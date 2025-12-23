007 First Light erscheint im Mai 2026 – Bond-Abenteuer für neue Generation

Das kommende James-Bond-Spiel 007 First Light erscheint nicht wie ursprünglich geplant am 27. März 2026. Entwickler IO Interactive hat nun offiziell bekannt gegeben, dass sich der Release-Termin auf den 27. Mai 2026 verschiebt. Das Spiel ist laut Studio bereits vollständig spielbar, die zusätzliche Zeit soll jedoch für Feinschliff und Qualitätssicherung genutzt werden.

Die Verschiebung wurde durch IOI-CEO Hakan Abrak auf Social Media bestätigt. Laut seiner Aussage sei das Ziel, den Spielern zum Launch die bestmögliche Version von 007 First Light zu liefern. Die zusätzliche Entwicklungszeit solle genutzt werden, um Gameplay, Performance und Präsentation weiter zu optimieren.

Ein neuer Bond für eine neue Generation

Worum geht es in 007 First Light? Das Spiel erzählt eine eigenständige Origin-Story des jungen James Bond, der seine erste große Mission für den MI6 bestreitet. Dabei steht viel auf dem Spiel: Nur wenn er erfolgreich ist, erhält er seine berühmte 00-Lizenz. Die Handlung orientiert sich an den Romanen von Ian Fleming sowie an der Filmreihe, bleibt aber inhaltlich unabhängig.

James Bond wird im Spiel von dem irischen Schauspieler Patrick Gibson gesprochen. Zu den weiteren bekannten Figuren gehören M (Priyanga Burford), Q (Alastair Mackenzie) und Miss Moneypenny (Kiera Lester), die alle in neuen Interpretationen auftreten. Auch neue Charaktere wie der Mentor John Greenway (Lennie James) und die DGSE-Agentin Miss Roth (Noémie Nakai) spielen zentrale Rollen.

Ein Bond-Spiel ohne filmische Vorlage

Wie unterscheidet sich 007 First Light von früheren Bond-Spielen? Im Gegensatz zu früheren Titeln basiert das Spiel nicht auf einer Filmvorlage. IO Interactive verfolgt einen komplett eigenständigen Ansatz, bei dem Bond als Charakter und die gesamte Geschichte speziell für das Medium Videospiel entwickelt wurden. Auch das Design des Protagonisten wurde vollständig neu entworfen und orientiert sich an keinem der bisherigen Bond-Darsteller.

Das Gameplay soll sich an der DNA der Hitman-Reihe orientieren, jedoch mit einem Fokus auf Spionage statt reiner Action. Laut Entwickler wird der Einsatz von Gewalt nicht belohnt, sondern kreative und intelligente Lösungswege stehen im Vordergrund. Diese Philosophie überzeugte auch die Rechteinhaber von Eon Productions, die IO Interactive die Lizenz gewährten.

Bond trifft auf Konkurrenz im Frühling 2026

Welche Spiele erscheinen rund um den neuen Termin? Mit dem neuen Release-Datum am 27. Mai 2026 fällt 007 First Light nur einen Tag nach dem ursprünglich geplanten Release von GTA 6. Die Ironie: GTA 6 wurde selbst erneut verschoben und erscheint nun erst am 19. November 2026. Bond hat somit das Rampenlicht im Mai für sich allein.

Doch Bond ist nicht allein: In der letzten Maiwoche erscheinen ebenfalls Paralives, The Relic: First Guardian sowie LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. 007 First Light dürfte jedoch durch seine bekannte Marke und die aufwendige Inszenierung einen starken Start hinlegen.

Plattformen und Veröffentlichung in Deutschland

Auf welchen Konsolen wird 007 First Light spielbar sein? Zum Release wird das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows-PC sowie Nintendo Switch 2 erscheinen. In Deutschland wird das Spiel voraussichtlich über den PlayStation Store, Microsoft Store, Steam und den Nintendo eShop digital erhältlich sein.

Eine Altersfreigabe durch die USK steht noch aus, jedoch wird international mit einer Einstufung ab 16 Jahren gerechnet. Die gezeigten Inhalte deuten auf eine Mischung aus Stealth, Action und Story-getriebenem Gameplay hin.

Was bedeutet die Verschiebung für Fans?

Wie reagiert die Community auf die Verschiebung? Trotz der kleinen Enttäuschung über die Verzögerung zeigen sich viele Bond-Fans verständnisvoll. In sozialen Netzwerken wird die Entscheidung begrüßt, mehr Zeit für Polishing einzuplanen, um ein hochwertiges Spielerlebnis zu garantieren. Angesichts des langen Wartens auf ein neues Bond-Spiel seit 2012 sind zwei zusätzliche Monate für die meisten eine akzeptable Wartezeit.

IO Interactive kündigte an, Anfang 2026 weitere Details zu veröffentlichen, darunter möglicherweise Gameplay-Demonstrationen oder neue Story-Informationen. Die Spannung steigt also weiter.

Wie findest du die Verschiebung von 007 First Light? Freust du dich auf das neue Bond-Abenteuer oder hättest du es lieber schon im März gespielt? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare!