt es keinerlei offizielle Hinweise auf ein Faye-Spiel. Dennoch verdichten sich die Gerüchte kurz vor der State of Play erneut.

Sollte sich die Behauptung des Insiders bewahrheiten, könnte Sony am 2. Juni eine der größten PlayStation-Ankündigungen des Jahres präsentieren. Falls nicht, reiht sich das Gerücht in die lange Liste von Spekulationen ein, die traditionell vor großen Gaming-Events entstehen.

Spätestens mit Beginn der State of Play werden Fans erfahren, ob tatsächlich ein neues Kapitel im God-of-War-Universum aufgeschlagen wird – und ob Faye dabei erstmals selbst zur Heldin wird.