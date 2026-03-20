Crimson Desert: Trophäen-Guide für Platin – alle Trophäen, Roadmap und Tipps

Die Trophäen in Crimson Desert sind kein Nebenbei-Projekt, sondern eher ein Langstreckenlauf. Auf PS5 gibt es insgesamt 35 Trophäen, auf Xbox und PC entsprechend 34 Achievements, weil dort die Platin entfällt. Der Weg zu 100 Prozent hängt vor allem aus den Challenges, der kompletten Story, viel Erkundung und mehreren Sammel- und Kampf-Kategorien.

Was die Liste besonders macht: Viele Beschreibungen sind absichtlich sehr kryptisch formuliert. Dadurch klingt manches harmloser, als es später im Spiel wirklich ist. Genau deshalb lohnt sich ein strukturierter Ansatz von Anfang an deutlich mehr als blindes Drauflosspielen. Die Grundidee für die Platin ist simpel: Story abschließen, Herausforderungen freischalten, alle Challenge-Kategorien komplettieren und unterwegs die nötigen Waffen-, Sammel-, Erkundungs- und Nebenaktivitäten sauber mitnehmen. In der Praxis ist das aber ein großer Grind.

So ist die Trophäenliste aufgebaut

Auf PlayStation 5 verteilt sich die Liste auf 1 Platin, 4 Gold, 10 Silber und 20 Bronze. Mehrere Trophy- und Achievement-Seiten nennen genau diese Verteilung. Gleichzeitig zeigen erste Roadmaps, dass du für die Platin nicht nur die Handlung sehen musst, sondern praktisch alle übergeordneten Fortschrittssysteme des Spiels ausschöpfen sollst.

1x Platin-Trophäe

4x Gold-Trophäe

10x Silber-Trophäe

20x Bronze-Trophäe

Roadmap: So gehst du am besten auf Platin

1. Erst die Welt vorbereiten, dann gezielt auf Trophäen spielen

Der vielleicht wichtigste Punkt für deinen Run ist die Reihenfolge. Statt sofort wahllos alles mitzunehmen, solltest du zuerst die Spielwelt effizient erschließen. Wir empfehlen vor allem, möglichst viel von der Karte aufzudecken, Schnellreise-Punkte freizuschalten und Challenge-relevante Systeme überhaupt erst zugänglich zu machen.

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Hintergrund ist, dass spätere Wege sonst unnötig viel Zeit kosten. Außerdem hängen viele Trophäen direkt oder indirekt an Erkundung, Rätseln, Labyrinthen, Türmen, Sternbildern und ähnlichen Aktivitäten.

2. Challenge-System früh aktivieren

Ein ganz zentraler Bestandteil der Platin ist das Challenge-System. Für Platin beziehungsweise 1000 Gamerscore müssen alle Challenges zu 100 Prozent abgeschlossen werden müssen. Genau deshalb solltet ihr Inhalte, die mit diesen Systemen verknüpft sind, möglichst erst dann systematisch farmen, wenn euer Fortschritt auch wirklich zählt.

3. Story spielen, aber Nebenfortschritt nicht ignorieren

Wir empfehlen außerdem, die Story als Rückgrat des Runs zu nutzen und parallel Fraktionsquests, Inventar-Upgrades, Reiseoptionen und nützliche Nebeninhalte mitzunehmen. Das ist sinnvoll, weil Crimson Desert viele Systeme nicht sofort komplett offenlegt. Ihr spart euch später viel Backtracking, wenn ihr schon während der Hauptgeschichte auffällige Aktivitäten sauber abarbeitet.

4. Waffen- und Kampfkategorien nicht bis zum Ende aufschieben

Die Trophäenliste zeigt klar, dass fast jede größere Waffenkategorie ihre eigene Trophäe besitzt. Dazu kommen übergreifende Kampftrophäen wie Stratege, Krieger oder Taktiker. Das spricht dafür, dass ihr frühzeitig mit unterschiedlichen Waffen experimentieren solltet, statt euch 100 Stunden lang nur auf einen Stil zu verlassen. Sonst droht im Endgame ein sehr zäher Nachgrind.

