Crimson Desert Update 1.05.00 – Rematch und Re-blockade bringen Endgame zurück

Pearl Abyss schiebt für Crimson Desert das nächste große kostenlose Update nach und nimmt sich dabei vor allem eines der meistdiskutierten Themen seit dem Release am 19. März 2026 an: dem Endgame. Patch 1.05.00 (veröffentlicht am 1. Mai 2026) bringt neue, wiederholbare Aktivitäten, damit sich die späten Spielstunden weniger nach Leerlauf anfühlen und Bosskämpfe sowie Kampfarenen sinnvoll weiter nutzbar bleiben.

Zusätzlich liefert das Update eine lange Liste an Komfortfunktionen, Bugfixes und Settings-Optionen, die sich quer durch Combat, Steuerung, UI und Grafik ziehen. Unterm Strich wirkt es wie ein Patch, der das Fundament für Langzeitmotivation legt, statt nur einzelne Baustellen zu stopfen.

Neue Endgame-Optionen für Bosskämpfe und befreite Gebiete

Was steckt in den neuen Endgame-Features Rematch und Re-blockade? Mit Rematch können bereits besiegte Bosse erneut herausgefordert werden, direkt am Ort des damaligen Kampfes. Dafür wird an der früheren Arena die Laterne entzündet und über ein Erinnerungsfragment der Rückkampf gestartet. Diese Fragmente werden nach dem Sieg über den jeweiligen Boss aktiv und sind auf Weltkarte und Minimap auffindbar.

Der Rückkampf ist mit allen drei spielbaren Figuren möglich, also mit Kliff, Oongka und Damiane. Zum Start stehen zwei Modi bereit: Reminisce lässt euch gegen den Boss in seinem damaligen Zustand antreten, während Resonate den Boss auf euren aktuellen Fortschritt skaliert, sofern eure Werte inzwischen höher sind. Zum Launch der Funktion sind laut Patchnotes Rückkämpfe gegen 69 Bosse verfügbar.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wichtig für alle, die Builds testen oder neue Taktiken einüben wollen: Verbrauchsitems, die im Rematch genutzt werden, werden nach dem Kampf wiederhergestellt. Aktuell gibt es für Rematch keine zusätzliche Beute, Pearl Abyss lässt aber offen, ob sich das in einem späteren Update ändern könnte.

Wie sorgt Re-blockade für neue Gegner in geleerten Zonen? Das zweite Endgame-Standbein heißt Re-blockade und zielt auf ein Problem ab, das viele nach dem großflächigen Befreien der Karte gemeldet haben: In bestimmten Bereichen fehlen irgendwann Gegner, was Herausforderungen, XP-Farmen und das Ausreizen von Charakteren erschwert. Re-blockade lässt ausgewählte Festungen wieder von Feindfraktionen besetzen, wodurch die Gebiete erneut mit Gegnern gefüllt werden.

Die Häufigkeit lässt sich in den Optionen anpassen und greift nach Ladebildschirmen, etwa nach Speichern und Laden oder nach dem Schlafen im Bett. Zur Auswahl stehen drei Frequenzen:

Stable: keine Re-blockades

Conflict: intermittierende Re-blockades (Standard)

War: häufige Re-blockades

Zum Start nehmen 13 Fraktionen Re-blockades in insgesamt 23 Forts und Steinbrüchen vor. Pearl Abyss plant, sowohl die Zahl der Ziele als auch die beteiligten Fraktionen zu erhöhen und die auftauchenden Gegner künftig deutlich bedrohlicher zu gestalten. Auch das Zusammenspiel aus Befreiung und Re-blockade soll weiter überarbeitet werden.

