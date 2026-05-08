007 First Light – neue PC-Anforderungen für 1440p und 4K im Überblick

IO Interactive schraubt kurz vor dem Release erneut an den PC-Anforderungen für 007 First Light. Nachdem das Studio im Januar 2026 bereits Mindestanforderungen veröffentlicht hatte, gibt es jetzt ein aktualisiertes Spec-Sheet, das vor allem zwei Zielgruppen abholt: alle, die in 1440p spielen wollen, und alle, die für 4K aufrüsten möchten. Der Release ist weiterhin für den 27. Mai 2026 geplant, der Nintendo Switch 2-Port folgt später.

Besonders spannend: Laut IO Interactive sollen 1440p und 4K bei einer komfortablen Bildrate auch ohne Upscaling-Technik möglich sein. Nur beim Ultra-Preset wird explizit eine Upscaling-Lösung eingeplant.

Neue Presets für 1440p und 4K

Welche PC-Anforderungen gelten für 1440p und 4K in 007 First Light? Neu sind vor allem zwei zusätzliche Qualitätsstufen: Enthusiast und Ultra. Damit ergänzt IO Interactive die bisher bekannten Minimum- und Recommended-Vorgaben um klare Zielwerte für 1440p und 4K.

Die Einordnung ist dabei recht konkret: Enthusiast zielt auf 1440p bei 60 FPS, Ultra auf 4K bei 60 FPS. Zusätzlich taucht eine separate Performance-Zeile auf, die mit DLSS 4.5 sogar 4K bei 200+ FPS anpeilt. Das ist allerdings klar ein Szenario für High-End-Hardware.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Kategorie Ziel Preset CPU RAM GPU VRAM Speicher OS Minimum 1080p bei 30 FPS Low Intel Core i5-9500 / AMD Ryzen 5 3600 16 GB Nvidia GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5700 8 GB 80 GB, SSD erforderlich Windows 10 oder Windows 11 (64-Bit) Recommended 1080p bei 60 FPS Medium Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600 16 GB Nvidia GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT 8 GB 80 GB, SSD erforderlich Windows 10 oder Windows 11 (64-Bit) Enthusiast 1440p bei 60 FPS High Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7700X 16 GB Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT 12 GB 80 GB, SSD erforderlich Windows 10 oder Windows 11 (64-Bit) Ultra 4K bei 60 FPS Ultra Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7700X 16 GB Nvidia GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX 16 GB 80 GB, SSD erforderlich Windows 10 oder Windows 11 (64-Bit) Performance 4K bei 200+ FPS (DLSS 4.5) Ultra Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7700X 32 GB Nvidia GeForce RTX 5080 16 GB 80 GB, SSD erforderlich Windows 10 oder Windows 11 (64-Bit)

Upscaling, VRAM und die praktische Einordnung

Welche Rolle spielen DLSS und VRAM bei den neuen Anforderungen? IO Interactive betont, dass die Angaben für Minimum, Recommended und Enthusiast ohne Upscaling kalkuliert wurden. Das heißt: Wer in 1440p spielen möchte, soll die Zielwerte auch ohne zusätzliche Rendertricks erreichen können, solange die Hardware passt.

Anders sieht es beim Ultra-Preset aus. Hier wird Nvidia DLSS 4.5 als notwendiger Baustein genannt, während AMD-Nutzer dennoch eine klare Alternative haben: Für 4K wird vor allem genügend Videospeicher wichtig. Laut der Vorgaben funktioniert 4K auch mit AMD-Grafikkarten, sofern mindestens 16 GB VRAM an Bord sind. Genannt werden unter anderem Radeon RX 7900 XTX und Radeon RX 9070 XT.

Bei der CPU klingt das Ganze etwas entspannter: Ein Sechs-Kern-Prozessor wie der AMD Ryzen 5 7600 soll bereits für Medium oder High reichen. Der größte Knackpunkt dürfte für viele eher die Grafikkarte sein, gerade wenn 1440p bei 60 FPS oder 4K bei 60 FPS das Ziel ist.

Features zum Start und Update-Pläne

Welche Technik-Features fehlen zum Launch von 007 First Light? Trotz der konkreten PC-Vorgaben wird nicht alles sofort verfügbar sein. IO Interactive hat angekündigt, dass Nvidia RTX Path Tracing und DLSS Ray Reconstruction erst mit einem Update im Sommer 2026 nachgereicht werden.

Zum Start sollen dafür grundlegende Komfortfunktionen bereitstehen, darunter eine unbegrenzte Bildrate, Input-Remapping sowie verschiedene Audio-Optionen. Wer also vor allem an Steuerung und Feintuning interessiert ist, muss laut aktueller Ansage nicht auf spätere Patches warten.

Wie gut sich das Gesamtpaket dann im Alltag schlägt, wird sich ab dem 27. Mai 2026 zeigen, wenn der neue Bond-Ausflug auf den gängigen Current-Gen-Plattformen und am PC erscheint. Was meinst du: Sind die neuen Anforderungen fair für ein großes Action-Adventure 2026, oder wird der PC-Release damit zu hardwarehungrig? Schreib es gern in die Kommentare.