© Pearl Abyss

Alle Trophäen in Crimson Desert – sortiert und eingeordnet

Im Folgenden listen wir euch alle Trophäen in Crimson Desert auf und ordnen diese entsprechend ein.

Platin-Trophäe

Legende von Pywel

Ihr habt jede Trophäe errungen. Euer Name wird auf ewig in den Chroniken Pywels widerhallen – als legendärer Entdecker, der jeden Pfad wagte und jede Prüfung siegreich bestand.

Die Platin ist die klassische Abschlusstrophäe und setzt logischerweise alle anderen Trophäen voraus.

Gold-Trophäen

Erfahrener Geschichtenerzähler

All die verschiedenen Erzählstränge von Pywel ergeben nun eine vollständige Geschichte.

Eroberer des Abyss

Die Erforschung des Abyss führt dich tief in die Abgründe der Welt.

Erfahrener Entdecker

Das Erkunden aller Ecken von Pywel verschafft dir einen klaren Blick auf die ganze Region.

Diese Trophäe hängt mit Kartenfortschritt,, Schnellreisepunkten, Türmen, besonderen Orten und genereller Weltabdeckung zusammen. Schon früh im Run möglichst viele Regionen freizulegen, ist deshalb einer der sinnvollsten Schritte überhaupt.

Unbezwingbarer Stratege

Wer das Kampfgeschehen zu lesen vermag, hat die Macht über das Schlachtfeld.

Silber-Trophäen

Stolzer Rückkehrer

Die bestandenen Prüfungen haben dir den Weg nach Hause geebnet.

Pilger der Wunderstätten

Die verborgene Schönheit von Pywel wurde enthüllt.

Rätsellöser

Scharfsinn geleitet dich durch jedes Rätsel.

Lichtbringer

Ins Licht geführter Schatten hat die vergessenen Heiligtümer wiederhergestellt.

Großer Waffensammler

Alle Waffen der Welt sind nun in deiner Hand.

Hierbei handelt es sich um eine Sammel-Trophäe sein. Da die Liste außerdem für viele Waffenarten separate Meister-Trophäen enthält, lohnt sich doppeltes Vorgehen: neue Waffentypen nicht verkaufen oder ignorieren und regelmäßig prüfen, ob Händler, Fraktionen oder Nebenaktivitäten exklusive Ausrüstung freischalten.

Legendärer Bändiger

Sogar die wildesten Pferde beugen sich deiner ruhigen Hand.

Meister der Spiele

Siege in einer Reihe von Minispielen, bis du vor keiner Herausforderung mehr zurückschreckst.

Minispiele solltest du nicht als Füllmaterial abtun. Sobald du ein neues Minispiel findest, am besten direkt mindestens einmal vollständig abschließen und notieren, ob es gestufte Belohnungen oder Ranglisten hat.

Beschützer von Pailune

Die Freiheit hielt Einzug in Pailune nach dem Sieg über die Schwarzbären und die Schakale.

Ultimativer Jäger

Dein Erfolg bei einer Reihe von Jagden hat dich zu einer Legende unter den Jägern gemacht.

Naturfreund

Ein tiefes Verständnis der Natur bereichert dein Wissen über das Leben in Pywel.

Bronze-Trophäen

Abenteurerneuling

Zahllose Abenteuer erwarten dich jenseits des Horizonts.

Zeltmeister

Dir und deinen Kameraden steht nun eine sichere Zuflucht bereit.

Bezwinger der Labyrinthe

Sogar die verworrensten Pfade bringen dich nicht vom rechten Weg ab.

Bezwinger der Türme

Du kletterst immer höher empor und kein Himmelswinkel ist außer Reichweite für dich.

Wegweiser zu den Sternen

Die Sternbilder über Pywel haben ihre Geheimnisse offenbart.

