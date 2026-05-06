007 First Light auf Switch 2 läuft bereits – Release wohl erst spät im Sommer 2026

IO Interactive macht Nintendo-Fans kurz vor dem Release von 007 First Light neue Hoffnung: Der Switch-2-Port lebt nicht nur, er läuft bereits auf der Konsole. Zwar müssen sich alle, die das Bond-Abenteuer mobil erleben wollen, noch etwas länger gedulden, doch aus dem Studio kommen klare Signale, dass die zusätzliche Zeit in Qualität statt Kompromisse investiert wird.

007 First Light erscheint am 27. Mai 2026 zunächst für PlayStation 5, PC und Xbox Series. Ursprünglich war die Switch-2-Version ebenfalls für diesen Termin geplant, wurde aber inzwischen auf Sommer 2026 verschoben. Jetzt verdichtet sich das Bild, dass es eher auf ein Release-Zeitfenster im Spätsommer hinausläuft.

Inhaltlich setzt 007 First Light auf eine Ursprungsgeschichte: Ihr übernehmt die Rolle eines 26 Jahre alten Bond, der sich seinen 00-Status zum ersten Mal verdient. Spielerisch soll das Ganze eine Mischung aus Social-Stealth à la Hitman, großen Actionsequenzen im Stil moderner Action-Adventures und neuen, eigens für das Projekt entwickelten Mechaniken werden.

Die Zusage für Switch 2 steht

Was bedeutet die aktuelle Aussage von IO Interactive für Switch-2-Fans? In einem aktuellen Interview hat IO-Interactive-CEO Hakan Abrak bekräftigt, dass die Switch-2-Fassung weiterhin fest eingeplant ist und bereits auf der Hardware läuft. Gleichzeitig macht er klar, warum sich das Team mehr Zeit nimmt: Man wolle unbedingt verhindern, dass die Umsetzung als schwache Version wahrgenommen wird.

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Es läuft auf der Switch 2. Wir wollen nur sicherstellen, dass es so gut wie möglich ist. Ich will nicht hören, es sei keine gute Version gewesen. Ehrlich gesagt brauchen wir etwas mehr Zeit, um es dorthin zu bringen, wo wir es haben wollen. Wir haben Sommer gesagt. Es wird wahrscheinlich später im Sommer. Aber wir bringen es raus. Bond hat einen besonderen Platz bei Nintendo. Und ich verspreche, dass ich alles tun werde, was ich kann, um das in einen großartigen Zustand zu bringen.

Eine konkrete Datumsansage ist das zwar nicht, aber die Botschaft ist eindeutig: Der Port ist nicht auf unbestimmte Zeit verschoben, sondern gezielt nach hinten gerückt, um technisch und inhaltlich zu überzeugen. In der Praxis klingt das nach einem Launch irgendwann zwischen August und September 2026.

Release-Fahrplan und die Lücke im Spätsommer

Wann könnte 007 First Light auf Nintendo Switch 2 erscheinen? Mit dem angepeilten Spätsommerfenster könnte 007 First Light in eine Phase fallen, in der auf Switch 2 bislang nicht übermäßig viele große Titel fest terminiert sind. Für Nintendo wäre ein prominentes Action-Adventure in diesem Zeitraum ein klarer Hingucker und für euch eine willkommene Ergänzung, falls ihr die Sommermonate hauptsächlich mit Backlog und Indie-Titeln füllt.

Parallel dazu bleibt es dabei: Auf den anderen Plattformen startet Bonds Ursprungsgeschichte wie geplant am 27. Mai 2026. Wer also nicht warten will, kann direkt auf PS5, PC oder Xbox Series loslegen, während Switch-2-Besitzer auf die optimierte Version warten.

Plattform Termin Status PlayStation 5 27. Mai 2026 Bestätigt PC 27. Mai 2026 Bestätigt Xbox Series 27. Mai 2026 Bestätigt Nintendo Switch 2 Sommer 2026 Verschoben, laut Studio voraussichtlich später im Sommer

Bond-Zukunft bei IO Interactive

Wie stehen die Chancen auf eine Fortsetzung nach 007 First Light? Im selben Gespräch hat Abrak auch über die Perspektive nach dem Launch gesprochen. Eine Fortsetzung ist demnach nicht ausgeschlossen, aber an den Erfolg und die Resonanz der Community gekoppelt. Wenn First Light gut ankommt und sich als beliebtes Spiel etabliert, könnte daraus ein weiteres Bond-Projekt entstehen.

Interessant dabei: Die Entwicklung von 007 First Light soll trotz der jüngsten Übernahme der Bond-IP durch Amazon weiterhin reibungslos gelaufen sein. Für das aktuelle Spiel deutet damit wenig auf Kurswechsel hin, vielmehr setzt IO Interactive auf einen sauberen Release und eine starke Plattformabdeckung inklusive Switch 2.

Wie wichtig ist euch ein hochwertiger Switch-2-Port, selbst wenn ihr dafür bis Spätsommer 2026 warten müsst, und auf welcher Plattform wollt ihr 007 First Light spielen? Schreibt es gern in die Kommentare.