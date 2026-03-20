Crimson Desert Begleiter – Damiane und Oongka freischalten, so geht’s

Begleiter gehören in Crimson Desert zu den Features, die das Erkunden von Pywel spürbar verändern. Neben Kliff kannst du mehrere Figuren freischalten, die nicht nur eigene Skill-Trees mitbringen, sondern auch unterschiedliche Waffenarten abdecken. Besonders praktisch ist, dass du später jederzeit zwischen den freigeschalteten Charakteren wechseln oder sie als Verbündete an deine Seite rufen kannst.

Insgesamt gibt es fünf spielbare Begleiter, die du im Verlauf deiner Reise finden kannst. Für zwei davon sind die Freischaltbedingungen bereits klar umrissen. Außerdem ist bereits bekannt, wie das System zum Herbeirufen und Entlassen eines Gefährten funktioniert, inklusive der wichtigsten Tastenbelegung für PC und Controller.

Damiane freischalten

Wann wird Damiane in Crimson Desert freigeschaltet? Damiane schaltest du relativ früh frei, und zwar zu Beginn von Kapitel 3 der Hauptquest. In diesem Abschnitt führt dich die Story nach Heulender Hügel, wo du beim Aufbau eines neuen Camps helfen sollst.

Dort stellt dir Marshall Middler Damiane vor. Direkt nach dieser Begegnung steht sie als spielbarer Charakter zur Verfügung. Das Freischalten ist an den Fortschritt der Hauptquest gebunden, du nimmst sie also automatisch auf, während du der Story folgst.

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© Pearl Abyss

Wie wechselst du zu Damiane? Ab dem Zeitpunkt der Freischaltung kannst du per Tastendruck wechseln: Drücke auf dem PC F1, bewege den Zeiger über Damiane und lasse dann los. Auf dem Controller entspricht das der Eingabe über das Steuerkreuz nach oben. Die Kamera zoomt kurz heraus und du übernimmst Damiane an ihrer aktuellen Position.

Welche Stärken hat Damiane? Damiane bringt einen eigenen Skill-Tree mit und nutzt Waffen, die Kliff nicht führen kann. Dazu zählen unter anderem Rapire sowie Schusswaffen wie eine Muskete. Wenn du also Lust auf ein anderes Kampftempo und mehr Reichweitenoptionen hast, ist sie eine der ersten wirklich spannenden Alternativen.

Oongka freischalten

Wann wird Oongka in Crimson Desert freigeschaltet? Oongka lässt deutlich länger auf sich warten. Du triffst den Greymane-Ork im Verlauf der Story wieder in Kapitel 6 und kämpfst eine Zeitlang an seiner Seite, richtig spielbar wird er jedoch erst am Ende von Kapitel 7.

Auch hier ist die Freischaltung fest in die Hauptquest eingebaut. Sobald du den entsprechenden Story-Meilenstein erreichst, wird Oongka automatisch als spielbarer Charakter verfügbar.

Welche Waffen und Rolle hat Oongka? Oongka ist die Anlaufstelle, wenn du schwere Waffen ausführen willst. Er setzt auf wuchtige Äxte und Hämmer und eignet sich damit perfekt, um die dicken Nahkampfgeräte zu nutzen, die du als Kliff vielleicht schon länger im Inventar hortest.

Für Angriffe auf Distanz bringt Oongka außerdem einen Ork-Blaster mit, der sich wie eine Art Kanonenarm anfühlt. Der Wechsel zu Oongka funktioniert später genauso wie bei Damiane über F1 auf dem PC oder das Steuerkreuz nach oben auf dem Controller.

Gefährten herbeirufen und wieder entlassen

Wie rufst du einen Begleiter zu dir? Voraussetzung ist, dass der jeweilige Charakter gerade nicht durch eine Quest oder Story-Szene gebunden ist. Dann kannst du ihn als aktiven Gefährten zu dir holen, damit er dich begleitet und auch im Kampf unterstützt.

Der Ablauf ist unkompliziert und läuft über das Charaktermenü:

Drücke F1 auf dem PC oder Steuerkreuz nach oben auf dem Controller. Bewege den Pfeil auf den Charakter, den du herbeirufen willst, und bestätige mit Leertaste oder mit A auf dem Controller. Es erscheint die Meldung, dass der Kamerad zum Sammelpunkt entsandt wurde. Verlasse das Charaktermenü und drücke ESC am PC oder die Menütaste am Controller, um zu ihm zu wechseln und das Treffen auszulösen. Der Bildschirm wird kurz schwarz. Danach steht dein Begleiter bei dir und ist bereit, dich zu begleiten.

© Pearl Abyss

Was machen Begleiter im Alltag? Dein Gefährte folgt dir durch die Welt und mischt sich automatisch in Kämpfe ein. Wenn du willst, dass er nicht direkt hinter dir herläuft, kannst du ihn per Interaktion anweisen, zu warten.

Wie funktioniert das mit Pferden? Rufst du dein Pferd, ruft dein Begleiter in der Regel ebenfalls seines. So bleibt ihr auch auf längeren Wegen gemeinsam mobil.

Wie schickst du einen Begleiter wieder weg? Öffne erneut das Charaktermenü und wähle per Leertaste oder A die Option, den Gefährten zu entlassen. Danach ist er nicht mehr aktiv an deiner Seite.

Kurzübersicht zu Freischaltung und Bedienung

Welche Schritte sind für Damiane und Oongka wichtig? Wenn du die Infos schnell auf einen Blick brauchst, hilft diese Übersicht:

Charakter Freischaltung Waffenprofil Wechsel/Anwahl Damiane Kapitel 3, Beginn der Hauptquest-Sequenz in Howling Hill nach der Vorstellung durch Marshall Middler Rapire, Muskete und weitere Waffen, die Kliff nicht nutzen kann F1 am PC oder Steuerkreuz nach oben, dann auswählen Oongka Ende von Kapitel 7, nachdem er in Kapitel 6 wieder auftaucht und mitkämpft Schwere Äxte und Hämmer, Ork-Blaster als Fernkampfwaffe F1 am PC oder Steuerkreuz nach oben, dann auswählen

Im Auswahlrad findet ihr weitere leere Plätze, die theoretisch für andere Charaktere reserviert sein könnten. Ob und wenn ja, welche Charaktere noch im laufenden Spiel oder durch mögliche Erweiterungen dazu kommen, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Welche Figur passt bisher am besten zu deinem Spielstil, und nutzt du Companions eher als aktive Kampfunterstützung oder mehr fürs gemeinsame Erkunden? Schreib es gern in die Kommentare.