Meister des Schwerts

Dank deiner Disziplin und deinem Können hast du das Recht erlangt, dich Schwertmeister zu nennen.

Meister des Schilds

Dein Ruf, ein Meister im Umgang mit Schilden zu sein, hat sich im ganzen Kontinent herumgesprochen.

Meister des Bogens

Nur ein wahrer Meister der Kunst des Bogenschießens weiß, wie sich Pfeile vom Wind leiten lassen.

Meister des Speers

Alle unter dem Himmel verehren dich als einen Meister im Umgang mit Speeren.

Meister der Zweihandwaffen

Krieger verehren dich für deine Stärke und Präzision im Umgang mit Zweihandwaffen.

Meister der Artillerie

Das Meistern von Artillerietechniken macht Feinde zu einem bloßen Richtwert deiner Effizienz.

Meister des Rapiers

Durch die Meisterung des Rapiers hast du dir einen Namen gemacht.

Meister der Feuerwaffen

Dein Können im Umgang mit Feuerwaffen lässt deine Feinde vor Angst mutlos den Kopf hängen.

Unerbittlicher Krieger

Mit unbeirrbarer Beharrlichkeit hast du dir die Stärke eines gnadenlosen Kriegers erarbeitet.

Schlachtfelderoberer

Du hast gelernt, den Rhythmus von Kämpfen zu spüren und die Schlacht deinem Willen zu unterwerfen.

Brillanter Taktiker

Du hast zahllose Einsätze zum Erfolg geführt, indem du den Verlauf der Kämpfe durchschaut hast.

Der Händler mit dem goldenen Händchen

Geschick beim Handeln und schnelles Urteilsvermögen haben deine Kassen gut gefüllt.

Bestienschlächter

Besiege die Bestien, um Frieden nach Pywel zu bringen.

Schattenfürst

Nur wenige haben solch tiefes Wissen über die Schattenwelt erreicht.

Ehrenlord

Dein Name wird in allen Ecken des Landes in Ehren gehalten.

Die wichtigsten Tipps für einen effizienten Platin-Run

Der größte Zeitfresser in Crimson Desert wird nicht eine einzelne schwere Trophäe sein, sondern das Zusammenspiel aus Erkundung, Challenges, Waffenmeisterschaften und vielen kleinen Systemen. Genau deshalb solltet ihr von Anfang an so spielen, als würdest ihr einen Checklist-Run vorbereiten.

Erstens : Schaltet Reise- und Erkundungshilfen früh frei. Alles, was Wege verkürzt oder die Weltstruktur sichtbar macht, zahlt sich im späten Spiel doppelt aus.

: Schaltet Reise- und Erkundungshilfen früh frei. Alles, was Wege verkürzt oder die Weltstruktur sichtbar macht, zahlt sich im späten Spiel doppelt aus. Zweitens : Wechselt regelmäßig die Waffen. Nicht aus Stilgründen, sondern um Trophäen-Arbeit zu verteilen. Acht verschiedene Meister-Trophäen sprechen eine klare Sprache.

: Wechselt regelmäßig die Waffen. Nicht aus Stilgründen, sondern um Trophäen-Arbeit zu verteilen. Acht verschiedene Meister-Trophäen sprechen eine klare Sprache. Drittens: Behandelt Minispiele, Jagden, Rätsel und besondere Orte nicht als „später vielleicht“. Gerade diese Inhalte werden am Ende sonst zum zähen Restprogramm.

Das Trophäen in Crimson Desert

Die Trophäen von Crimson Desert sehen auf den ersten Blick überschaubar aus, sind in Wahrheit aber auf Vollständigkeit ausgelegt. Die Liste belohnt nicht bloß Story-Fortschritt, sondern verlangt euch praktisch alles ab, was Pywel zu bieten hat: Erkundung, Kampfsysteme, Waffenarten, Jagden, Minispiele, Rätsel und Sammelobjekte