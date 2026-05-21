Lucasfilm bestätigt weitere Cal-Kestis-Geschichten – auch abseits der Spiele

Cal Kestis bleibt ein fester Bestandteil des modernen Star-Wars-Kanons. Lucasfilm hat jetzt in einem aktuellen Unternehmens-Statement erneut bekräftigt, dass weitere Geschichten rund um den rothaarigen Jedi-Überlebenden in Arbeit sind. Für Fans der Star-Wars-Jedi-Reihe ist das ein ziemlich klares Signal: Die Reise endet nicht einfach mit dem nächsten Spiel.

Die Bestätigung kam ausgerechnet im Kontext der Disneyland-Themenpark-Attraktionen. Dort wurde Cal Kestis nicht nur als Figur mit Wiedererkennungswert hervorgehoben, sondern indirekt auch als langfristige Säule innerhalb von Disneys größerem Star-Wars-Plan.

Wichtig dabei: Es geht nicht nur um ein mögliches Star Wars Jedi 3. Die Aussage deutet eher darauf hin, dass Cal in Zukunft auch abseits der klassischen Game-Trilogie eine Rolle spielen könnte.

Die klare Ansage von Lucasfilm und Disney

Was wurde konkret bestätigt? Ein Disney-Vertreter ließ in einem Gespräch mit einem Entertainment-Medium keinen großen Interpretationsspielraum und stellte sinngemäß klar, dass weitere Cal-Kestis-Stories kommen.

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Sagt niemals nie. Wir haben sein Lichtschwert im Park. Wir haben mehr Cal-Geschichten in Planung.

Das ist eine ungewöhnlich direkte Formulierung für ein Franchise, das Ankündigungen sonst gern erst dann ausspricht, wenn ein Trailer bereitsteht. Umso deutlicher wirkt die Botschaft: Cal soll nicht nur ein einmaliger Spieleheld bleiben, sondern eine Figur, die sich über mehrere Medien hinweg tragen lässt.

Spannend ist auch der Kontext: Wenn Lucasfilm Cal im Disneyland-Umfeld so offensiv positioniert, geht es nicht mehr nur um die Games, sondern um Markenpräsenz im gesamten Star-Wars-Ökosystem.

Warum Cal Kestis im Kanon so wichtig geworden ist

Warum hat diese Bestätigung so viel Gewicht? Seit Disneys Übernahme gilt die Regel, dass Filme, Serien, Bücher und Spiele in einer gemeinsamen, zusammenhängenden Timeline spielen. Heißt im Klartext: Was in den Star-Wars-Jedi-Spielen passiert, zählt im Star-Wars-Kanon genauso wie ein großer Kino-Release.

Gerade deshalb ist Cal Kestis als Figur so interessant. Früher wurden Original-Charaktere aus Games oft eher abgekoppelt behandelt. Mit dem Erfolg von Star Wars Jedi: Fallen Order aus 2019 und dem Nachfolger Star Wars Jedi: Survivor wurde Cal aber zu einem der bekanntesten neuen Gesichter der Marke.

Neben den Spielen wurde seine Story auch durch ein begleitendes Buchprojekt weiter ausgebaut, geschrieben von Sam Maggs. Gleichzeitig blieb Cal in Live-Action bislang auffällig abwesend, obwohl sein Gesicht innerhalb der Storywelt als imperial gesuchter Flüchtling eigentlich überall bekannt sein müsste.

So könnte es nach Star Wars Jedi 3 weitergehen

Welche Hinweise gibt es auf die Zukunft von Cal Kestis? Laut aktuellen Infos befindet sich ein dritter Teil der Reihe aktiv in Entwicklung, der von vielen als Abschluss der bisherigen Spiele-Trilogie gesehen wird. Ein Release-Zeitfenster ist bislang nicht genannt, allerdings wirkt die jüngste Lucasfilm-Aussage wie ein Fingerzeig, dass danach nicht Schluss ist.

Zusätzlichen Gesprächsstoff liefert ein später angesiedeltes Referenzbuch mit dem Titel Star Wars: Secrets of the Jedi: The Chronicles of Luke Skywalker von Marc Sumerak. Darin wird explizit erwähnt, dass Luke Skywalker von Cals Überleben und seinen Aktionen gegen das Imperium wusste. Da das Werk nach der klassischen Filmtrilogie verortet ist, legt es nahe, dass Cal möglicherweise lange genug überlebt, um in der Ära der Neuen Republik relevant zu sein.

Auch eine größere Medien-Öffnung der Figur ist zumindest denkbar: Eine technische Ausnahme gab es bereits 2025 in der animierten Streaming-Produktion LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, in der Cameron Monaghan Cal sprach. Für einen echten Live-Action-Auftritt hat Monaghan allerdings klare Bedingungen formuliert.

Es müsste sich richtig anfühlen. Es muss die Geschichte oder die Figur weiterführen. Ich will nicht, dass er nur kurz auftaucht und einfach da ist. Es muss etwas bedeuten und eine Relevanz für die Figur haben. Wenn es im richtigen Kontext ist, dann ja, absolut.

Ob Cal am Ende mit Figuren wie Ahsoka Tano in Kontakt kommt oder ob sein Weg vor allem in Spielen weitererzählt wird: Lucasfilm scheint ihn als langfristigen Baustein zu sehen und nicht als Side-Story, die irgendwann still verschwindet.

Was wünscht ihr euch für Star Wars Jedi 3 und die Zukunft von Cal Kestis: Abschluss mit klarer Kante oder eine größere Rolle in Serien und Filmen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.