Neue Tiere, Shops und Weltverbesserungen

Welche neuen Inhalte kommen abseits des Endgames ins Spiel? Patch 1.05.00 ergänzt mehrere neue Kreaturen und Belohnungen fürs Erkunden. Neu sind zwei legendäre Tiere, die ihr als Pets halten könnt: der Iron Eagle und der Hyacinth Macaw. Beide tauchen erst auf, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Außerdem wurde eine neue Kreatur hinzugefügt, das Mountain God Boar, das ebenfalls an Bedingungen geknüpft ist. Wer gern mit Outfits und Tarnungen spielt, bekommt zudem einen neuen Shop für Verkleidungsitems, während weitere neue Gegenstände und Cosmetics in Händler-Inventaren gelandet sind.

Einige konkrete Ergänzungen aus den Patchnotes:

Nach dem Besiegen des Titanen und mit angelegtem Ring of Lightning kann bei Bari das Item Lightning Bolt Plate Boots gekauft werden.

Goldbarren-Objekte, die zuvor teils nicht aufhebbar waren, geben nun beim Aufnehmen einen Crude Gold Bar im Wert von 5 Silver.

In der Nähe von Kürbisfeldern wurde ein neuer Ort hinzugefügt, um Pumpkin Head zu erhalten.

Für Gänse- und Enten-Pets gibt es neue Interaktionen: Carry, Lower und Pet.

Hinweise in bestimmten Rätseln sind nun besser sichtbar.

Ein Ruinenrätsel am See nahe Kharonso speichert Fortschritt jetzt zuverlässiger, auch nach Speichern und Laden oder nach Verlassen des Areals.

Die Garten-Ernte wurde so angepasst, dass ihr konsistent mindestens 2 Feldfrüchte erhaltet, unabhängig von Dünger oder Wasserversorgung.

Komfortfunktionen, Kampf-Feinschliff und Grafik-Optionen

Welche Quality-of-Life-Verbesserungen liefert Update 1.05.00? Pearl Abyss hat an vielen Stellschrauben gedreht, besonders bei Steuerung, UI und Stabilität. Unter anderem wurden Controller- und Preset-Resets gefixt, die Reaktionsfähigkeit nach dem Werfen verbessert und Eingabeprobleme in Cutscenes reduziert. Außerdem wurden Sitzen und Anlehnen auf getrennte Interaktionstasten gelegt.

Im Kampfbereich gibt es zahlreiche Boss-spezifische Fixes und Anpassungen, darunter flüssigere Combos bei Storm Crusher und Thunder Tank, Warnhinweise beim Verlassen bestimmter Bossarenen sowie mehrere Korrekturen bei Stagger- und Schadensfenstern. Zusätzlich wurde die Schadensreduktion bei erfolgreichem Blocken für alle Waffentypen erhöht und die Bewegungsdistanz der Fähigkeit Force Current reduziert.

Beim UI wurden unter anderem das Skills-Menü verbessert, das nun direkt die Skills der aktuell gespielten Figur öffnet, sowie die Darstellung von Teleportpfaden auf der Abyss-Karte. Neu ist auch eine Option, Save-Daten direkt im Load-Menü zu löschen, und das Autosave-Slot wird im Save-Menü sichtbar angezeigt. Zudem werden in Verkaufs- und Geschenklisten gesperrte Items nun ausgegraut.

Welche neuen Grafik-Settings sind dabei? Mit dem Update kommt über NVIDIA Streamline SDK 2.11.1 die Option Dynamic Multi-Frame Generation für GeForce RTX 50 Series hinzu. Zusätzlich gibt es die neue Einstellung Sharpness Enhancement. Auf Konsolen wurde außerdem die Schärfe-Option in den Grafikmenüs ergänzt, darunter explizit auf Xbox Series und PlayStation 5. Dazu kommen Fixes für Rendering-Fehler in bestimmten Szenen, inklusive Wasser, und überarbeitete Effekte wie natürlicher wirkender Regen von Dachkanten.

Am Ende steht ein Patch, der nicht nur Fehler bereinigt, sondern Crimson Desert in Richtung wiederholbares Endgame und besser konfigurierbares Spielerlebnis schiebt. Was haltet ihr von Rematch und Re-blockade, und welche Bosskämpfe würdet ihr als Erstes noch einmal angehen? Schreibt es gern in die Kommentare.