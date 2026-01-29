Safeguard kehrt zurück – Spieleklassiker in Black Ops 7 ab Februar 2026 erleben

Mit dem Start von Season 2 in Call of Duty: Black Ops 7 kehrt ein beliebter Spielmodus zurück, der seit Jahren nicht mehr Teil der Serie war: Safeguard. Die Rückkehr des Modus wurde offiziell von Entwickler Treyarch für den 5. Februar 2026 angekündigt und sorgt bei Veteranen der Reihe für Begeisterung.

Safeguard wurde ursprünglich 2015 in Black Ops 3 eingeführt und war zuletzt 2018 in Black Ops 4 spielbar. In den darauf folgenden Titeln wie Black Ops Cold War und Black Ops 6 wurde der Modus nicht mehr berücksichtigt – bis jetzt.

Was ist Safeguard?

Wie funktioniert der Safeguard-Modus? In Safeguard kämpfst du in zwei Teams: Eines eskortiert einen unbewaffneten Roboter über die Karte bis zu einem bestimmten Zielpunkt, während das andere Team genau das verhindern muss. Ziel ist es, den Roboter entweder sicher ins Ziel zu bringen oder seine Bewegung durch Beschuss zu stoppen und ihn so lange wie möglich lahmzulegen.

Laut aktuellen Informationen könnte der neue Roboter, den du eskortieren sollst, der sogenannte D.A.W.G. sein – eine neue Einheit innerhalb des futuristischen Settings von Black Ops 7. Ob sich der Spielmodus mechanisch verändert hat, ist bisher nicht bekannt, da die vollständige Roadmap zu Season 2 noch aussteht.

Rückblick auf Season 1

Was hat Season 1 von Black Ops 7 geboten? Bereits die erste Season von Black Ops 7 setzte auf Nostalgie: Karten wie Standoff, Meltdown und Nuketown aus Black Ops 2 feierten ihr Comeback. Neben klassischen Maps brachte Season 1 auch neue Modi, Waffen, Operatoren und Inhalte für den Zombies-Modus.

Black Ops 7 erschien am 14. November 2025 und setzt seine Handlung im Jahr 2035 fort. Die Kampagne ist sowohl im Singleplayer als auch im Koop spielbar und dreht sich um eine Einheit unter dem Kommando von David Mason, die die Rückkehr von Raul Menendez untersucht. Trotz gemischter Kritiken zum Story-Modus wurde der Multiplayer und der Zombies-Modus gelobt.

Aktuelle Lage des Spiels

Wie steht Black Ops 7 aktuell da? Nach einem schwachen Launch entwickelte sich Black Ops 7 zu einem der meistgespielten Titel auf Konsolen. Besonders im Vergleich zu Battlefield 6, das zwar 2025 das meistverkaufte Spiel war, aber derzeit mit sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen hat, steht Black Ops 7 gut da. Auf Steam dominiert Battlefield zwar weiterhin, aber auf Konsole hat Call of Duty die Nase vorn.

Mit dem bevorstehenden Update am 5. Februar 2026 will Treyarch den Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Während Battlefield 6 seine Season 2 erst am 17. Februar 2026 startet, hat Black Ops 7 einen klaren Zeitvorsprung, um neue Inhalte zu präsentieren und die Community zu binden.

Rückkehr eines Klassikers

Warum ist die Rückkehr von Safeguard so wichtig? Safeguard gilt unter Fans als einer der spannendsten Multiplayer-Modi, weil er Teamspiel, Taktik und Action miteinander verbindet. Dass dieser Modus nun nach acht Jahren wieder Teil des Spiels wird, zeigt, dass Treyarch auf Fanwünsche hört – und möglicherweise auch experimentierfreudiger wird, was alte Spielmodi betrifft.

Ob Safeguard im neuen Gewand erscheint oder in seiner klassischen Form bleibt, wird sich mit der vollständigen Enthüllung von Season 2 zeigen. Klar ist aber: Die Rückkehr des Modus ist ein starkes Signal an die Community.

Was denkst du über die Rückkehr von Safeguard? Wirst du den Modus in Season 2 ausprobieren oder hast du ihn damals schon gespielt? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!