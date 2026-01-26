Far Cry: Ubisofts Multiplayer-Ableger „Project Maverick“ soll weiter ohne klare Richtung sein

Ubisoft arbeitet seit Längerem parallel an zwei neuen Far-Cry-Projekten: dem nächsten großen Serienteil Far Cry 7 (Codename „Project Blackbird“) und einem Multiplayer-Ableger, der als Extraction-Shooter gehandelt wird („Project Maverick“). Doch während Blackbird zumindest als „Hauptspiel“ klar eingeordnet ist, wirkt Maverick weiterhin wie ein Projekt im Suchmodus.

Tom Henderson: „Immer wieder zurück ans Reißbrett“

Laut Insider Tom Henderson (u. a. Insider Gaming) gibt es zwar Fortschritte, Ubisoft sei bei Maverick aber weiterhin dabei, den zentralen Gameplay-Loop zu finden. Henderson beschreibt, dass das Team wiederholt zum Reißbrett zurückkehre, um Ablauf, Motivation und „Flow“ des Spiels festzuzurren – also genau das, was einen Extraction-Shooter langfristig trägt.

Besonders brisant: Henderson deutet an, dass sich die Ausrichtung auch künftig noch deutlich ändern könnte, abhängig davon, welche Multiplayer-Trends bis zum Release dominieren.

Reboot-Gerüchte gab es schon 2025

Dass Maverick intern wackelt, ist nicht ganz neu: Bereits im Frühjahr 2025 hieß es, der Multiplayer-Titel sei nach einem internen Review neu aufgesetzt bzw. „rebooted“ worden. Wenn nun erneut von einer nicht finalisierten Kernidee die Rede ist, klingt das danach, als sei das Projekt trotz langer Entwicklungszeit weiterhin in einer Phase, in der fundamentale Entscheidungen noch nicht gefallen sind.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ubisofts Lage macht die Zukunft des Projekts noch unsicherer

Ein zusätzlicher Faktor ist Ubisofts Gesamtsituation: Der Publisher steckt aktuell in einer größeren Neuorganisation und hat Projekte gestrichen bzw. verschoben, um sich stärker auf große Marken und Live-Service-Potenzial zu konzentrieren, darunter ausdrücklich auch Far Cry. In so einem Umfeld sind Projekte ohne klaren Kurs traditionell besonders gefährdet, weil sie schwerer zu planen, zu pitchen und zu „verkaufen“ sind – intern wie extern.

Und was ist mit Far Cry 7?

Rund um Project Blackbird halten sich seit Monaten Gerüchte, dass Ubisoft stärker auf Multiplayer- und Langzeitbindung setzen will. Außerdem kursiert das Setting Neuengland in Leaks und Berichten.

Offiziell bestätigt ist davon bislang nichts, genauso wenig wie Maverick selbst.

Unterm Strich klingt es so, als hätte Ubisoft bei Maverick zwar noch nicht aufgegeben, aber auch noch keinen „Kern“, der das Spiel zuverlässig trägt. Und genau das ist bei einem Extraction-Shooter die halbe Miete: Ohne klaren Loop fehlt dem Genre schnell der Sog, der Spieler Woche für Woche zurückholt.